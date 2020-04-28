Nuestra experiencia es una ventaja para los clientes. Los que necesitan visión artificial reciben ayuda de los expertos en inspección visual que han implementado la solución en nuestras plantas. Su experiencia en el mundo real ayuda a los clientes a alcanzar un tiempo rápido de obtención de valor.

El modelo de deep learning, específico para cada caso de uso, suele tardar solo unas horas en entrenarse analizando imágenes y vídeos conocidos. Tras la conexión a una cámara, el modelo está listo para la producción y puede ejecutarse en diversos sistemas o desde la nube. El análisis de los comentarios de los operarios ayuda al modelo a hacerse más inteligente con el tiempo.

El conjunto intuitivo de herramientas de la solución permite que expertos en la materia sin conocimientos de codificación o deep learning gestionen los modelos y entrenen nuevos. Esto reduce los costes de personal de los clientes y les anima a explorar nuevas aplicaciones en inspección, seguridad de los trabajadores, mantenimiento, edición de vídeo, análisis de muestras y otras áreas.

En nuestras instalaciones de fabricación que utilizan Visual Inspection, hemos alojado a clientes de diversos sectores para demostrar cómo hemos obtenido una comprensión más profunda de los terabytes de datos contenidos en imágenes y vídeos. El resultado es una fabricación más inteligente que ayuda a cumplir la promesa de la Industria 4.0.