Cómo empecé: investigador de seguridad de IA

Para la empresa, no hay escapatoria a implementar la IA en alguna de sus formas. Las carreras centradas en la IA están proliferando, pero una que quizá usted no conozca es la de investigador en seguridad de IA. Estos especialistas en IA son profesionales de ciberseguridad que se centran en las vulnerabilidades y amenazas únicas que surgen del uso de la IA y los sistemas de machine learning (ML). Sus responsabilidades varían, pero las funciones clave incluyen identificar y analizar posibles fallos de seguridad en los modelos de IA y desarrollar y probar métodos que los actores maliciosos podrían utilizar para manipular o engañar a los sistemas de IA.
En esta entrevista exclusiva, hablamos con Madhu Shashanka, cofundador de Concentric AI, sobre su experiencia y formación.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Completé una licenciatura en informática en BITS Pilani, India, y luego obtuve un doctorado en neurociencia computacional de la Universidad de Boston.
Mi primer trabajo fue en la empresa de caramelos y comida para mascotas Mars, realizando análisis. Me uní a un equipo llamado "Catalyst", que funcionaba como un think tank interno. Había miembros de diversas disciplinas y entornos que analizaban la innovación y las áreas de interés estratégico para la empresa a medio y largo plazo. Estaba realizando unas prácticas en los laboratorios de investigación norteamericanos de Mitsubishi como parte de mi tesis doctoral y me presentaron a los miembros del equipo Catalyst, que habían venido para explorar algunas innovaciones nuevas de Mitsubishi.
Después de Mars, seguí a mi gerente a los laboratorios de investigación de United Technologies (ahora Raytheon) y tuve una experiencia maravillosa trabajando con una variedad de unidades de negocio en varios dominios de aplicación (aeroespacial, HVAC, ciencia de materiales, etc.).
Luego pasé a una startup de citas del Área de la Bahía para probar suerte con el emprendimiento, y ahí es donde comencé mi viaje por la seguridad. El comportamiento no deseado y los problemas de seguridad se estaban convirtiendo en un verdadero desafío en el sitio de citas, que crecía rápidamente, y tuvimos que resolver varios problemas interesantes. Después me uní como cofundador a una startup dedicada al análisis del comportamiento de los usuarios en fase inicial y, salvo por un breve desvío en Charles Schwab para crear un centro de excelencia en IA y machine learning, me he dedicado a la seguridad desde entonces.
Permítanme usar el término "investigador de seguridad de IA" para referirme a la amplia categoría de personas que intentan aplicar la IA para resolver problemas de ciberseguridad.
Los investigadores de IA aplicada suelen adquirir pericia y experiencia trabajando con tipos particulares de conjuntos de datos característicos de los ámbitos en los que trabajan. Esto se debe a que, a medida que comprenden mejor el dominio con el tiempo, obtienen una mejor intuición para los tipos de datos con los que tratan. Por ejemplo, los investigadores que trabajan con datos de vídeo han desarrollado habilidades y herramientas especializadas que resultan muy eficaces para trabajar con vídeo. Otro ejemplo es el comercio minorista en línea, donde las personas han ideado herramientas y técnicas especialmente adecuadas para analizar y trabajar con conjuntos de datos de transacciones en línea.
Pero la ciberseguridad es algo más que un dominio de aplicación. No se trata solo de trabajar con datos de malware o analizar registros de red. Es una función empresarial crítica que tiene que hacer lo que sea necesario para mantener seguros los recursos digitales. He escrito en el pasado sobre cómo la ciberseguridad puede ser especialmente humillante para los expertos en IA que son nuevos en el campo.
Un par de factores que creo que desempeñan un papel más importante en las aplicaciones de ciberseguridad:
Centrarse en el riesgo: hacer IA en ciberseguridad no consiste en crear el mejor modelo de IA o encontrar el mejor algoritmo para resolver un problema concreto. El objetivo final es minimizar el riesgo, y hay que tener en cuenta todas las piezas del rompecabezas que pueden afectarlo. En lugar de construir una herramienta de forma aislada, hay que pensar en cómo ponerla en funcionamiento, las personas y equipos que van a participar, tener los procesos adecuados de formación e incorporación, etc. Requiere que uno sea capaz de comprender y considerar las implicaciones a nivel de sistema mientras se concentra en cualquier tarea al mismo tiempo. Un pensamiento a nivel de sistemas y una mentalidad de ingeniería que priorice la entrega iterativa con una comprensión clara de las compensaciones pueden contribuir en gran medida a la eficacia en este campo.
Pensamiento basado en primeros principios: los tipos de problemas a los que se enfrentará y la naturaleza de los conjuntos de datos con los que trabajará en ciberseguridad pueden ser extremadamente amplios y variados. Es más probable que fracase si busca clavos proverbiales a los que golpear con su martillo de IA favorito. Es muy importante mantener la mentalidad de un principiante y abordar los problemas desde cero con un pensamiento basado en primeros principios. Hay una larga historia de expertos en IA que tuvieron éxito en otros campos y afirmaban con confianza que todo lo que habían hecho antes se trasladaría con éxito a la ciberseguridad, y acabaron humillados.
Esta es una pregunta difícil de responder. Yo diría que he tenido la suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar en varios dominios de aplicación a lo largo de mi carrera. Y yo trabajo en IA, que es un campo que ha cambiado, evolucionado y se ha transformado enormemente durante el tiempo que llevo trabajando en el sector. Esto me ha obligado a aprender constantemente cosas nuevas y a mantenerme al tanto de las habilidades, herramientas y conocimientos que necesito para hacer bien mi trabajo. Creo que esta habilidad de "aprender a aprender" es muy valiosa.
No estoy seguro de si esto se considera una habilidad blanda, pero animo a los recién llegados y a los profesionales principiantes a buscar oportunidades para trabajar con muchas personas y equipos diferentes. Al final, la ciberseguridad tiene que ver con las personas: los empleados a los que intenta proteger, los equipos de seguridad a los que intenta ayudar o los actores malintencionados de los que intenta defenderse. Además del trabajo técnico, tendrá mucho más éxito y eficacia si trabaja y entiende a personas de orígenes, equipos y roles diversos que si simplemente pasa todo el tiempo en un ordenador escribiendo código o desarrollando herramientas.
Obtenga información para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra por qué IBM ha sido nombrado Major Player y obtenga conocimientos para seleccionar el proveedor de servicios de consultoría de ciberseguridad que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Descubra cómo está cambiando el panorama actual de la seguridad y cómo afrontar los retos y aprovechar la capacidad de recuperación de la IA generativa.
Conozca las amenazas más recientes y refuerce sus defensas en la nube con el informe IBM X-Force Cloud Threat Landscape Report.
Descubra cómo la seguridad de datos ayuda a proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.
Mejore la velocidad, la precisión y la productividad de los equipos de seguridad con soluciones de ciberseguridad basadas en IA.
Tanto si necesita soluciones de seguridad de datos, de gestión de endpoints o de gestión de identidades y accesos (IAM), nuestros expertos están dispuestos a trabajar con usted para lograr una posición de seguridad sólida. Transforme su empresa y gestione los riesgos con un líder de la industria mundial mundial en consultoría de ciberseguridad, cloud y servicios de seguridad gestionados.