A medida que la inteligencia artificial (IA) evoluciona, el amor de Hollywood por los robots continúa. Una de las últimas entradas en el género cinematográfico de IA, "The Wild Robot", basada en el libro más vendido del mismo nombre, compite por un premio de la Academia este año.
Es la rara representación cinematográfica de una máquina “buena”: una que desarrolla una empatía similar a la humana y se preocupa por otros seres vivos.
Es posible que los cinéfilos estén más familiarizados con las películas de IA que presentan tramas más oscuras. En "Alice (Subservience)", "M3gan", "Ex Machina" y el clásico de Stanley Kubrick, "2001: Una odisea del espacio", los villanos con IA nos atacan a los humanos uno por uno. En "Yo, robot" y franquicias taquilleras como "Terminator" y "Matrix", los sistemas inteligentes persiguen nuestra esclavización o extinción colectiva.
Pero estos temas, aunque entretenidos, podrían estar socavando la alfabetización en IA.
Phaedra Boinodiris, líder global de IA fiable en IBM Consulting, dice que los cineastas se han concentrado en gran medida en problemas inverosímiles que desvían la atención de los problemas de IA de la vida real.
La gente podría tener "la percepción de que solo Skynet y HAL podrían causar daño", dijo refiriéndose a los antagonistas en "Terminator" y "2001".
Los sistemas de estas y otras películas representan la inteligencia artificial general (AGI), sistemas hipotéticos de IA que pueden rivalizar o superar las capacidades cognitivas de los seres humanos. La fijación del público por estas películas de ciencia ficción "puede terminar exacerbando esta falta de comprensión sobre los riesgos reales de la IA en este momento".
Esos riesgos reales incluyen outputs sesgados y perjudiciales a los que se ha culpado de un daño sustancial a los humanos. A pesar de los esfuerzos de los especialistas en ética y los desarrolladores, estas cuestiones están resultando complejas y confusas.
Un estudio, por ejemplo, desveló que incluso cuando los modelos de IA generativa muestran un sesgo racial menos manifiesto, demuestran un sesgo racial más encubierto. Sin embargo, lo que sería menos difícil es prevenir el tipo de crisis existenciales que se imaginan en las películas de ciencia ficción.
Soluciones reales que proporcionan barreras para los modelos de IA actuales y herramientas podrían sofocar eficazmente las rebeliones de máquinas de algunas de las mejores películas de Hollywood antes incluso de que los espectadores tocaran sus palomitas.
Analicémoslo con más detalle.
Con nuestras disculpas a James Cameron, resulta que evitar las visiones de los cineastas de un apocalipsis impulsado por IA no requiere un guerrero armado. Los ingenieros y programadores podrían hacer el trabajo con herramientas y estrategias bastante comunes como:
La tecnología basada en GPS que actualmente limita el movimiento de los scooters motorizados en algunas ciudades también podría ayudar a controlar la capacidad de desplazamiento de los robots de IA. El geofencing crea límites virtuales que los dispositivos equipados con GPS o RFID no pueden cruzar.
En películas como "Ex Machina" y "Alice (Subservience)", el geofencing podría haber impedido eficazmente que robots humanoides mal intencionados (interpretados por Alicia Vikander y Megan Fox) abandonaran sus respectivos hogares y frustrado algunos de sus peligrosos planes.
Ben Gelman, científico de datos sénior de la empresa de ciberseguridad Sophos, explica que los robots no podrían anular los límites de geofencing porque la tecnología está basada en hardware. "La IA no puede escribir un programa informático para cambiar una placa de circuito integrado", dice Gelman. "Muchas películas de robots son casi triviales si simplemente se usa geofencing moderno".
Por lo general, es una mala idea estar cerca de un robot asesino, ya sea empuñando armas ("Terminator"), con veneno ("M3gan") o poderosos apéndices metálicos ("Yo, robot"). ¿Pero qué pasaría si estas máquinas pudieran detenerse a distancia?
Introduzca los conmutadores de apagado remoto.
