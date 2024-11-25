Sesenta años después de que IBM System/360 introdujera la primera familia de mainframe, estos ordenadores siguen teniendo una gran demanda. Solo en EE. UU., el 89 % de los gobiernos estatales siguen dependiendo de algún modo de los mainframes, según un estudio reciente.
El IBM Institute for Business Value, en colaboración con Oxford Economics, encuestó a 2551 ejecutivos de TI de todo el mundo para entender cómo se utilizan los mainframes en la era actual de la inteligencia artificial (IA) y la nube híbrida. Este grupo incluía a 255 líderes de TI gubernamentales.
Los resultados destacan el papel fundamental del mainframe en el avance de la innovación en IA, el apoyo a las estrategias de nube híbrida y el impulso de la transformación digital en el sector público, donde la seguridad, la fiabilidad y la escalabilidad son esenciales.
Muchas agencias gubernamentales a nivel local, estatal y nacional, tanto en EE.UU. como en otros países, siguen confiando en los mainframes para operar diversos servicios esenciales. Estos servicios incluyen sistemas fiscales, registros de vehículos y programas de beneficios. Con su capacidad inigualable para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida, fiable y segura, los mainframes han demostrado su vitalidad y son clave para desbloquear todo el potencial de la innovación basada en datos.
Esto es especialmente cierto para los sistemas que utilizan el código abierto Linux con cargas de trabajo de nube híbrida e IA que requieren altos niveles de resiliencia y flexibilidad que permitan la innovación en el mainframe.
Con la cuarta generación de IBM LinuxONE, presentamos varias tecnologías. Entre ellas se encuentra el Centro de Seguridad y Cumplimiento, que simplifica la preparación para auditorías; algoritmos cuánticos seguros para ayudar a proteger los datos en la era postcuántica; y el Acelerador Integrado para la inferencia de IA en el procesador IBM Telum, diseñado para hacer que la IA en transacciones sea más práctica.
En un nuevo estudio, el 90 % de los líderes globales de TI encuestados en el gobierno coinciden en que las aplicaciones basadas en mainframes siguen desempeñando un papel importante en el proceso de transformación digital de su organización. El estudio también revela que los líderes de TI del sector público consideran el mainframe como una plataforma invaluable para implementar la IA empresarial. Lo utilizan para impulsar la innovación, mejorar la ciberseguridad, agilizar las operaciones y modernizar las aplicaciones. Esta perspectiva se ve respaldada aún más por las convincentes estadísticas del estudio:
Al aplicar la IA directamente a las cargas de trabajo transaccionales en el mainframe, las organizaciones gubernamentales pueden descubrir nuevos conocimientos, aumentar la productividad del personal y maximizar el valor de sus sistemas centrales, impulsando en última instancia resultados empresariales significativos.
Los mainframes también desempeñan un papel vital en el éxito de las estrategias de nube híbrida, ya que permiten a las organizaciones desplegar las cargas de trabajo de las aplicaciones en los entornos informáticos más adecuados. El 84 % de los responsables de TI gubernamentales encuestados están de acuerdo con este enfoque y afirman que es importante que los mainframes se integren fácilmente con otras tecnologías.
A medida que avanza la era de la nube híbrida y la IA, el poder de permanencia del mainframe es más evidente que nunca. Su papel como activo estratégico para ayudar a garantizar la seguridad, la privacidad de los datos y la eficiencia operativa la hace indispensable para las agencias gubernamentales que buscan modernizar y ofrecer nuevos servicios mientras gestionan costes.
Al adoptar estrategias de modernización que utilizan las fortalezas del mainframe, las organizaciones del sector público pueden acelerar sus viajes de transformación digital y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.
