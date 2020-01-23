Inteligencia empresarial con IA: el futuro del análisis

Las herramientas de inteligencia empresarial (BI) están sufriendo una disrupción masiva. La potente integración de marcos de inteligencia artificial (IA) como el procesamiento del lenguaje natural y los conocimientos predictivos automatizados están transformando lo que la BI puede hacer por las empresas.
Aquí tiene un adelanto de lo que encontrará en el informe.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Una reciente encuesta mundial de IBM encontró que la implementación de la IA entre las grandes empresas es del 45 %, mientras que en las pequeñas y medianas empresas (con menos de 1000 empleados) es del 29 %. También se estima que el 80-90 % de las grandes empresas planean adoptar el uso de la IA en los próximos dos años.
Las empresas que emplean IA en herramientas de BI ya están a la vanguardia. Por ejemplo, una interfaz de lenguaje natural permite a cualquier usuario empresarial consultar grandes conjuntos de datos y recibir conocimiento en visualizaciones y lenguaje fáciles de entender. Esta democratización del análisis de datos es solo una de las formas en que la IA en BI ofrece un gran salto adelante en comparación con las herramientas de BI tradicionales.
El informe también profundiza en otro potente componente de la IA en las herramientas de BI: la preparación y limpieza de datos automatizadas. En lugar de pasar horas editando datos de hoja de cálculo línea por línea o etiquetando contenido con reseñas manuales, la IA en BI hace el tedioso trabajo de preparar los datos para el análisis, liberando a las personas para que hagan un uso más productivo de su tiempo. En lugar de eliminar trabajo, la IA en BI le otorga superpoderes y le permite centrarse en el trabajo donde realmente puede aportar valor.
Mediante el uso de cifras y ejemplos útiles, The Value of AI-Powered Business Intelligence arroja luz sobre el futuro de la IA en BI. Se incluyen conocimientos de expertos en materia de IA sobre las características que deben buscarse en la próxima generación de herramientas de BI, incluidos los conocimientos predictivos. A través de este informe, comprenderá cómo la IA está cambiando fundamentalmente para mejor la disciplina de la inteligencia empresarial.
Invertir en una herramienta de BI con IA debería ser una obviedad si busca encontrar conocimientos en sus datos para tomar mejores decisiones empresariales. Asegúrese de consultar The Value of AI-Powered Business Intelligence de Michael Norris para obtener más información.
Obtenga una visión única del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y análisis.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Entienda lo que ha ocurrido y por qué, lo que podría ocurrir y lo que puede hacer al respecto. Con explicaciones claras y paso a paso de su razonamiento, Project Ripasso proporciona a todos los usuarios empresariales información para tomar decisiones con confianza y a la velocidad del pensamiento.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.