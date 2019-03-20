La IA no es magia: es hora de desmitificarla y aplicarla

Hoy en día, demasiadas personas ven la inteligencia artificial (IA) como otra tecnología mágica que se está poniendo en práctica sin comprender realmente cómo funciona. Consideran que la IA es especial y está relegada a expertos que la han dominado y nos han deslumbrado con ella. En este entorno, la IA ha adquirido un aire místico con promesas de grandeza y fuera del alcance de los simples mortales.



La verdad, por supuesto, es que la IA no es mágica. El término inteligencia artificial se acuñó por primera vez en 1956 y, desde entonces, la tecnología ha progresado, decepcionado y resurgido. Como ocurrió con la electricidad, el camino hacia los avances de la IA vendrá con la experimentación masiva. Aunque muchos de esos experimentos fracasarán, los que tengan éxito tendrán un impacto sustancial.

Ahí es donde nos encontramos hoy. Como otros, como Andrew Ng han sugerido que la IA es la nueva electricidad. Además de volverse ubicua y cada vez más accesible, la IA está mejorando y transformando la forma en que se realizan los negocios en todo el mundo. Permite realizar predicciones con una precisión suprema y automatizar los procesos empresariales y la toma de decisiones. El impacto es enorme, desde mejores experiencias del cliente hasta productos inteligentes y servicios más eficientes. Y al final, el resultado será un impacto económico para las empresas, los países y la sociedad.

Sin duda, las organizaciones que impulsen la experimentación masiva en IA ganarán la próxima década de oportunidades de mercado. Para desglosar y ayudar a desmitificar la IA, hay que considerar dos elementos clave de las categorías: los componentes y el proceso. En otras palabras, identificar qué hay detrás y cómo se puede adoptar.