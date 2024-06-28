Mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, incluidos los registros de seguridad, los registros de tráfico de red y las fuentes de inteligencia de amenazas, los sistemas impulsados por IA pueden identificar patrones y anomalías que signifiquen vulnerabilidades o ataques potenciales. La conversión de los registros en datos y gráficos hará que el análisis sea más sencillo y rápido. Los incidentes deben identificarse en función del riesgo de seguridad y deben notificarse para tomar medidas inmediatas.

El autoaprendizaje es otra área en la que la IA puede entrenarse con datos. Esto permitirá a la IA estar al día sobre el entorno cambiante y ser capaz de hacer frente a las amenazas nuevas y emergentes. La IA identificará las amenazas de alto riesgo y las amenazas nunca antes vistas.

La aplicación de la IA requiere iteraciones para entrenar el modelo, lo que puede llevar mucho tiempo. Pero con el tiempo, se vuelve más fácil identificar amenazas y fallos. Las plataformas impulsadas por IA recopilan constantemente conocimientos a partir de los datos, ajustándose a los panoramas cambiantes y a los riesgos emergentes. A medida que avanzan, mejoran su precisión y eficacia para detectar debilidades y ofrecer orientación práctica.

Al entrenar a la IA, también debemos tener en cuenta las tácticas y técnicas del adversario de MITRE ATT& CK como parte del autoaprendizaje de la IA. La incorporación de MITRE junto con la IA encontrará y detendrá el 90 % de las amenazas de alto riesgo.