Los proyectos piloto de IA son divertidos. La IA a escala es un negocio.

En el mundo de la inteligencia artificial, es fácil dejarse llevar por la emoción de los experimentos a pequeña escala. Los proyectos piloto de IA pueden ser emocionantes, especialmente cuando se prevé que la tecnología en la que se basan genere hasta 4,4 billones de dólares en valor anual. Una demostración satisfactoria de un chatbot, una herramienta interna de análisis de currículums... Estos proyectos piloto ofrecen la oportunidad de tantear el terreno sin comprometerse (ni invertir) demasiado. Pero aunque estos experimentos a pequeña escala pueden parecer una victoria, rara vez ofrecen una imagen clara del verdadero valor de la IA para una empresa. A medida que la novedad desaparece, los líderes empresariales luchan por medir la eficacia de la IA basándose en estos experimentos aislados.
Esto se debe en gran parte a que un simple piloto o prueba no puede desbloquear completamente el potencial de la IA. Es a nivel de escala (donde la IA está profundamente integrada en los procesos empresariales y en todos los departamentos) donde la IA cumple su enorme promesa. La IA empresarial a escala es donde surge el valor real, transformando los modelos de negocio, impulsando la eficiencia y creando nuevas oportunidades de crecimiento.
No hay duda de que los pilotos son divertidos y que representan un enfoque cauteloso e incremental para implementar la IA. Estos proyectos dan a una organización una idea de lo que la tecnología puede hacer, tal vez para mejorar un solo proceso u optimizar un pequeño segmento de las operaciones de una empresa. A menudo, estos pilotos obtienen resultados impresionantes, aunque hiperlocalizados.
Pero los pilotos a menudo se centran en casos de uso aislados con alcance limitado. Están diseñados para trabajar en un entorno controlado y manejable, como la automatización de la experiencia del cliente para un segmento limitado o la aplicación de la IA a un problema específico como la gestión de inventarios. Estas pruebas están destinadas a probar un concepto, no a ofrecer una solución holística. No proporcionan referencias reales para determinar el mayor valor de la IA implementada a escala.
El escalado de la IA en toda una empresa implica complejidades que no pueden captarse en una sola prueba; una serie de soluciones interdepartamentales para toda la organización, basadas en una sólida base tecnológica, pueden generar rendimientos exponenciales.
Sin embargo, un número sorprendentemente pequeño de empresas se ha comprometido realmente a extraer este valor, especialmente en el panorama emergente de la IA generativa. Según una investigación reciente de la consultora McKinsey, solo el 11 % de las empresas han adoptado la IA generativa a escala.
Pero cuando se trata del potencial transformador de la inteligencia artificial, ir sobre seguro puede suponer un riesgo mayor que poner en marcha con cautela una serie de proyectos aislados. Según un informe reciente del IBM® Institute for Business Value (IBV), el 43 % de los CEO planeaba aumentar el ritmo de la transformación digital con IA en 2024, preocupados de que sin ella se quedaran atrás. Esos CEO se dieron cuenta de que la IA es más valiosa cuando está profundamente integrada en las operaciones de su organización de principio a fin.
La IA a escala es donde es posible la verdadera transformación empresarial. Sacar estas herramientas del silo de proyectos puntuales e infundirlas en toda la organización puede suponer una ventaja estratégica significativa. Una organización que invierte en la arquitectura fundamental necesaria para escalar la IA no puede simplemente eliminar los puntos débiles, sino obtener conocimientos holísticos basados en datos sobre sus operaciones en general.
Y, en el entorno actual, el escalado puede resolver varios problemas concretos. Basta con mirar las cifras recopiladas por el IBV:
Un solo proyecto piloto no puede articular estos beneficios de adoptar la IA a escala, ni el coste de formar a los empleados y crear herramientas de IA de forma individual.
La IA se nutre de datos, y la creación de una base de datos de alta calidad para su uso en toda la organización aumenta las posibilidades de precisión, así como la capacidad de crear rápidamente nuevas herramientas. Y, a medida que los modelos de IA mejoren con el tiempo, es probable que los compromisos a largo plazo con la IA empresarial en toda una empresa produzcan mejores resultados.
Para ver estos conceptos en acción, tomemos, por ejemplo, los proveedores de servicios de comunicación (CSP). El sector de las telecomunicaciones adoptó pronto la IA y, en particular, la tecnología de agentes virtuales (VAT). Es un ajuste natural para los CSP: muchos tienen un gran volumen de interacciones diversas con los clientes y el mandato de proporcionar experiencias del cliente coherentes. La mayoría de estas empresas monitorizan de cerca el coste de una interacción individual, ya que los clientes individuales pueden tener contratos relativamente pequeños.
La aplicación del VAT a un conjunto reducido de casos de uso relacionados con la experiencia del cliente ha mejorado el rendimiento de los CSP. Según un informe de Forrester, una gran organización que implemente el VAT podría lograr un ahorro de costes de 5,50 USD por conversación contenida. El IBM Institute for Business Value descubrió que el 84 % de estas empresas alcanzaron su ROI o lo superaron tras la adopción, y el 97 % informó de un impacto positivo en la satisfacción del cliente. Por lo que se sabe, la adopción del VAT por parte de CSP para la experiencia del cliente ha sido una prueba piloto muy satisfactoria. Dada la rentabilidad de estas iniciativas, es sorprendente que no se hayan ampliado o escalado a menudo.
Pero Vodaphone, una excepción, hizo algo más que aplicar la IA a una función estrictamente definida. En 2017, la empresa puso en marcha su propio asistente, TOBi, en el Reino Unido. Seis años después, TOBi gestiona cientos de miles de llamadas al mes. Y TOBi también se convirtió en una plataforma de lanzamiento para una serie de integraciones más profundas. La empresa creó un chatbot complementario que aborda diferentes marcas y geografías con la voz unificada de la marca, y luego lo implementó en canales como redes sociales y SMS.
En la actualidad, Vodaphone ha añadido chatbots adaptados a los proveedores y para su uso en entornos minoristas. La integración vertical ha facilitado no solo la reducción del coste de cada interacción, sino también la rápida incorporación de soporte para nuevos canales y productos. Estas herramientas multicanal y escalables, diseñadas específicamente para realizar diferentes funciones en toda la empresa, revelan la brecha entre un enfoque piloto de IA y un enfoque estratégico centrado en la IA: el primero puede mejorar la productividad, pero el segundo abre vías para un crecimiento significativo de los ingresos.
Dados los beneficios potenciales de pasar de los pilotos de IA a las transformaciones a gran escala, los líderes empresariales deben tomar una decisión: crear de forma reactiva herramientas individuales para superar los cuellos de botella y los departamentos de bajo rendimiento, o invertir de forma proactiva en la estructura para hacer de la IA una faceta central de sus operaciones .
Se requiere un mayor esfuerzo inicial para entrenar, ajustar, implementar y adoptar la IA en las funciones empresariales, pero en el panorama actual quienes no decidan adaptarse se quedarán atrás. Dos tercios de los CEO encuestados dicen que las ganancias de productividad de la automatización son tan grandes que asumen riesgos para seguir siendo competitivos. Crear la arquitectura fundamental para infundir la IA en una organización es más que un proyecto piloto; es un modelo de negocio para el futuro.
