La IA impulsa la innovación en los mainframes en el sector público

Mirando hacia un pasillo de mainframes con una luz rosa brillante al final

Sesenta años después de que IBM System/360 introdujera la primera familia de mainframe, estos ordenadores siguen teniendo una gran demanda. Solo en EE. UU., el 89 % de los gobiernos estatales siguen dependiendo de algún modo de los mainframes, según un estudio reciente.

El IBM Institute for Business Value, en colaboración con Oxford Economics, encuestó a 2551 ejecutivos de TI de todo el mundo para entender cómo se utilizan los mainframes en la era actual de la inteligencia artificial (IA) y la nube híbrida. Este grupo incluía a 255 líderes de TI gubernamentales.

Los resultados destacan el papel fundamental del mainframe en el avance de la innovación en IA, el apoyo a las estrategias de nube híbrida y el impulso de la transformación digital en el sector público, donde la seguridad, la fiabilidad y la escalabilidad son esenciales.

Mainframes: Impulsar la innovación y los servicios esenciales

Muchas agencias gubernamentales a nivel local, estatal y nacional, tanto en EE.UU. como en otros países, siguen confiando en los mainframes para operar diversos servicios esenciales. Estos servicios incluyen sistemas fiscales, registros de vehículos y programas de beneficios. Con su capacidad inigualable para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida, fiable y segura, los mainframes han demostrado su vitalidad y son clave para desbloquear todo el potencial de la innovación basada en datos.

Esto es especialmente cierto para los sistemas que utilizan el código abierto Linux con cargas de trabajo de nube híbrida e IA que requieren altos niveles de resiliencia y flexibilidad que permitan la innovación en el mainframe.

Con la cuarta generación de IBM LinuxONE, presentamos varias tecnologías. Entre ellas se encuentra el Centro de Seguridad y Cumplimiento, que simplifica la preparación para auditorías; algoritmos cuánticos seguros para ayudar a proteger los datos en la era postcuántica; y el Acelerador Integrado para la inferencia de IA en el procesador IBM Telum, diseñado para hacer que la IA en transacciones sea más práctica.

AI Academy

¿Cuál es el futuro de los mainframes y la IA?

En este episodio de AI Academy, Christian Jacobi explica cómo los mainframes son parte integral de la TI empresarial y cómo, con nuevas integraciones y mejoras, están reforzando su papel vital en la TI moderna.
Descubra AI Academy de IBM

El papel estratégico de los mainframes en la transformación digital del gobierno

En un nuevo estudio, el 90 % de los líderes globales de TI encuestados en el gobierno coinciden en que las aplicaciones basadas en mainframes siguen desempeñando un papel importante en el proceso de transformación digital de su organización. El estudio también revela que los líderes de TI del sector público consideran el mainframe como una plataforma invaluable para implementar la IA empresarial. Lo utilizan para impulsar la innovación, mejorar la ciberseguridad, agilizar las operaciones y modernizar las aplicaciones. Esta perspectiva se ve respaldada aún más por las convincentes estadísticas del estudio:

  • El 93 % de los líderes mundiales de TI del gobierno encuestados afirman que la incorporación de la IA en las transacciones de mainframe es importante, en comparación con el 84 % en todos los sectores.
  • El 80% de los líderes de TI de los gobiernos mundiales encuestados están de acuerdo en que el mainframe es esencial para permitir la innovación y la creación de valor impulsadas por la IA.
  • El 81 % de los líderes de TI del gobierno encuestados afirman que los mainframes igualan o superan al cloud computing en términos de coste total de propiedad.

Al aplicar la IA directamente a las cargas de trabajo transaccionales en el mainframe, las organizaciones gubernamentales pueden descubrir nuevos conocimientos, aumentar la productividad del personal y maximizar el valor de sus sistemas centrales, impulsando en última instancia resultados empresariales significativos.

El papel de los mainframes en las estrategias de nube híbrida

Los mainframes también desempeñan un papel vital en el éxito de las estrategias de nube híbrida, ya que permiten a las organizaciones desplegar las cargas de trabajo de las aplicaciones en los entornos informáticos más adecuados. El 84 % de los responsables de TI gubernamentales encuestados están de acuerdo con este enfoque y afirman que es importante que los mainframes se integren fácilmente con otras tecnologías.

A medida que avanza la era de la nube híbrida y la IA, el poder de permanencia del mainframe es más evidente que nunca. Su papel como activo estratégico para ayudar a garantizar la seguridad, la privacidad de los datos y la eficiencia operativa la hace indispensable para las agencias gubernamentales que buscan modernizar y ofrecer nuevos servicios mientras gestionan costes.

Al adoptar estrategias de modernización que utilizan las fortalezas del mainframe, las organizaciones del sector público pueden acelerar sus viajes de transformación digital y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.

Descubra cómo los mainframes modernos pueden mejorar su estrategia de nube híbrida, ayudando a garantizar la seguridad, la eficiencia y la innovación. 

Lea el estudio completo aquí.

IBM z17: el primer mainframe totalmente diseñado para la era de la IA

Haga más en el core con IBM Z

Desbloquee más valor empresarial incorporando la IA a las cargas de trabajo de misión crítica en IBM z17.
Descubra cómo integrar la IA en su mainframe

IBM Z es una familia de infraestructura moderna impulsada por el procesador IBM Telum que ejecuta sistemas operativos empresariales y software IBM Z, lo que ofrece una mayor precisión, productividad y agilidad de IA.
IBM z17 amplía las posibilidades

Procese hasta 24 billones de operaciones por segundo.
Una solución de IA full stack

El IBM z17 integra IA avanzada en la nube híbrida, lo que optimiza el rendimiento, la seguridad y la toma de decisiones allí donde residen los datos críticos.
Desbloquee el valor de la resiliencia de IBM Storage FlashSystem

Descubra cómo puede salvaguardar los datos de su organización frente a las ciberamenazas y garantizar una rápida recuperación durante acontecimientos críticos.
En qué consiste la virtualización: optimice su infraestructura de TI

Descubra cómo la virtualización transforma sus operaciones de TI al maximizar el uso de los recursos, reducir los costes e impulsar la agilidad. Descubra los beneficios y los casos de uso clave que hacen de la virtualización un elemento revolucionario para las infraestructuras modernas.
Software y servidores de mainframe IBM zSystems

IBM zSystems es una familia de hardware z/Architecture moderno que ejecuta software z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM y zSystems.

 Explore Z
Soluciones de servidor empresarial

Diseñado para gestionar cargas de trabajo de misión crítica al tiempo que mantiene la seguridad, la fiabilidad y el control de toda su infraestructura de TI.

 Explore soluciones
Servicios de modernización de mainframe

Acelere la transformación digital modernizando sus aplicaciones de mainframe con IBM.

 Servicios de mainframe
Desbloquee la potencia de IBM Z y Telum para proteger sus datos, optimizar el rendimiento e impulsar los conocimientos de IA en tiempo real. Construya el futuro de su empresa con soluciones de mainframe líderes del sector y procesadores diseñados para ofrecer velocidad, escalabilidad y seguridad.

 Explore las capacidades de IBM Z Descubra Telum para la aceleración de la IA