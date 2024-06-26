La revolución de la IA generativa no muestra signos de desaceleración. Los chatbots y los asistentes de IA se han convertido en una parte integral del mundo empresarial, ya sea para formar a los empleados, responder a las consultas de los clientes o cualquier otra cosa. Incluso les hemos dado nombres y géneros y, en algunos casos, personalidades distintivas.
Hay dos tendencias muy significativas en el mundo de la IA generativa. Por un lado, continúa el impulso desesperado por humanizarlos, a veces de manera imprudente y sin tener en cuenta las consecuencias. Al mismo tiempo, según el último informe State of Generative AI in the Enterprise de Deloitte, la confianza de las empresas en la IA ha aumentado considerablemente en los últimos años.
Sin embargo, muchos clientes y empleados claramente no piensan lo mismo. Más del 75 % de los consumidores están preocupados por la desinformación. A los empleados les preocupa ser reemplazados por la IA. Hay una creciente brecha de confianza, y se ha convertido en una fuerza definitoria de una era caracterizada por la falsificación con IA.
Esto es lo que significa para los profesionales de la infoseguridad y la gobernanza.
La tendencia a humanizar la IA y el grado en que la gente confía en ella ponen de relieve graves problemas éticos y legales. Las herramientas humanizadoras con IA afirman transformar el contenido generado por IA en narrativas "naturales" y "similares a las humanas". Otros han creado "humanos digitales" para su uso en marketing y publicidad. Es muy probable que el próximo anuncio donde aparezca una persona no sea una persona real, sino una forma de medio sintético. En realidad, limitémonos a llamarlo exactamente lo que es: un deepfake.
Los esfuerzos por personificar la IA no son nada nuevo. Apple fue pionera en 2011 con el lanzamiento de Siri. Ahora, tenemos miles y miles más de estos asistentes digitales, algunos de los cuales están diseñados para casos de uso específicos, como la asistencia sanitaria digital, la atención al cliente o incluso la compañía personal.
No es casualidad que muchos de estos asistentes digitales tengan personalidades femeninas imaginarias, con nombres y voces femeninas. Después de todo, los estudios muestran que la gente mayoritariamente prefiere las voces femeninas, y eso nos hace más predispuestos a confiar en ellas. Aunque carecen de formas físicas, encarnan a una mujer competente, fiable y eficiente. Pero como dice el estratega tecnológico y orador George Kamide, esto "refuerza los sesgos y estereotipos humanos y es una ofuscación peligrosa de cómo funciona la tecnología".
No se trata solo de un problema ético; también es un problema de seguridad, ya que cualquier cosa diseñada para persuadir puede hacernos más susceptibles a la manipulación. En el contexto de la ciberseguridad, esto supone un nuevo nivel de amenaza por parte de los estafadores de ingeniería social.
Las personas establecen relaciones con otras personas, no con las máquinas. Pero cuando se hace casi imposible notar la diferencia, es más probable que confiemos en la IA a la hora de tomar decisiones delicadas. Nos volvemos más vulnerables; más dispuestos a compartir nuestros pensamientos personales y, en el caso de los negocios, nuestros secretos comerciales y propiedad intelectual.
Esto presenta graves ramificaciones para la seguridad y la privacidad de la información. La mayoría de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) mantienen un registro de cada interacción, utilizándolo potencialmente para entrenar modelos futuros.
¿De verdad queremos que nuestros asistentes virtuales revelen nuestra información privada a los futuros usuarios? ¿Quieren los líderes empresariales que su propiedad intelectual resurja en respuestas futuras? ¿Queremos que nuestros secretos formen parte de un corpus masivo de contenido de texto, audio y visual para entrenar la próxima iteración de la IA?
Si empezamos a pensar en las máquinas como sustitutos de la interacción humana real, entonces es mucho más probable que sucedan todas estas cosas.
Estamos condicionados a creer que los ordenadores no mienten, pero la verdad es que los algoritmos pueden programarse para hacer precisamente eso. E incluso si no están específicamente entrenados para engañar, pueden "alucinar" o ser explotados para revelar sus datos de entrenamiento.
Los actores de amenazas son muy conscientes de ello, por lo que la IA es la próxima gran frontera del cibercrimen. Del mismo modo que una empresa puede utilizar un asistente digital para persuadir a clientes potenciales, un actor de amenazas también puede utilizarlo para engañar a una víctima desprevenida para que realice la acción deseada. Por ejemplo, un chatbot llamado Love-GPT se vio recientemente implicado en estafas románticas gracias a su capacidad para generar perfiles aparentemente auténticos en plataformas de citas e incluso chatear con los usuarios.
La IA generativa solo se volverá más sofisticada a medida que se perfeccionen los algoritmos y la potencia computacional necesaria esté más disponible. Ya existe la tecnología para crear los llamados "humanos digitales" con nombres, géneros, rostros y personalidades. Los vídeos de deepfake son mucho más convincentes que hace un par de años. Ya están participando en conferencias en directo, con un trabajador financiero pagando 25 millones de dólares tras una videollamada con su director financiero deepfake.
Cuanto más pensemos en los algoritmos como personas, más difícil será notar la diferencia y más vulnerables nos volvemos a aquellos que utilizarían la tecnología para hacer daño. Aunque es poco probable que las cosas se vuelvan más fáciles, dado el rápido ritmo de avance de la tecnología de IA, las organizaciones legítimas tienen el deber ético de ser transparentes en su uso de la IA.
Tenemos que aceptar que la IA generativa ha llegado para quedarse. Tampoco deberíamos subestimar sus beneficios. Los asistentes inteligentes pueden reducir en gran medida la carga cognitiva de los trabajadores del conocimiento y pueden liberar recursos humanos limitados para que tengamos más tiempo para centrarnos en temas más importantes. Pero intentar hacer pasar cualquier tipo de capacidad de machine learning como sustituto de la interacción humana no solo es éticamente cuestionable; también es contrario a la buena gobernanza y la elaboración de políticas.
La IA avanza a una velocidad que los gobiernos y los reguladores no pueden seguir. Si bien la UE está poniendo en vigor la primera regulación del mundo sobre inteligencia artificial, conocida como Ley de IA de la UE, aún tenemos un largo camino por recorrer. Por lo tanto, corresponde a las empresas tomar la iniciativa con una autorregulación estricta en cuanto a la seguridad, privacidad, integridad y transparencia de la IA y cómo la utilizan.
En la búsqueda incesante por humanizar la IA, es fácil perder de vista los elementos cruciales que constituyen las prácticas empresariales éticas. Deja a los empleados, clientes y todos los demás interesados vulnerables a la manipulación y el exceso de confianza. El resultado de esta obsesión no es tanto humanizar la IA, sino que acabamos deshumanizando a los humanos.
Eso no quiere decir que las empresas deban evitar la IA generativa y tecnologías similares. Sin embargo, lo que deben hacer es ser transparentes sobre cómo los utilizan y comunicar claramente los riesgos potenciales a sus empleados. Es imprescindible que la IA generativa se convierta en una parte integral no solo de la estrategia tecnológica de su negocio, sino también de su conciencia en seguridad, gobierno y política.
En un mundo ideal, todo lo que sea IA estaría etiquetado y sería verificable como tal. Y si no lo es, entonces probablemente no sea confiable. Entonces, podríamos volver a preocuparnos solo por los estafadores humanos, aunque, por supuesto, con su inevitable uso de IA. En otras palabras, quizá deberíamos dejar la antropomorfización de la IA a los actores maliciosos. De esa manera, al menos tenemos posibilidades de notar la diferencia.
