2024 fue un año notable para el crecimiento de la IA y su impacto en todo, desde el trabajo hasta la Formación e incluso nuestra vida personal. En mi papel liderando los programas de impacto social de IBM en todo el mundo, tengo la oportunidad de hablar con líderes de formación, innovadores, emprendedores y responsables políticos. En estas conversaciones, Continuar escuchando que la IA está transformando los sectores a través de las comunidades.

Más recientemente, hablé con líderes del arte, la belleza, la cultura, la moda y los medios de comunicación para saber cómo la IA ya está transformando sus sectores. Mi equipo en IBM se ha centrado mucho en cómo utilizamos la IA para apoyar a nuestras comunidades de manera efectiva. Al mismo tiempo, también estamos comprometidos con la mejora y el reciclaje de las competencias de los alumnos, dondequiera que se encuentren en su viaje hacia la IA. Pero, ¿cómo abordan los profesionales de otros campos esta nueva tecnología? Existe una emocionante oleada de creadores que exploran cómo pueden utilizar la IA, desde probar nuevas aplicaciones para su trabajo hasta automatizar las tareas administrativas que impiden su proceso creativo. He incluido algunos de sus conocimientos para que puedas reflexionar sobre ellos. Está claro que el elemento humano sigue siendo fundamental en su trabajo. Al mismo tiempo, sus historias ofrecen una visión de cómo la IA está empezando a liberar su tiempo, ayudándoles a centrarse en lo que mejor saben hacer.

Esta tendencia es común en todos los sectores. Un nuevo informe de IBM revela que el 87 % de los ejecutivos esperan que la IA generativa aumente los puestos de trabajo en lugar de sustituirlos. En cuanto al elemento humano, el reto actual es que aproximadamente la mitad (47 %) de los ejecutivos afirman que su personal carece de los conocimientos y habilidades necesarios para implementar y escalar eficazmente la IA en toda la empresa. La respuesta es que tenemos que invertir en educación y formación para aprovechar al máximo los beneficios de la IA. Las personas son cruciales para este esfuerzo.

Con eso en mente, estas son las tres predicciones de IBM para la Formación en 2025, y las habilidades que necesitamos desarrollar ahora para prepararnos.