La revolución de la IA generativa no muestra signos de desaceleración. Los chatbots y los asistentes de IA se han convertido en una parte integral del mundo empresarial, ya sea para formar a los empleados, responder a las consultas de los clientes o cualquier otra cosa. Incluso les hemos dado nombres y géneros y, en algunos casos, personalidades distintivas.

Hay dos tendencias muy significativas en el mundo de la IA generativa. Por un lado, continúa el impulso desesperado por humanizarlos, a veces de manera imprudente y sin tener en cuenta las consecuencias. Al mismo tiempo, según el último informe State of Generative AI in the Enterprise de Deloitte, la confianza de las empresas en la IA ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Sin embargo, muchos clientes y empleados claramente no piensan lo mismo. Más del 75 % de los consumidores están preocupados por la desinformación. A los empleados les preocupa ser reemplazados por la IA. Hay una creciente brecha de confianza, y se ha convertido en una fuerza definitoria de una era caracterizada por la falsificación con IA.

Esto es lo que significa para los profesionales de la infoseguridad y la gobernanza.