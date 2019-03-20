La IA no es magia: es hora de desmitificarla y aplicarla

Durante siglos, se pensó que la electricidad era cosa de hechiceros: magos que dejaban al público desconcertado sobre de dónde venía y cómo se generaba. Y aunque Benjamin Franklin y sus contemporáneos eran muy conscientes del fenómeno cuando demostró la conexión entre la electricidad y los rayos, le costó imaginar un uso práctico para ello en 1752. De hecho, su invento más preciado tenía más que ver con evitar la electricidad: el pararrayos. Todas las nuevas innovaciones pasan por una evolución similar: rechazo, evitación, miedo y, quizás, finalmente, aceptación.
Hoy en día, demasiadas personas ven la inteligencia artificial (IA) como otra tecnología mágica que se está poniendo en práctica sin comprender realmente cómo funciona. Consideran que la IA es especial y está relegada a expertos que la han dominado y nos han deslumbrado con ella. En este entorno, la IA ha adquirido un aire místico con promesas de grandeza y fuera del alcance de los simples mortales.
La verdad, por supuesto, es que la IA no es mágica. El término inteligencia artificial se acuñó por primera vez en 1956 y, desde entonces, la tecnología ha progresado, decepcionado y resurgido. Como ocurrió con la electricidad, el camino hacia los avances de la IA vendrá con la experimentación masiva. Aunque muchos de esos experimentos fracasarán, los que tengan éxito tendrán un impacto sustancial.
Ahí es donde nos encontramos hoy. Como otros, como Andrew Ng han sugerido que la IA es la nueva electricidad. Además de volverse ubicua y cada vez más accesible, la IA está mejorando y transformando la forma en que se realizan los negocios en todo el mundo. Permite realizar predicciones con una precisión suprema y automatizar los procesos empresariales y la toma de decisiones. El impacto es enorme, desde mejores experiencias del cliente hasta productos inteligentes y servicios más eficientes. Y al final, el resultado será un impacto económico para las empresas, los países y la sociedad.
Sin duda, las organizaciones que impulsen la experimentación masiva en IA ganarán la próxima década de oportunidades de mercado. Para desglosar y ayudar a desmitificar la IA, hay que considerar dos elementos clave de las categorías: los componentes y el proceso. En otras palabras, identificar qué hay detrás y cómo se puede adoptar.
Al igual que la electricidad funcionaba con componentes básicos como resistencias, condensadores, diodos, etc., la IA funciona con componentes de software modernos:
Con estos componentes en mano, más organizaciones están desbloqueando el valor de los datos. Pero para aprovechar plenamente la IA, también debemos comprender cómo adoptar y aplicar la tecnología. Para aquellos que estén planeando mover, consideren primero estos pasos fundamentales:
La IA se está volviendo tan fundamental como la electricidad, Internet y los dispositivos móviles, ya que nacieron en la corriente principal. No tener una estrategia de IA en 2019 será como no tener una estrategia móvil en 2010 o una estrategia de Internet en 2000.
Esperemos que cuando mire hacia atrás en este momento de la historia, pueda hacerlo con cariño, como alguien que adoptó los datos como los nuevos recursos y la IA como los servicios para aprovecharlos.
_______________________________________________
Una versión de esta historia apareció por primera vez en Informationweek..
