Más de la mitad de las personas a las que preguntamos describieron cada uno de estos factores como una barrera para la adopción de la IA en 2024:
• Sistemas de TI y nube con poca potencia o fragmentados
• Preocupaciones por la protección de datos, la seguridad, la gestión o la alineación
de los datos • Falta de habilidades y actitudes del personal,
pero solo sobre un tercio de esas mismas personas predijo que estos mismos problemas seguirán siendo barreras en 2026.
Si son ciertas, son cosas importantes. Pero estos problemas han afectado a las empresas durante mucho tiempo. ¿Cómo superarlos ahora?
Empresa de servicios japonesa
No existe un problema que ocurra con la IA y no ocurra al implementar otros sistemas. ”
Se prevé que la proporción de empresas con sistemas de TI preparados para la IA casi se duplique entre 2024 y 2026, del 26 % al 45 %.
En otras palabras, más de la mitad de los encuestados todavía esperan no estar completamente preparados. E incluso si ha superado este primer obstáculo, tenga en cuenta que la inversión en tecnología por sí sola no resolverá un problema de preparación.
La preparación de la IA es multifactorial, así que sus preparaciones también deberían serlo. Nuestras encuestas mostraron estas prioridades principales para la inversión en IA:
Enfoque de inversión 2024
- Mejorar las habilidades internas para implementar y trabajar con IA
- Garantizar la preparación de los datos
- Mejorar la fiabilidad de los Resultados de la IA
- Identificar el mejor conjunto de herramientas de IA empresarial
- Garantizar que los procesos de IA sean tan buenos como o mejor que el manual
Enfoque de inversión 2026
- Implementar la IA en toda la empresa
- Ampliar los casos de uso de la IA
- Garantizar que los procesos de IA sean tan buenos como o mejor que los manuales
- Mejorar la fiabilidad de la IA
- Dar acceso a la IA a más usuarios
Alrededor de dos tercios de nuestros encuestados en todas las funciones y niveles de preparación informan que demostrar el ROI no es una prioridad principal para 2026. En cambio, se centran en la adopción de IA y en el desarrollo de casos de uso.
Esto tiene sentido. A pesar de la escasez de las habilidades necesarias, la adopción de la IA es la prioridad estratégica más citada por las empresas, y los objetivos estratégicos exigen actuar ahora para poner a prueba la IA y experimentar con soluciones.
En esta fase piloto, el ROI puede ser difícil de cuantificar. Pero los líderes de IA piensan que es un riesgo que merece la pena asumir. Si se cae en la trampa de ver la IA como un centro de costes, puede que le cueste alcanzar a competidores que tienen una visión más amplia.
Visite Think para conocer las últimas noticias, conocimientos y formación sobre tecnología. O reserve una sesión de descubrimiento de IA con un experto de IBM Consulting.
A menos que se indique lo contrario, las estadísticas y las citas se extraen de la investigación original de IBM: 98 entrevistas y 1204 encuestados en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, China, India, Japón y Australia, realizadas de marzo a junio de 2024. Entre las funciones de los encuestados se incluyen las de responsables clave con influencia en la evaluación o selección de servicios o soluciones de IA. Principalmente de empresas con más de 1.000 empleados (n=1.082), y algunas de empresas del mercado medio (500–999 empleados, n=122).
Mezcla intersectorial centrada en finanzas y banca, fabricación, comercio minorista, Energía y suministros, público y telecomunicaciones. La IA en Wharton, Crecer: Navegando los primeros años de la IA generativa (octubre de 2024)