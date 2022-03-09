Modernización de aplicación: un enfoque de evaluación rápida

Se necesita un conjunto mínimo de atributos de datos para ejecutar la evaluación rápida de las aplicaciones distribuidas. Veamos cada criterio con más detalle.



Aplicaciones comerciales listas para usar o Commercial-off-the-shelf (COTS)

Dado que el código fuente de las aplicaciones comerciales disponibles en el mercado (COTS) no suele distribuirse al comprador, estas aplicaciones tendrán que migrarse a la nube. Durante una evaluación más detallada (normalmente un sprint de 30 días), se puede realizar una investigación adicional para determinar si el proveedor de COTS tiene planes de mover la aplicación a contenedores o desarrollar una versión nativa de la nube.

Algunos adaptadores personalizados COTS desarrollados por el cliente pueden ser candidatos para la refactorización o la contenedorización. Esta disposición a nivel de componente se determinaría durante una evaluación más detallada.

Las aplicaciones SaaS o las aplicaciones que ya se han movido a la nube

Las aplicaciones que ya se ejecutan en la nube suelen permanecer "tal cual" si el objetivo final es acelerar el movimiento general a la nube. Las aplicaciones podrían moverse potencialmente a otra nube si el objetivo es mover todas las cargas de trabajo a un proveedor de servicios en la nube específico, pero lo más seguro es asumir que estas aplicaciones permanecerán donde residen actualmente.

Aplicaciones de misión crítica/críticas para el negocio

Las aplicaciones de misión crítica o de importancia crítica para el negocio deberían considerarse para su refactorización o modernización a aplicaciones nativas de la nube/de 12 factores, ya que son las que más se benefician del alto coste de la refactorización.

A partir de este conjunto de aplicaciones, determine las aplicaciones que:

Tienen un alto grado de actividad de cambio o un gran backlog y obtendrían beneficio de ser más ágiles, o

Actualmente no satisfacen las necesidades empresariales y se beneficiarían de ser modernizados para reflejar un proceso empresarial modernizado o una experiencia de usuario mejorada.

Esta categoría no suele representar más del 5-15 % de todo el portfolio. Para un portfolio de 500 aplicaciones, eso se traduce en reescribir entre 25 y 75 aplicaciones en tres a cinco años, una cifra considerable que representa un enorme esfuerzo de desarrollo y coste.

Aplicaciones Java

Las aplicaciones Java son las principales candidatas para la contenerización. Cualquier aplicación que se ejecute en un servidor de aplicaciones JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, etc.) debería poder contenerizarse con un esfuerzo relativamente pequeño. Una suposición clave es que se hará lo "mínimo" para contenerizar la aplicación: las actualizaciones o movimientos de middleware (por ejemplo, mover una base de datos relacional a una base de datos nativa de la nube, mover de MQ a Kafka) están fuera del alcance. Sin embargo, el pipeline CI/CD debería actualizarse para producir contenedores y aprovechar las características subyacentes de OpenShift.

Aplicaciones de Windows

Las aplicaciones de Windows tienen dos opciones para la contenerización:

Ejecutar en contenedores Linux, que suelen ser cargas de trabajo .Net CORE

Ejecutar en contenedores de Windows, que estaban disponibles en OpenShift V4.6

En general, los criterios de decisión para las aplicaciones de Windows son los siguientes:

.Net CORE se mueve a contenedores de Linux

La aplicación Windows personalizada de.NET, VB, C o C# se mueve a contenedores de Windows

Se requiere un descubrimiento más detallado para determinar mejor la aptitud para la contenerización, pero se asume que al menos la mitad de las aplicaciones de Windows pueden ser contenerizadas con fines de planificación.

Todas las demás aplicaciones: migrar

Todas las demás aplicaciones suelen migrarse a la nube, y el patrón más común es de físico a virtual o de virtual a virtual para la mayoría de las cargas de trabajo distribuidas. Las tecnologías “exóticas” o “no convencionales” requieren una consideración más cuidadosa, ya que una zona de aterrizaje en la nube puede no estar fácilmente disponible. Las cargas de trabajo iSeries y pSeries suelen moverse a Power Systems Virtual Server en IBM Cloud. Otras cargas de trabajo pueden requerir la instalación de hardware especial en el área de CoLo de IBM Cloud Data Centers, si es posible (por ejemplo, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).