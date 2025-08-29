Reducción de la fatiga por alertas con agentes de IA

Los equipos de ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) y DevOps están agotados. Los extensos parques informáticos, la sobrecarga de herramientas y el continuo estado de guardia contribuyen a un problema general: la fatiga por alertas.

La fatiga por alertas (a veces llamada fatiga por alarmas) se refiere a "un estado de agotamiento mental y operativo causado por un número abrumador de alertas". Erosiona la capacidad de respuesta y la eficacia de DevOps, el centro de operaciones de seguridad (SOC), la ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) y otros equipos responsables de la seguridad y el rendimiento de TI, y es un problema generalizado y con consecuencias.

El informe "2023 State of Threat Detection" de Vectra (basado en una encuesta a 2000 analistas de seguridad de TI de empresas con 1000 o más empleados) reveló que los equipos de SOC reciben una media de 4484 alertas al día. De ellas, el 67 % se ignoran debido al elevado volumen de falsos positivos y a la fatiga por alertas. El informe también reveló que el 71 % de los analistas creía que su organización ya podría haberse visto "comprometida sin su conocimiento, debido a la falta de visibilidad y confianza en las capacidades de detección de amenazas".



Aunque el informe de Vectra se centra específicamente en la seguridad, los equipos encargados de monitorizar el rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura se enfrentan a una sobrecarga similar. Por ejemplo, un solo error de configuración puede causar cientos o miles de alertas de rendimiento, una "tormenta de alertas" que puede distraer o insensibilizar a los equipos de TI y provocar retrasos en las respuestas a alertas críticas y problemas reales. Esos problemas reales pueden ser costosos.



¿Qué está provocando este agotamiento? ¿Puede la IA agéntica formar parte de una solución escalable?