"Si un coche Tesla empieza a conducir en una dirección concreta, Tesla puede anularlo de forma remota y hacer que se detenga", señala Shobhit Varshney, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting centrado en la IA. La misma tecnología utilizada para desactivar de forma remota los vehículos eléctricos también podría aplicarse a los robots rebeldes, afirma Varshney.
En escenarios cinematográficos en los que los robots intentan activamente impedir que un protagonista acceda a un botón de "apagado" en las instalaciones, las capacidades de desactivación remota resultarían especialmente valiosas. "El interruptor de apagado tiene que ser algo de fácil acceso [para los humanos] que garantice que los humanos tengan el control, no la IA".
Un punto argumental común en las películas de catástrofes de IA es que las máquinas villanas tienen una capacidad ilimitada para ejecutar código y acceder a diversos recursos en red.
Sin embargo, en realidad, existen múltiples enfoques para garantizar que los modelos de IA no puedan hacer mucho. Por ejemplo, los guiones de programación fijos que no funcionan con IA pueden impedir que la IA llame a funciones que no están en una lista preaprobada.
Alternativamente, un sistema de IA podría funcionar en un hardware dedicado o aislado que tenga bloqueado el acceso a sistemas externos. Así que aunque no tenga restricciones en la ejecución de código, no puede apoderarse de otros sistemas.
Tales salvaguardas podrían haber impedido que Skynet, por ejemplo, asumiera el control de los arsenales nucleares en "Terminator". "No hay conexiones salientes, por lo que si usted apaga estos sistemas físicos, la IA se apaga", dice Gelman.
Cada vez más, la monitorización y el gobierno de los sistemas de IA requieren el uso de otros sistemas de IA. Los modelos de clasificación pueden detectar y eliminar discursos de odio, lenguaje abusivo y palabrotas de la entrada y el output de un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM). Los LLM se pueden utilizar para verificar que el output de un compañero LLM se ajusta a las reglas delineadas para ese sistema.
Estos protocolos de verificación podrían haber evitado gran parte de la violencia que aparece en las películas centradas en la IA, desde detener la matanza de HAL en "2001" hasta frustrar la campaña de Skynet para acabar con la humanidad..
Quizás el caso de uso más claro para la verificación se puede encontrar en “Yo, robot”, donde los robots están aparentemente programados para seguir las Tres Leyes de la Robótica del autor real Isaac Asimov.
Se supone que las leyes evitan lesiones a los seres humanos, pero en la película, VIKI, líder del malvado ejército de robots, reinterpreta las leyes y declara: "Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados". Gelman afirma que, con una verificación adecuada, las decisiones de VIKI “podrían haberse clasificado y evitado fácilmente”.
La alineación de la IA es el proceso de codificación de los valores y objetivos humanos en modelos de IA. En términos prácticos, es una salvaguarda incorporada para evitar que los sistemas inteligentes tomen medidas poco éticas o peligrosas en pos de un objetivo, como la decisión de HAL de matar astronautas para asegurarse de que su nave espacial llegaba al destino previsto.
Es importante señalar que, tal y como están ahora, los procesos de alineación de la IA no son infalibles. "Las redes neuronales son bastante malas para aplicar reglas abstractas a situaciones y escenarios específicos", explica Jacek Krywko, escritor asociado del sitio de noticias y análisis tecnológicos Ars Technica.
La buena noticia es que hay avances en este frente. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Stanford y Meta crearon un banco de conocimientos diseñado para "fundamentar un razonamiento normativo flexible" para los sistemas de IA.1
El banco de conocimientos consta de más de 150 000 normas situacionales: ejemplos como que un cliente beba café en una cafetería es normativo, mientras que un niño que bebe café en un aula no lo es.
Con un poco de suerte, si la inteligencia artificial del mundo real alcanza alguna vez el nivel de HAL, VIKI y las otras AGI que vemos en las películas, los procesos de alineación de la IA habrán avanzado lo suficiente como para seguir el ritmo.
Concentrar el desarrollo de la IA en manos de unas pocas entidades puede plantear importantes problemas éticos.
