2024 fue un año notable para el crecimiento de la IA y su impacto en todo, desde el trabajo hasta la Formación e incluso nuestra vida personal. En mi papel liderando los programas de impacto social de IBM en todo el mundo, tengo la oportunidad de hablar con líderes de formación, innovadores, emprendedores y responsables políticos. En estas conversaciones, Continuar escuchando que la IA está transformando los sectores a través de las comunidades.
Más recientemente, hablé con líderes del arte, la belleza, la cultura, la moda y los medios de comunicación para saber cómo la IA ya está transformando sus sectores. Mi equipo en IBM se ha centrado mucho en cómo utilizamos la IA para apoyar a nuestras comunidades de manera efectiva. Al mismo tiempo, también estamos comprometidos con la mejora y el reciclaje de las competencias de los alumnos, dondequiera que se encuentren en su viaje hacia la IA. Pero, ¿cómo abordan los profesionales de otros campos esta nueva tecnología? Existe una emocionante oleada de creadores que exploran cómo pueden utilizar la IA, desde probar nuevas aplicaciones para su trabajo hasta automatizar las tareas administrativas que impiden su proceso creativo. He incluido algunos de sus conocimientos para que puedas reflexionar sobre ellos. Está claro que el elemento humano sigue siendo fundamental en su trabajo. Al mismo tiempo, sus historias ofrecen una visión de cómo la IA está empezando a liberar su tiempo, ayudándoles a centrarse en lo que mejor saben hacer.
Esta tendencia es común en todos los sectores. Un nuevo informe de IBM revela que el 87 % de los ejecutivos esperan que la IA generativa aumente los puestos de trabajo en lugar de sustituirlos. En cuanto al elemento humano, el reto actual es que aproximadamente la mitad (47 %) de los ejecutivos afirman que su personal carece de los conocimientos y habilidades necesarios para implementar y escalar eficazmente la IA en toda la empresa. La respuesta es que tenemos que invertir en educación y formación para aprovechar al máximo los beneficios de la IA. Las personas son cruciales para este esfuerzo.
Con eso en mente, estas son las tres predicciones de IBM para la Formación en 2025, y las habilidades que necesitamos desarrollar ahora para prepararnos.
En la formación, esperamos el inicio de un cambio de las herramientas de IA tradicionales a los agentes de IA. Al mismo tiempo, el uso generalizado de la tecnología de IA con ChatGPT y OpenAI ha aumentado el riesgo potencial de la IA en la sombra. Estos dos fenómenos destacan la importancia de la responsabilidad, los datos y las políticas de TI, junto con el control de los sistemas autónomos. Esto es especialmente importante para los proveedores de Formación, porque pensamos que se prestará más atención a las barreras y los procesos de la IA. Para estar preparados, educadores, estudiantes y responsables de la toma de decisiones en todos los niveles deben estar capacitados en IA, con especial atención a la ética y la gestión de datos en IA.
Durante nuestra reciente conversación, Miles Hicks, Brand Marketing and Storytelling for the Brooklyn Museum dijo: "Queremos encontrar formas de aplicar la IA con integridad, para que podamos sentirnos bien con el trabajo que se está produciendo. El pensamiento crítico es clave. Vivimos en un mundo con sobrecarga de información y aprender a ser perspicaz es una de las lecciones más importantes como profesional”.
Estoy totalmente de acuerdo, e IBM SkillsBuild ofrece un curso sin costo para ayudarte a desarrollar estas habilidades: ayudarte a desarrollar estas habilidades:
Ética de la IA (1 hora y 45 minutos): En este curso, explorará los cinco pilares de la ética de la IA (equidad, solidez, explicabilidad, transparencia y privacidad) a través de ejemplos del mundo real y aprenderá su importancia para crear sistemas de IA fiables.
