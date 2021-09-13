Desde la suscripción hasta la gestión de reclamaciones, la inteligencia artificial transformará el sector de los seguros

Los seguros son un sector de 1,2 billones de dólares solo en Estados Unidos, que emplea a 2,9 millones de personas.

Históricamente, el sector de los seguros no ha sentido los efectos de la disrupción digital, debido a un entorno regulatorio estricto, la escala necesaria para crear un portfolio y el tiempo necesario para establecer confianza con los clientes. Sin embargo, en una encuesta reciente del Institute for Business Value (IBV) de IBM, los ejecutivos de seguros identificaron los cambios en las fuerzas del mercado (como el aumento de la competencia y los cambios en las preferencias de los clientes) como el principal controlador que afecta a su empresa.

La función principal de los sectores aseguradores, la gestión de riesgos, se ha vuelto más compleja a medida que los datos de los clientes continúan acumulándose. Las compañías de seguros recopilan datos dispersos en unidades de negocio aisladas en papel o en diversos formatos digitales no estructurados. En este entorno rico en datos, los trabajadores de suscripción y gestión de reclamaciones no tienen acceso inmediato a la información necesaria para la toma de decisiones internas y externas informadas, lo que conduce al agotamiento y a errores costosos.

De hecho, los trabajadores del conocimiento dedican el 30 % de su tiempo a encontrar la información necesaria para completar su trabajo. Debido al volumen y la complejidad de los datos no estructurados, el análisis manual resulta tedioso, lento y caro. Esta desconexión de la información hace que mantener el cumplimiento, evitar multas y preservar la reputación de la marca sea aún más difícil para las compañías de seguros en un entorno regulatorio en constante cambio.

En el sector asegurador, los procesos manuales simplemente no pueden escalar al mismo nivel que el alcance y la velocidad del crecimiento empresarial. Por eso, para ser más inteligentes en sus enfoques de gestión del conocimiento y proceso de datos, las aseguradoras están implementando inteligencia artificial (IA) en sus operaciones para crear experiencias mejores y personalizadas para sus empleados y clientes.

La IA es el futuro del seguro: evaluación de riesgos más inteligente, operaciones más inteligentes

En los próximos años, las soluciones de automatización e IA se extenderán a todos los ámbitos del sector de los seguros. Algunos proveedores de seguros capacitan a los trabajadores del conocimiento para tomar mejores y más rápidas decisiones basadas en datos utilizando plataformas de análisis de texto con IA. Una aplicación de IA con alto ROI, una plataforma de análisis de texto utiliza procesamiento de lenguaje natural para ayudar a mejorar la productividad de los trabajadores al revelar conocimientos ocultos en conjuntos de datos existentes y automatizar decisiones simples o consultas de búsqueda en tiempo casi real. Estas ganancias en eficiencia liberan a los trabajadores para centrarse en tareas más complejas y ser más receptivos, lo que se traduce en mejores experiencias del cliente y una mayor satisfacción del cliente.

Veamos cómo las plataformas de análisis de texto con IA pueden transformar digitalmente dos casos de uso típicos para las compañías de seguros:

Suscripción

La tecnología de IA puede aumentar la eficiencia y automatizar los flujos de trabajo acelerando los procesos de suscripción, delegando tareas para atención humana, ofreciendo pólizas de seguros mejor informadas con datos y mejorando la experiencia del cliente. Con la IA, las aseguradoras pueden determinar con precisión las tarifas óptimas en función del cliente individual para una gestión óptima del riesgo. Los modelos de precios basados en IA también ayudan a reducir el tiempo que se tarda en introducir nuevos marcos de precios a lo largo del ciclo de vida de la suscripción.

Las aseguradoras también pueden utilizar soluciones de IA para obtener respuestas rápidamente y transmitir esa información a los clientes. Por ejemplo, las compañías de seguros pueden implementar chatbots tanto externamente como internamente para ayudar a los trabajadores del conocimiento a ofrecer rápidamente conocimientos relevantes a través de experiencias digitales durante la evaluación de riesgos. Los empleados también pueden utilizar algoritmos de machine learning para aumentar los modelos actuariales tradicionales, proporcionando una gestión de riesgos más precisa y coherente. Los trabajadores del conocimiento pueden centrarse más en tareas de "toque humano" que hacen que los clientes se sientan valorados.

Proceso de reclamaciones

Desde el momento en que un cliente abre una reclamación de seguro, la tecnología de IA puede agilizar el proceso administrativo mediante la automatización de procesos. Los empleados pueden utilizar soluciones de ciencia de datos e IA para analizar datos numéricos y en lenguaje natural, consultando información relevante de pólizas de seguros, formularios sanitarios y otros documentos de entrada a lo largo del camino. La IA puede ofrecer recomendaciones perspicaces basadas en el análisis de datos de gestión de reclamaciones, ayudando a los trabajadores del conocimiento a determinar las reclamaciones elegibles y qué porcentaje de ellas debe pagarse de forma consistente. Estos conocimientos aceleran en gran medida la toma de decisiones , lo que puede conducir a mejores experiencias del cliente y del empleado .

Los algoritmos de machine learning pueden detectar “señales de alerta” más fácilmente en reclamaciones fraudulentas y datos de gestión de riesgos, lo que les da a los trabajadores más tiempo para dedicarlo a casos únicos. El resultado general es que reclamaciones de seguros de alto volumen y bajo coste, como los parabrisas rotos, pueden resolverse rápidamente, y los trabajadores del conocimiento pueden dedicar más tiempo a reclamaciones más complejas y a la detección del fraude.

El objetivo final: experiencias personalizadas centradas en el cliente con inteligencia artificial

Con las soluciones de IA, las aseguradoras pueden obtener una vista única del cliente casi en tiempo real. Aunque los datos de los clientes existen en muchos sistemas tradicionales y aislados, una arquitectura con IA infundida puede unificar conjuntos de datos y recopilar conocimientos de varios documentos para que cualquiera pueda acceder fácilmente a ellos a lo largo del ciclo de vida de la tramitación de reclamaciones o la suscripción.

Esta transparencia crea una oportunidad para que las aseguradoras ofrezcan recorridos centrados en el cliente. Con la IA, los suscriptores, los equipos de procesamiento de reclamaciones y los agentes de seguros tienen acceso a conocimientos más profundos de las circunstancias y preferencias específicas de cada cliente, por lo que cada punto de contacto en el ciclo de vida del cliente se convierte en una oportunidad para ofrecer anuncios y recomendaciones de pólizas, presupuestos y mucho más altamente personalizados.

Al integrar completamente las soluciones de IA en sus modelos de negocio y operaciones, las aseguradoras pueden empoderar a los trabajadores del conocimiento con la información que necesitan para reforzar las relaciones con el cliente existentes y llevar las experiencias del cliente al siguiente nivel.

Las aseguradoras institucionales ya cuentan con la confianza y la escala que les han permitido ganar su negocio actual. Si pueden integrar rápidamente la IA y otras nuevas tecnologías en sus operaciones, especialmente aumentando las capacidades de los trabajadores del conocimiento, podrán hacer frente a las incertidumbres actuales y competir con las amenazas procedentes de las startups "insurtech" y otros nuevos participantes en el mercado.

