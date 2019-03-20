Etiquetas
La IA no es magia: es hora de desmitificarla y aplicarla

Durante siglos, se pensó que la electricidad era cosa de hechiceros: magos que dejaban al público desconcertado sobre de dónde venía y cómo se generaba. Y aunque Benjamin Franklin y sus contemporáneos eran muy conscientes del fenómeno cuando demostró la conexión entre la electricidad y los rayos, le costó imaginar un uso práctico para ello en 1752. De hecho, su invento más preciado tenía más que ver con evitar la electricidad: el pararrayos. Todas las nuevas innovaciones pasan por una evolución similar: rechazo, evitación, miedo y, quizás, finalmente, aceptación.

Hoy en día, demasiadas personas ven la inteligencia artificial (IA) como otra tecnología mágica que se está poniendo en práctica sin comprender realmente cómo funciona. Consideran que la IA es especial y está relegada a expertos que la han dominado y nos han deslumbrado con ella. En este entorno, la IA ha adquirido un aire místico con promesas de grandeza y fuera del alcance de los simples mortales.

La verdad, por supuesto, es que la IA no es mágica. El término inteligencia artificial se acuñó por primera vez en 1956 y, desde entonces, la tecnología ha progresado, decepcionado y resurgido. Como ocurrió con la electricidad, el camino hacia los avances de la IA vendrá con la experimentación masiva. Aunque muchos de esos experimentos fracasarán, los que tengan éxito tendrán un impacto sustancial.

Ahí es donde nos encontramos hoy. Como otros, como Andrew Ng han sugerido que la IA es la nueva electricidad. Además de volverse ubicua y cada vez más accesible, la IA está mejorando y transformando la forma en que se realizan los negocios en todo el mundo. Permite realizar predicciones con una precisión suprema y automatizar los procesos empresariales y la toma de decisiones. El impacto es enorme, desde mejores experiencias del cliente hasta productos inteligentes y servicios más eficientes. Y al final, el resultado será un impacto económico para las empresas, los países y la sociedad.

Sin duda, las organizaciones que impulsen la experimentación masiva en IA ganarán la próxima década de oportunidades de mercado. Para desglosar y ayudar a desmitificar la IA, hay que considerar dos elementos clave de las categorías: los componentes y el proceso. En otras palabras, identificar qué hay detrás y cómo se puede adoptar.

Los componentes

Al igual que la electricidad funcionaba con componentes básicos como resistencias, condensadores, diodos, etc., la IA funciona con componentes de software modernos:

  1. Un tejido de datos unificado y moderno. La IA se alimenta de datos y, por lo tanto, los datos deben estar preparados para la IA. Un tejido de datos actúa como una representación lógica de todos los activos de datos, en cualquier nube. Preorganiza y etiqueta los datos en toda la empresa. El acceso sin fisuras a todos los datos está disponible a través de la virtualización desde el firewall hasta el edge.
  2. Un entorno y un motor de desarrollo. Un lugar para crear, entrenar y ejecutar modelos de IA. Esto permite el deep learning integral, desde la entrada hasta la salida. Los modelos de machine learning ayudan a encontrar patrones y estructuras en los datos que se deducen, en lugar de ser explícitos. Ahí es cuando empieza a sentirse como magia.
  3. Características humanas. Un mecanismo para dar vida a los modelos, conectando modelos y aplicaciones con características humanas como la voz, el lenguaje, la visión y el razonamiento.
  4. Gestión y explotación de IA. Esto le permite insertar IA en cualquier aplicación o proceso empresarial, mientras entiende versiones, cómo mejorar el impacto, qué ha cambiado, sesgos y variaciones. Aquí es donde residen sus modelos para su explotación y donde se gestiona el ciclo de vida de toda la IA. Por último, ofrece pruebas y explicabilidad de las decisiones que toma la IA.
El proceso

Con estos componentes en mano, más organizaciones están desbloqueando el valor de los datos. Pero para aprovechar plenamente la IA, también debemos comprender cómo adoptar y aplicar la tecnología. Para aquellos que estén planeando mover, consideren primero estos pasos fundamentales:

  1. Identificar las oportunidades de negocio adecuadas para la IA. Las áreas potenciales de adopción son amplias: servicio de atención al cliente, productividad de empleados/empresas, defectos de fabricación, gastos de la cadena de suministro y muchas más. Cualquier cosa que se pueda describir fácilmente, se puede programar. Una vez programado, la IA lo mejorará. Las oportunidades son infinitas.
  2. Preparar la organización para la IA. Las organizaciones requerirán mayor capacidad y experiencia en ciencia de datos. Muchas de las tareas repetitivas y manuales de hoy en día se automatizarán, lo que evolucionará el papel de muchos empleados. Es raro que la IA pueda realizar una función completa. Pero también es raro que la IA no pueda mejorar ninguna de las funciones. Toda tecnología es inútil sin el talento necesario para aprovecharla, así que crea un equipo de expertos que inspire y entrenen a otros.
  3. Seleccionar tecnología y socios. Aunque es poco probable que el CEO seleccione personalmente la tecnología, la implicación aquí es más cultural. Una organización debe adoptar muchas tecnologías, comparar, contrastar y aprender a través de ese proceso. Una organización también debería elegir un puñado de socios que tengan las habilidades y la tecnología necesarias para ofrecer la IA.
  4. Aceptar los fracasos. Si intenta 100 proyectos de IA, 50 probablemente fracasarán. Pero los 50 que funcionan compensarán con creces los fallos. La cultura que cree debe estar preparada y dispuesta a aceptar los fracasos, aprender de ellos y mover al siguiente. Fracasar rápido, como se suele decir.

La IA se está volviendo tan fundamental como la electricidad, Internet y los dispositivos móviles, ya que nacieron en la corriente principal. No tener una estrategia de IA en 2019 será como no tener una estrategia móvil en 2010 o una estrategia de Internet en 2000.

Esperemos que cuando mire hacia atrás en este momento de la historia, pueda hacerlo con cariño, como alguien que adoptó los datos como los nuevos recursos y la IA como los servicios para aprovecharlos.

_______________________________________________

Una versión de esta historia apareció por primera vez en Informationweek..

