Inteligencia empresarial con IA: el futuro del análisis

Una reciente encuesta mundial de IBM encontró que la implementación de la IA entre las grandes empresas es del 45 %, mientras que en las pequeñas y medianas empresas (con menos de 1000 empleados) es del 29 %. También se estima que el 80-90 % de las grandes empresas planean adoptar el uso de la IA en los próximos dos años.

Las empresas que emplean IA en herramientas de BI ya están a la vanguardia. Por ejemplo, una interfaz de lenguaje natural permite a cualquier usuario empresarial consultar grandes conjuntos de datos y recibir conocimiento en visualizaciones y lenguaje fáciles de entender. Esta democratización del análisis de datos es solo una de las formas en que la IA en BI ofrece un gran salto adelante en comparación con las herramientas de BI tradicionales.