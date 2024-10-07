El auge de la IA de voz: cómo la tecnología del habla podría remodelar los negocios

Hay prevé un cambio radical en la forma en que las empresas de todos los tamaños se relacionan con sus clientes y gestionan las operaciones. Afirma que la democratización de las herramientas de comunicación con IA podría crear oportunidades sin precedentes para que las pequeñas empresas compitan con las grandes.

"Estamos entrando en la era de los contact center de IA", afirma Hay. "Cada tienda familiar puede tener el mismo nivel de servicio de atención al cliente que una empresa. Eso es algo increíble".

Hay afirma que la clave está en el desarrollo de API en tiempo real que permitan una comunicación de baja latencia entre los humanos y la IA. Esto permite el tipo de intercambios de ida y vuelta que la gente espera en una conversación cotidiana.

"Para mantener una conversación en lenguaje natural, la latencia de los modelos debe ser de unos 200 milisegundos", señala Hay. “No quiero esperar tres segundos… Necesito una respuesta rápida”.

La nueva tecnología de IA de voz se está volviendo accesible para los desarrolladores a través de las API que ofrecen empresas como OpenAI. "Hay una API de desarrollo de producción a escala en la que cualquiera puede llamar a la API y crear esa funcionalidad por sí mismo, con un conocimiento muy limitado del modelo y del desarrollo", afirma Hay.

Las implicaciones podrían ser de gran alcance. Hay predice que en los próximos meses y años surgirá una “ola masiva de asistentes virtuales de audio” a medida que empresas de todos los tamaños adopten la tecnología. Esto podría conducir a un servicio de atención al cliente más personalizado, a la aparición de nuevos sectores de comunicación de IA y a un cambio en los puestos de trabajo hacia la gestión de IA.

Para los consumidores, la experiencia pronto será indistinguible de la de hablar con un agente humano. Hay señala las recientes demostraciones de pódcasts generados por IA a través de NotebookLM de Google como prueba de lo lejos que ha llegado la tecnología.

"Si alguien me hubiera dicho que era IA, sinceramente, no lo habría creído", dice sobre una de esas demostraciones. "Las voces son emocionales. Ahora estás conversando con la IA en tiempo real, y eso mejorará”.