Algunas películas de IA requieren menos suspensión de la incredulidad que otras. La película de 2013 "Her", que representa la aventura romántica de un hombre con un chatbot avanzado, resultó profética.



En los últimos años se han documentado varios casos de personas que han desarrollado vínculos románticos con chatbots, aunque no son ni de lejos tan avanzados como el personaje de "Her" de Scarlett Johansson.

La película planteó preguntas sobre la conveniencia de que los humanos formen vínculos emocionales con la IA. Años más tarde, los investigadores del MIT abordaron el tema. En un estudio de 2024, concluyeron que ciertos patrones de uso de chatbots estaban asociados con aumentos en la confianza de los usuarios, pero que otros incrementaban el riesgo de aislamiento.



Los investigadores sugirieron que es valioso desarrollar enfoques para el compañerismo de la IA "que complementen, en lugar de reemplazar, las conexiones humanas".3 Pero aún queda por ver si esa recomendación gana fuerza.

Al menos una película de IA ha tenido un impacto sustancial en las prácticas de tecnología del mundo real. "Juegos de guerra", lanzada en 1983, cuenta la historia de un adolescente que casi desencadena una guerra mundial después de acceder sin darse cuenta a una simulación de guerra nuclear controlada por un superordenador.



La película convenció al entonces presidente de EE. UU. Ronald Reagan para poner en marcha esfuerzos que dieron como resultado la Política Nacional de Seguridad de Telecomunicaciones y Sistemas de Información Automatizados o NSSD-145, una directiva de ciberseguridad destinada a proteger las redes del gobierno sensibles.

Sin embargo, la importancia de la película va más allá de su impacto en la política de ciberseguridad, dice Boinodiris de IBM. La película plantea cuestiones filosóficas sobre el diseño de la IA que, como sociedad, aún estamos tratando de responder.



Por ejemplo, cuando el tema es la guerra, ¿qué debería considerar "ganar" un sistema de IA? ¿El bando ganador tiene menos muertes? ¿Debería tenerse en cuenta la destrucción del medio ambiente en la decisión? ¿Qué pasa con el daño a la reputación?

"Cuando se desarrollan modelos de esta naturaleza para tomar una decisión, todos estos diferentes tipos de expertos en el dominio, incluidos filósofos, historiadores, psicólogos, deben unirse para poder desarrollar estos modelos de una manera que refleje nuestra intención”, dice Boinodiris.

Son desafíos como estos, dice, los que merecen más atención que los combates cuerpo a cuerpo de robots humanoides tan a menudo representados en la pantalla. A la hora de mitigar las consecuencias reales no deseadas de la IA, "estamos al principio de este viaje", afirma Boinodiris. “Tenemos un largo, largo camino por recorrer”.