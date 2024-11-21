Los proyectos piloto de IA son divertidos. La IA a escala es un negocio.

No hay duda de que los pilotos son divertidos y que representan un enfoque cauteloso e incremental para implementar la IA. Estos proyectos dan a una organización una idea de lo que la tecnología puede hacer, tal vez para mejorar un solo proceso u optimizar un pequeño segmento de las operaciones de una empresa. A menudo, estos pilotos obtienen resultados impresionantes, aunque hiperlocalizados.

Pero los pilotos a menudo se centran en casos de uso aislados con alcance limitado. Están diseñados para trabajar en un entorno controlado y manejable, como la automatización de la experiencia del cliente para un segmento limitado o la aplicación de la IA a un problema específico como la gestión de inventarios. Estas pruebas están destinadas a probar un concepto, no a ofrecer una solución holística. No proporcionan referencias reales para determinar el mayor valor de la IA implementada a escala.

El escalado de la IA en toda una empresa implica complejidades que no pueden captarse en una sola prueba; una serie de soluciones interdepartamentales para toda la organización, basadas en una sólida base tecnológica, pueden generar rendimientos exponenciales.

Sin embargo, un número sorprendentemente pequeño de empresas se ha comprometido realmente a extraer este valor, especialmente en el panorama emergente de la IA generativa. Según una investigación reciente de la consultora McKinsey, solo el 11 % de las empresas han adoptado la IA generativa a escala.

Pero cuando se trata del potencial transformador de la inteligencia artificial, ir sobre seguro puede suponer un riesgo mayor que poner en marcha con cautela una serie de proyectos aislados. Según un informe reciente del IBM® Institute for Business Value (IBV), el 43 % de los CEO planeaba aumentar el ritmo de la transformación digital con IA en 2024, preocupados de que sin ella se quedaran atrás. Esos CEO se dieron cuenta de que la IA es más valiosa cuando está profundamente integrada en las operaciones de su organización de principio a fin.