Modernización de aplicación: un enfoque de evaluación rápida

Imagen generada digitalmente de cubos futuristas resplandecientes, flujo de datos digitales y estructura de red

Autor

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO

Esta evaluación rápida define criterios de alto nivel que pueden aplicarse rápidamente al portfolio de aplicaciones para disponer rápidamente todas las aplicaciones a una nube.

La disposición de un portfolio de aplicaciones a los distintos procesos de modernización y migración de la nube híbrida a menudo tiene que hacerse rápidamente, a veces en cuestión de horas, para estimar el esfuerzo de modernizar y migrar las aplicaciones a la nube híbrida.

Este enfoque de "evaluación rápida" se ha desarrollado para impulsar las estimaciones de modernización de la aplicación y migración de la aplicación cuando no es posible realizar un análisis detallado del portfolio de la aplicación. En su lugar, las aplicaciones se evalúan y se asignan a un conjunto simple de disposiciones (Refactorizar, Contenerizar, Migrar, Dejar tal cual) utilizando un número mínimo de entradas: plataforma del sistema operativo, lenguaje de programación, aplicaciones a medida vs. aplicaciones COTS vs. aplicaciones SaaS y aplicaciones de misión crítica vs. aplicaciones no críticas.

Este enfoque permite determinar las disposiciones de las aplicaciones en cuestión de horas con una precisión del 80-90 %, frente a evaluaciones más detalladas que tardan meses.

 

Descripción general de la evaluación rápida

El objetivo de la evaluación es definir un conjunto de criterios de alto nivel que puedan aplicarse rápidamente al portfolio de aplicaciones para destinar rápidamente todas las aplicaciones a un viaje en la nube. Se trata de una evaluación preliminar, con la intención de desarrollar un punto de vista inicial sobre la aplicación. La intención es estar entre más o menos el 10-20 % de las disposiciones que se derivarían de un análisis más exhaustivo. 

Es necesario desarrollar un punto de vista sobre la disposición de todo el patrimonio de la aplicación para hacer lo siguiente:

  • Impulse el argumento empresarial general a favor de la transformación de la nube híbrida.
  • Desarrolle estimaciones para modernizar y migrar el portfolio de aplicaciones a la nube.
  • Demuestre un enfoque de modernización estandarizado que maximice el valor empresarial global.
  • Muestre la capacidad de desarrollar rápidamente una comprensión del portfolio e identifique los atributos que impulsan la complejidad, el tiempo de comercialización, el rendimiento y la escalabilidad.

Al definir el enfoque de evaluación rápida, es útil analizar las cargas de trabajo distribuidas y del mainframe por separado. Estas plataformas suelen tener diferentes controladores de modernización, SLA y tecnologías de soporte, lo que impulsa un conjunto variable de criterios para evaluar el portfolio. Aunque muchas aplicaciones distribuidas tienen backends de mainframe (o "sistemas de registro") una carga de trabajo distribuida, en este caso, se define como aquella que tiene su hilo de ejecución principal ejecutándose en una plataforma distribuida.

Evaluación rápida: aplicaciones distribuidas

Una distribución típica de alto nivel de las disposiciones de aplicaciones distribuidas y sus definiciones es la siguiente:

  • Refactorizar/modernizar a nativo de la nube: 5-15 % compuesto por aplicaciones de misión/negocio críticas de gran valor. Estas aplicaciones se refactorizan o se reescriben como aplicaciones nativas de la nube/12 factores. Esta disposición proporciona el mayor valor empresarial, ya que la aplicación se vuelve más ágil, escalable y altamente disponible, pero a un coste elevado. En consecuencia, estas aplicaciones deben elegirse con criterio, ya que representan inversiones estratégicas que suelen ser de millones de dólares por aplicación. 
  • Contenerizar: 50-60 % compuesto por la mayoría de las aplicaciones Java y algunas aplicaciones de Windows. Estas aplicaciones están contenedorizadas para ejecutarse en un contenedor Kubernetes, idealmente en Red Hat OpenShift. Las aplicaciones en contenedores proporcionan el ROI óptimo en función del coste de contenerización frente al beneficio general obtenido.
  • Migrar: 30-40 % consistentes en COTS, algunos Windows y otros "Exóticos" ejecutándose sobre Bare Metal o máquinas virtuales. Estas aplicaciones siguen un patrón de "lift-and-shift" con pocos o ningún cambio de código para moverlas a la nube. Los patrones de migración más comunes son de físico a virtual y de virtual a virtual.
  • Dejar tal cual: <10 % compuesto por aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles (sin incluir el backend) y aplicaciones que ya están en la nube (especialmente SaaS, aunque algunas aplicaciones en la nube podrían moverse a una nube más preferida).