Puede que no sea una predicción radical, pero creo que es un componente crucial y a menudo pasado por alto de cómo debemos abordar la Formación y la capacitación. El mercado va a cambiar rápidamente en los próximos años y aumentará la demanda de personas preparadas para asumir futuros trabajos. Los empleados que se han formado como colaboradores individuales podrían convertirse pronto en directores de agentes de IA, lo que requeriría nuevas habilidades de IA. El crecimiento de los agentes de IA, el uso futuro de la computación cuántica y el aumento de las ciberamenazas harán que esta transformación sea omnipresente. La mejora de las competencias no terminará con la IA. La necesidad inmediata es de habilidades de IA, pero pronto habrá una creciente demanda de habilidades quantum, junto con una demanda duradera de habilidades de ciberseguridad. "El aprendizaje a lo largo de toda la vida es esencial para las personas que quieren seguir siendo competitivas en el mercado laboral."
Katini Yamaoka, fundadora y CEO de Katina Skin, destacó la necesidad de habilidades de IA en su empresa de belleza: "Una vez que inicias un negocio, necesitas construir tu base de clientes y realmente necesitas Profundice más para descubrir quiénes son, qué cuáles son sus preocupaciones y qué buscan. “La IA ha sido increíble para descubrir eso”.
No importa en qué etapa de su carrera profesional se encuentre, ya sea que desee iniciar un negocio o aumentar su trabajo, necesita IA hoy. Hace poco hablé con Jamauri Bynum-Bridgewater, un estudiante recién graduado que atribuye su papel en una empresa de la Fortune 500 a las credenciales que obtuvo a través de IBM SkillsBuild. Ejemplos como estos son por qué IBM se compromete a formar a 2 millones de estudiantes en IA para 2026. Un par de nuestros cursos más populares son un buen punto de partida:
Introducción a la inteligencia artificial (1 hora y 15 minutos): en menos de un siglo, la IA ha transformado el análisis de datos y el aprendizaje autónomo. Este curso cubre su historia y su papel en desbloquear conocimientos a partir de datos no estructurados.
Dominar el arte de escribir instrucciones (1 hora): este curso práctico enseña a escribir instrucciones eficaces para modelos de lenguaje de IA, como la creación de instrucciones para itinerarios de viaje y listas de reproducción de música personalizadas.
La IA y la automatización están a punto de convertirse en una ventaja competitiva para las plataformas y los sistemas de Formación. Creo que vamos a empezar a ver un uso creciente de IA en todas las plataformas de aprendizaje, ofreciendo explicaciones simplificadas de los temas y vías de aprendizaje personalizadas. Ya estamos poniendo la IA a trabajar para mejorar IBM SkillsBuild para nuestros alumnos. Por ejemplo, hemos utilizado IA para analizar el feedback de más de 60.000 estudiantes en 47 idiomas, lo que nos ha ayudado a simplificar procesos como el registro en el aprendizaje en línea. Hay tantas aplicaciones para la IA en la Formación, y realmente podemos marcar la diferencia si Compartimos nuestros conocimientos a medida que aplicamos la Tecnología a cada nueva área.
Breanna Young, diseñadora sénior de productos de Hearst, dijo: "Depende de nosotros compartir conocimientos entre nosotros en nuestras comunidades a medida que exploramos los usos de la IA".
Estoy de acuerdo en que se trata de un edicto vital y continuaré compartiendo mis conocimientos a medida que continuamos integrando más la IA en la plataforma en línea de IBM SkillsBuild. Si desea obtener más información sobre cómo la IA puede mejorar las ofertas educativas, le recomiendo este curso:
La inteligencia artificial en la práctica (40 minutos): desde comunicarse con chatbots hasta pilotar coches autónomos y abordar problemas globales complejos, la IA está resolviendo problemas en todas partes.
Tenemos que invertir en nuestras propias capacidades para aprovechar al máximo lo que la IA puede ofrecernos. Como señaló Katini en nuestra conversación: “La IA está aquí para mejorar nuestras vidas, pero aún tenemos que hacer el trabajo preliminar y construir los cimientos”.
No hay mejor momento para empezar que ahora. Miles lo resumió muy bien: "Sé un estudiante. Esté abierto al aprendizaje permanente. No debemos tener demasiado miedo ni demasiado orgullo para hacer un curso de una hora".
Teniendo esto en cuenta, los cursos que he sugerido tienen una duración de dos horas o menos y están diseñados para personas de todos los niveles de experiencia. Explorar estos cursos para ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo impulsado por la IA.
