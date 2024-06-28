La gestión de vulnerabilidades implica un ciclo continuo de identificación, priorización y mitigación de vulnerabilidades dentro de las aplicaciones de software, redes y sistemas informáticos. Esta estrategia proactiva es esencial para salvaguardar los recursos digitales de una organización y mantener su seguridad e integridad.
Para simplificar y facilitar el proceso, necesitamos involucrar a la inteligencia artificial (IA). Examinemos la eficacia de la IA para la gestión de vulnerabilidades y cómo puede aplicarse.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El uso de la IA llevará la gestión de vulnerabilidades al siguiente nivel. La IA no solo reduce el tiempo de análisis, sino que también identifica eficazmente las amenazas.
Una vez que hayamos decidido utilizar la IA para la gestión de vulnerabilidades, tenemos que reunir información sobre cómo nos gustaría que respondiera la IA y qué tipo de datos hay que analizar para identificar los algoritmos adecuados. Los algoritmos de IA y las técnicas de machine learning destacan en la detección de amenazas sofisticadas e inéditas.
Mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, incluidos los registros de seguridad, los registros de tráfico de red y las fuentes de inteligencia de amenazas, los sistemas impulsados por IA pueden identificar patrones y anomalías que signifiquen vulnerabilidades o ataques potenciales. La conversión de los registros en datos y gráficos hará que el análisis sea más sencillo y rápido. Los incidentes deben identificarse en función del riesgo de seguridad y deben notificarse para tomar medidas inmediatas.
El autoaprendizaje es otra área en la que la IA puede entrenarse con datos. Esto permitirá a la IA estar al día sobre el entorno cambiante y ser capaz de hacer frente a las amenazas nuevas y emergentes. La IA identificará las amenazas de alto riesgo y las amenazas nunca antes vistas.
La aplicación de la IA requiere iteraciones para entrenar el modelo, lo que puede llevar mucho tiempo. Pero con el tiempo, se vuelve más fácil identificar amenazas y fallos. Las plataformas impulsadas por IA recopilan constantemente conocimientos a partir de los datos, ajustándose a los panoramas cambiantes y a los riesgos emergentes. A medida que avanzan, mejoran su precisión y eficacia para detectar debilidades y ofrecer orientación práctica.
Al entrenar a la IA, también debemos tener en cuenta las tácticas y técnicas del adversario de MITRE ATT& CK como parte del autoaprendizaje de la IA. La incorporación de MITRE junto con la IA encontrará y detendrá el 90 % de las amenazas de alto riesgo.
A través del análisis de datos anteriores y de violaciones de la seguridad, la IA tiene la capacidad de prever ataques y prevenir la explotación de vulnerabilidades.
Recopilación de requisitos: es necesario analizar los registros y los informes. Esto incluye especificaciones como entrada, salida, variable dependiente, variable independiente y conocimientos que se pueden ejecutar.
Planificación: es necesario seleccionar los algoritmos y las técnicas de machine learning, así como las fuentes y variables de entrada y salida. Las técnicas especificarán qué variables y palabras clave se buscan y cómo se mostrarán los resultados en una tabla. Los resultados finales se extraerán de la tabla y se añadirán a un gráfico para obtener conocimientos que se pueden ejecutar.
Codificación: el código debe escribirse para cumplir con los requisitos. Es aconsejable comprobar si el archivo de entrada se lee y genera el archivo de salida.
Pruebas: la codificación y otros componentes del programa deben probarse y diagnosticarse los problemas.
Bucle de feedback: se debe establecer un bucle de feedback para ver si se recibe el output esperado. Las mejoras deben realizarse en función del feedback. Estos pasos deben repetirse para una mejora continua.
Las organizaciones pueden transformar las prácticas de gestión de vulnerabilidades introduciendo automatización, IA y capacidades proactivas. Al aprovechar la IA en la gestión de vulnerabilidades, las organizaciones pueden mejorar su posición de seguridad, anticiparse a amenazas emergentes y proteger sus activos y datos en el panorama de ciberseguridad en rápida evolución actual.
Sin embargo, es importante reconocer que la IA no debe verse como una solución independiente, sino más bien como una mejora de los sistemas tradicionales de gestión de vulnerabilidades. Los mejores resultados se obtienen cuando la IA se integra y se utiliza junto a los métodos existentes.
Obtenga información para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra por qué IBM ha sido nombrado Major Player y obtenga conocimientos para seleccionar el proveedor de servicios de consultoría de ciberseguridad que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Descubra cómo está cambiando el panorama actual de la seguridad y cómo afrontar los retos y aprovechar la capacidad de recuperación de la IA generativa.
Conozca las amenazas más recientes y refuerce sus defensas en la nube con el informe IBM X-Force Cloud Threat Landscape Report.
Descubra cómo la seguridad de datos ayuda a proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.
Mejore la velocidad, la precisión y la productividad de los equipos de seguridad con soluciones de ciberseguridad basadas en IA.
Tanto si necesita soluciones de seguridad de datos, de gestión de endpoints o de gestión de identidades y accesos (IAM), nuestros expertos están dispuestos a trabajar con usted para lograr una posición de seguridad sólida. Transforme su empresa y gestione los riesgos con un líder de la industria mundial mundial en consultoría de ciberseguridad, cloud y servicios de seguridad gestionados.