Tenga en cuenta que estas disposiciones difieren de otras rúbricas de categorización de aplicaciones, como las 7 R de Gartner, pero proporcionan una forma mucho más sencilla y directa de clasificar el portfolio al tiempo que identifican las aplicaciones que ayudarán a impulsar el mayor valor de transformación (las aplicaciones que serán refactorizadas y contenerizadas):

Se necesita un conjunto mínimo de atributos de datos para ejecutar la evaluación rápida de las aplicaciones distribuidas. Veamos cada criterio con más detalle.

Aplicaciones comerciales listas para usar o Commercial-off-the-shelf (COTS)

Dado que el código fuente de las aplicaciones comerciales disponibles en el mercado (COTS) no suele distribuirse al comprador, estas aplicaciones tendrán que migrarse a la nube. Durante una evaluación más detallada (normalmente un sprint de 30 días), se puede realizar una investigación adicional para determinar si el proveedor de COTS tiene planes de mover la aplicación a contenedores o desarrollar una versión nativa de la nube.

Algunos adaptadores personalizados COTS desarrollados por el cliente pueden ser candidatos para la refactorización o la contenedorización. Esta disposición a nivel de componente se determinaría durante una evaluación más detallada.

Las aplicaciones SaaS o las aplicaciones que ya se han movido a la nube

Las aplicaciones que ya se ejecutan en la nube suelen permanecer "tal cual" si el objetivo final es acelerar el movimiento general a la nube. Las aplicaciones podrían moverse potencialmente a otra nube si el objetivo es mover todas las cargas de trabajo a un proveedor de servicios en la nube específico, pero lo más seguro es asumir que estas aplicaciones permanecerán donde residen actualmente.

Aplicaciones de misión crítica/críticas para el negocio

Las aplicaciones de misión crítica o de importancia crítica para el negocio deberían considerarse para su refactorización o modernización a aplicaciones nativas de la nube/de 12 factores, ya que son las que más se benefician del alto coste de la refactorización. 

A partir de este conjunto de aplicaciones, determine las aplicaciones que:

  • Tienen un alto grado de actividad de cambio o un gran backlog y obtendrían beneficio de ser más ágiles, o
  • Actualmente no satisfacen las necesidades empresariales y se beneficiarían de ser modernizados para reflejar un proceso empresarial modernizado o una experiencia de usuario mejorada.

Esta categoría no suele representar más del 5-15 % de todo el portfolio. Para un portfolio de 500 aplicaciones, eso se traduce en reescribir entre 25 y 75 aplicaciones en tres a cinco años, una cifra considerable que representa un enorme esfuerzo de desarrollo y coste.

Aplicaciones Java

Las aplicaciones Java son las principales candidatas para la contenerización. Cualquier aplicación que se ejecute en un servidor de aplicaciones JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, etc.) debería poder contenerizarse con un esfuerzo relativamente pequeño. Una suposición clave es que se hará lo "mínimo" para contenerizar la aplicación: las actualizaciones o movimientos de middleware (por ejemplo, mover una base de datos relacional a una base de datos nativa de la nube, mover de MQ a Kafka) están fuera del alcance. Sin embargo, el pipeline CI/CD debería actualizarse para producir contenedores y aprovechar las características subyacentes de OpenShift.

