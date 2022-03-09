Modernización de aplicación: un enfoque de evaluación rápida

La disposición de un portfolio de aplicaciones a los distintos procesos de modernización y migración de la nube híbrida a menudo tiene que hacerse rápidamente, a veces en cuestión de horas, para estimar el esfuerzo de modernizar y migrar las aplicaciones a la nube híbrida.
Este enfoque de "evaluación rápida" se ha desarrollado para impulsar las estimaciones de modernización de la aplicación y migración de la aplicación cuando no es posible realizar un análisis detallado del portfolio de la aplicación. En su lugar, las aplicaciones se evalúan y se asignan a un conjunto simple de disposiciones (Refactorizar, Contenerizar, Migrar, Dejar tal cual) utilizando un número mínimo de entradas: plataforma del sistema operativo, lenguaje de programación, aplicaciones a medida vs. aplicaciones COTS vs. aplicaciones SaaS y aplicaciones de misión crítica vs. aplicaciones no críticas.
Este enfoque permite determinar las disposiciones de las aplicaciones en cuestión de horas con una precisión del 80-90 %, frente a evaluaciones más detalladas que tardan meses.
El objetivo de la evaluación es definir un conjunto de criterios de alto nivel que puedan aplicarse rápidamente al portfolio de aplicaciones para destinar rápidamente todas las aplicaciones a un viaje en la nube. Se trata de una evaluación preliminar, con la intención de desarrollar un punto de vista inicial sobre la aplicación. La intención es estar entre más o menos el 10-20 % de las disposiciones que se derivarían de un análisis más exhaustivo.
Es necesario desarrollar un punto de vista sobre la disposición de todo el patrimonio de la aplicación para hacer lo siguiente:
Al definir el enfoque de evaluación rápida, es útil analizar las cargas de trabajo distribuidas y del mainframe por separado. Estas plataformas suelen tener diferentes controladores de modernización, SLA y tecnologías de soporte, lo que impulsa un conjunto variable de criterios para evaluar el portfolio. Aunque muchas aplicaciones distribuidas tienen backends de mainframe (o "sistemas de registro") una carga de trabajo distribuida, en este caso, se define como aquella que tiene su hilo de ejecución principal ejecutándose en una plataforma distribuida.
Una distribución típica de alto nivel de las disposiciones de aplicaciones distribuidas y sus definiciones es la siguiente:
Tenga en cuenta que estas disposiciones difieren de otras rúbricas de categorización de aplicaciones, como las 7 R de Gartner, pero proporcionan una forma mucho más sencilla y directa de clasificar el portfolio al tiempo que identifican las aplicaciones que ayudarán a impulsar el mayor valor de transformación (las aplicaciones que serán refactorizadas y contenerizadas):
Se necesita un conjunto mínimo de atributos de datos para ejecutar la evaluación rápida de las aplicaciones distribuidas. Veamos cada criterio con más detalle.
Dado que el código fuente de las aplicaciones comerciales disponibles en el mercado (COTS) no suele distribuirse al comprador, estas aplicaciones tendrán que migrarse a la nube. Durante una evaluación más detallada (normalmente un sprint de 30 días), se puede realizar una investigación adicional para determinar si el proveedor de COTS tiene planes de mover la aplicación a contenedores o desarrollar una versión nativa de la nube.
Algunos adaptadores personalizados COTS desarrollados por el cliente pueden ser candidatos para la refactorización o la contenedorización. Esta disposición a nivel de componente se determinaría durante una evaluación más detallada.
Las aplicaciones que ya se ejecutan en la nube suelen permanecer "tal cual" si el objetivo final es acelerar el movimiento general a la nube. Las aplicaciones podrían moverse potencialmente a otra nube si el objetivo es mover todas las cargas de trabajo a un proveedor de servicios en la nube específico, pero lo más seguro es asumir que estas aplicaciones permanecerán donde residen actualmente.
Las aplicaciones de misión crítica o de importancia crítica para el negocio deberían considerarse para su refactorización o modernización a aplicaciones nativas de la nube/de 12 factores, ya que son las que más se benefician del alto coste de la refactorización.
A partir de este conjunto de aplicaciones, determine las aplicaciones que:
Esta categoría no suele representar más del 5-15 % de todo el portfolio. Para un portfolio de 500 aplicaciones, eso se traduce en reescribir entre 25 y 75 aplicaciones en tres a cinco años, una cifra considerable que representa un enorme esfuerzo de desarrollo y coste.
Las aplicaciones Java son las principales candidatas para la contenerización. Cualquier aplicación que se ejecute en un servidor de aplicaciones JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, etc.) debería poder contenerizarse con un esfuerzo relativamente pequeño. Una suposición clave es que se hará lo "mínimo" para contenerizar la aplicación: las actualizaciones o movimientos de middleware (por ejemplo, mover una base de datos relacional a una base de datos nativa de la nube, mover de MQ a Kafka) están fuera del alcance. Sin embargo, el pipeline CI/CD debería actualizarse para producir contenedores y aprovechar las características subyacentes de OpenShift.
Las aplicaciones de Windows tienen dos opciones para la contenerización:
En general, los criterios de decisión para las aplicaciones de Windows son los siguientes:
Se requiere un descubrimiento más detallado para determinar mejor la aptitud para la contenerización, pero se asume que al menos la mitad de las aplicaciones de Windows pueden ser contenerizadas con fines de planificación.
Todas las demás aplicaciones suelen migrarse a la nube, y el patrón más común es de físico a virtual o de virtual a virtual para la mayoría de las cargas de trabajo distribuidas. Las tecnologías “exóticas” o “no convencionales” requieren una consideración más cuidadosa, ya que una zona de aterrizaje en la nube puede no estar fácilmente disponible. Las cargas de trabajo iSeries y pSeries suelen moverse a Power Systems Virtual Server en IBM Cloud. Otras cargas de trabajo pueden requerir la instalación de hardware especial en el área de CoLo de IBM Cloud Data Centers, si es posible (por ejemplo, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).
Las cargas de trabajo de mainframe presentan complejidades adicionales para definir las disposiciones de las aplicaciones. El destino final de estas aplicaciones no siempre está claro, dependiendo de la estrategia general del mainframe del cliente. Para las cargas de trabajo distribuidas, la zona de destino típica son los entornos en contenedores o virtualizados en servidores x86 en la nube. El destino objetivo para aplicaciones mainframe puede adoptar múltiples variantes e incluir lo siguiente, según la filosofía del mainframe y los objetivos empresariales del cliente:
Las respuestas a estas preguntas ayudarán a orientar las disposiciones objetivo, como las siguientes:
Para las cargas de trabajo que permanecerán en el mainframe, es necesario responder a las preguntas sobre dónde residirá el mainframe:
En consecuencia, la disposición de las aplicaciones de mainframe es mucho más complicada, ya que requiere una conversación con el cliente más detallada y un análisis de las aplicaciones en cuestión.
La siguiente figura representa un ejemplo de output de una evaluación rápida de modernización de aplicación en el contexto del desarrollo de una propuesta de modernización de la nube. La capacidad de desarrollar rápidamente un punto de vista opinativo sobre el portfolio del cliente fue un factor clave diferenciador de nuestro enfoque:
En ocasiones, pueden ser necesarias evaluaciones más detalladas; sin embargo, la evaluación rápida proporciona una forma rápida y sencilla de estimar el esfuerzo necesario para transformar el portfolio de aplicaciones a la nube y proporciona las entradas para determinar el caso de negocio global de la transformación en la nube.