"El desarrollo de la IA no puede ser controlado por un puñado de jugadores, especialmente cuando algunos pueden no compartir valores fundamentales como la protección de datos, la privacidad y la transparencia", escribió el CEO de IBM, Arvind Krishna, en una columna reciente en Fortune.2
“La respuesta no es restringir el progreso: es garantizar que la IA sea desarrollada por una amplia coalición de universidades, empresas, laboratorios de investigación y organizaciones de la sociedad civil”.
En el ámbito de la ciencia ficción, esta descentralización en el desarrollo de la IA podría haber ayudado a prevenir la magnitud de los daños causados por las hordas de robots maliciosos en las películas "Terminator" y "Yo, robot". Varshney, de IBM Consulting, señala que la IA creada por diferentes entidades probablemente se sometería a diferentes procesos modernos de alineación.
Si los robots de una empresa finalmente se rebelaran, los producidos por otras entidades no seguirían su ejemplo automáticamente. “Los demás no se corrompen. Hay menos colusión”, dice Varshney.
Además, los robots no corruptos en tales escenarios podrían defenderse de los corruptos, por lo que "no se puede hacer que los robots de una sola empresa sean tan poderosos que superen al gobierno", dice Varshney.
Algunas películas de IA requieren menos suspensión de la incredulidad que otras. La película de 2013 "Her", que representa la aventura romántica de un hombre con un chatbot avanzado, resultó profética.
En los últimos años se han documentado varios casos de personas que han desarrollado vínculos románticos con chatbots, aunque no son ni de lejos tan avanzados como el personaje de "Her" de Scarlett Johansson.
La película planteó preguntas sobre la conveniencia de que los humanos formen vínculos emocionales con la IA. Años más tarde, los investigadores del MIT abordaron el tema. En un estudio de 2024, concluyeron que ciertos patrones de uso de chatbots estaban asociados con aumentos en la confianza de los usuarios, pero que otros incrementaban el riesgo de aislamiento.
Los investigadores sugirieron que es valioso desarrollar enfoques para el compañerismo de la IA "que complementen, en lugar de reemplazar, las conexiones humanas".3 Pero aún queda por ver si esa recomendación gana fuerza.
Al menos una película de IA ha tenido un impacto sustancial en las prácticas de tecnología del mundo real. "Juegos de guerra", lanzada en 1983, cuenta la historia de un adolescente que casi desencadena una guerra mundial después de acceder sin darse cuenta a una simulación de guerra nuclear controlada por un superordenador.
La película convenció al entonces presidente de EE. UU. Ronald Reagan para poner en marcha esfuerzos que dieron como resultado la Política Nacional de Seguridad de Telecomunicaciones y Sistemas de Información Automatizados o NSSD-145, una directiva de ciberseguridad destinada a proteger las redes del gobierno sensibles.
Sin embargo, la importancia de la película va más allá de su impacto en la política de ciberseguridad, dice Boinodiris de IBM. La película plantea cuestiones filosóficas sobre el diseño de la IA que, como sociedad, aún estamos tratando de responder.
Por ejemplo, cuando el tema es la guerra, ¿qué debería considerar "ganar" un sistema de IA? ¿El bando ganador tiene menos muertes? ¿Debería tenerse en cuenta la destrucción del medio ambiente en la decisión? ¿Qué pasa con el daño a la reputación?
"Cuando se desarrollan modelos de esta naturaleza para tomar una decisión, todos estos diferentes tipos de expertos en el dominio, incluidos filósofos, historiadores, psicólogos, deben unirse para poder desarrollar estos modelos de una manera que refleje nuestra intención”, dice Boinodiris.
Son desafíos como estos, dice, los que merecen más atención que los combates cuerpo a cuerpo de robots humanoides tan a menudo representados en la pantalla. A la hora de mitigar las consecuencias reales no deseadas de la IA, "estamos al principio de este viaje", afirma Boinodiris. “Tenemos un largo, largo camino por recorrer”.