Aplicaciones de Windows

Las aplicaciones de Windows tienen dos opciones para la contenerización:

  • Ejecutar en contenedores Linux, que suelen ser cargas de trabajo .Net CORE
  • Ejecutar en contenedores de Windows, que estaban disponibles en OpenShift V4.6

En general, los criterios de decisión para las aplicaciones de Windows son los siguientes:

  • .Net CORE se mueve a contenedores de Linux
  • La aplicación Windows personalizada de.NET, VB, C o C# se mueve a contenedores de Windows

Se requiere un descubrimiento más detallado para determinar mejor la aptitud para la contenerización, pero se asume que al menos la mitad de las aplicaciones de Windows pueden ser contenerizadas con fines de planificación.

Todas las demás aplicaciones: migrar

Todas las demás aplicaciones suelen migrarse a la nube, y el patrón más común es de físico a virtual o de virtual a virtual para la mayoría de las cargas de trabajo distribuidas. Las tecnologías “exóticas” o “no convencionales” requieren una consideración más cuidadosa, ya que una zona de aterrizaje en la nube puede no estar fácilmente disponible. Las cargas de trabajo iSeries y pSeries suelen moverse a Power Systems Virtual Server en IBM Cloud. Otras cargas de trabajo pueden requerir la instalación de hardware especial en el área de CoLo de IBM Cloud Data Centers, si es posible (por ejemplo, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).

Criterios de decisión de aplicaciones mainframe

Las cargas de trabajo de mainframe presentan complejidades adicionales para definir las disposiciones de las aplicaciones. El destino final de estas aplicaciones no siempre está claro, dependiendo de la estrategia general del mainframe del cliente. Para las cargas de trabajo distribuidas, la zona de destino típica son los entornos en contenedores o virtualizados en servidores x86 en la nube. El destino objetivo para aplicaciones mainframe puede adoptar múltiples variantes e incluir lo siguiente, según la filosofía del mainframe y los objetivos empresariales del cliente:

  • Optimice las aplicaciones en su huella tecnológica actual para reducir el coste de computación y de operaciones (actualizaciones del compilador, eficiencias de codificación, etc.).
  • Modernice/transforme las aplicaciones in situ, continuando su ejecución en la plataforma IBM Z (ya sea z/OS o Linux on Z).
  • Modernice/transforme aplicaciones para que funcionen en un entorno de nube distribuida.
  • Mejor utilice y acceda a los activos de aplicaciones de mainframe de otras aplicaciones distribuidas.
  • Evacúe completamente el centro de datos on-premises, incluyendo las cargas de trabajo del mainframe.

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a orientar las disposiciones objetivo, como las siguientes:

  • Modernice la aplicación a Linux on Z.
  • Modernice la aplicación a Linux en x86 en la nube.
  • Refactorice la aplicación en su tecnología actual (plataforma y lenguaje de programación) para impulsar la eficiencia operativa.
  • Externalice los servicios clave como API.

Para las cargas de trabajo que permanecerán en el mainframe, es necesario responder a las preguntas sobre dónde residirá el mainframe:

  • Conserve en el centro de datos on-premises.
  • Mueva a las instalaciones de IBM Cloud Co-Lo.
  • Mueva a IBM Z como un servicio gestionado proporcionado por un integrador de sistemas global.

En consecuencia, la disposición de las aplicaciones de mainframe es mucho más complicada, ya que requiere una conversación con el cliente más detallada y un análisis de las aplicaciones en cuestión. 

Ejemplo de resultados de la evaluación rápida

La siguiente figura representa un ejemplo de output de una evaluación rápida de modernización de aplicación en el contexto del desarrollo de una propuesta de modernización de la nube. La capacidad de desarrollar rápidamente un punto de vista opinativo sobre el portfolio del cliente fue un factor clave diferenciador de nuestro enfoque:

Resumen

En ocasiones, pueden ser necesarias evaluaciones más detalladas; sin embargo, la evaluación rápida proporciona una forma rápida y sencilla de estimar el esfuerzo necesario para transformar el portfolio de aplicaciones a la nube y proporciona las entradas para determinar el caso de negocio global de la transformación en la nube.

