La Industria 4.0 significa una fabricación más inteligente. Al integrar IA, IoT, analytics y otras tecnologías conectadas en las operaciones de la fábrica, los fabricantes pueden iniciar una nueva ola de eficiencia sin grandes inversiones.
La propia experiencia de IBM como fabricante de mainframes, servidores, almacenamiento y dispositivos de TI es un buen ejemplo. Hemos aprendido de primera mano cómo el uso de la inspección visual con IA de componentes y ensamblajes puede mejorar significativamente la eficacia de los procesos y la calidad de los productos.
A medida que los componentes electrónicos se han vuelto más complejos y los sistemas más densos, la inspección manual es más difícil. Los técnicos que trabajan en una estación pueden fatigarse inspeccionando conjuntos complejos. Esto puede provocar que los defectos se pasen por alto o se detecten en etapas posteriores, cuando los costes de reparación son más altos.
Los sistemas de inspección automatizados tradicionales, generalmente basados en normas, tienen como objetivo detectar todos los defectos, pero a menudo generan falsos positivos. Estos requieren inspecciones manuales adicionales. Además, a medida que la tecnología se vuelve más densa, es posible que los fabricantes tengan que sustituir los anticuados equipos de inspección automatizada para satisfacer las necesidades de los nuevos productos.
IBM utiliza tanto la inspección manual como la automatizada. En 2018 complementamos estos con IBM Maximo Visual Inspection, una solución de visión artificial con IA. Al ejecutarse en un servidor Power Systems o GPU x86, la solución aplica modelos de deep learning para detectar automáticamente defectos de calidad en la fabricación. Una gran ventaja es la facilidad de uso de la solución: nuestros ingenieros y técnicos de fabricación pueden entrenar modelos sin ayuda de expertos en IA o científicos de datos.
Integramos la inspección visual en nuestras líneas de producción en los centros de fabricación de Canadá, Hungría, México y Estados Unidos. Tanto si la inspección la inicia el operador como si se realiza automáticamente a través de un controlador lógico programable, el deep learning reconoce los defectos a escala con gran precisión. Hemos logrado hasta 5 veces más eficiencia y una reducción del 20 % en los falsos positivos, lo que nos ayuda a mantener los más altos niveles de calidad y rendimiento de producción. Y no es una solución de "configúrelo y olvídese", siguen surgiendo nuevos casos de uso en todas nuestras operaciones.
Nuestra experiencia es una ventaja para los clientes. Los que necesitan visión artificial reciben ayuda de los expertos en inspección visual que han implementado la solución en nuestras plantas. Su experiencia en el mundo real ayuda a los clientes a alcanzar un tiempo rápido de obtención de valor.
El modelo de deep learning, específico para cada caso de uso, suele tardar solo unas horas en entrenarse analizando imágenes y vídeos conocidos. Tras la conexión a una cámara, el modelo está listo para la producción y puede ejecutarse en diversos sistemas o desde la nube. El análisis de los comentarios de los operarios ayuda al modelo a hacerse más inteligente con el tiempo.
El conjunto intuitivo de herramientas de la solución permite que expertos en la materia sin conocimientos de codificación o deep learning gestionen los modelos y entrenen nuevos. Esto reduce los costes de personal de los clientes y les anima a explorar nuevas aplicaciones en inspección, seguridad de los trabajadores, mantenimiento, edición de vídeo, análisis de muestras y otras áreas.
En nuestras instalaciones de fabricación que utilizan Visual Inspection, hemos alojado a clientes de diversos sectores para demostrar cómo hemos obtenido una comprensión más profunda de los terabytes de datos contenidos en imágenes y vídeos. El resultado es una fabricación más inteligente que ayuda a cumplir la promesa de la Industria 4.0.
