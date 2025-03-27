Alrededor de dos tercios de nuestros encuestados en todas las funciones y niveles de preparación informan que demostrar el ROI no es una prioridad principal para 2026. En cambio, se centran en la adopción de IA y en el desarrollo de casos de uso.



Esto tiene sentido. A pesar de la escasez de las habilidades necesarias, la adopción de la IA es la prioridad estratégica más citada por las empresas, y los objetivos estratégicos exigen actuar ahora para poner a prueba la IA y experimentar con soluciones.



En esta fase piloto, el ROI puede ser difícil de cuantificar. Pero los líderes de IA piensan que es un riesgo que merece la pena asumir. Si se cae en la trampa de ver la IA como un centro de costes, puede que le cueste alcanzar a competidores que tienen una visión más amplia.