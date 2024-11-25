Sesenta años después de que IBM System/360 introdujera la primera familia de mainframe, estos ordenadores siguen teniendo una gran demanda. Solo en EE. UU., el 89 % de los gobiernos estatales siguen dependiendo de algún modo de los mainframes, según un estudio reciente.

El IBM Institute for Business Value, en colaboración con Oxford Economics, encuestó a 2551 ejecutivos de TI de todo el mundo para entender cómo se utilizan los mainframes en la era actual de la inteligencia artificial (IA) y la nube híbrida. Este grupo incluía a 255 líderes de TI gubernamentales.

Los resultados destacan el papel fundamental del mainframe en el avance de la innovación en IA, el apoyo a las estrategias de nube híbrida y el impulso de la transformación digital en el sector público, donde la seguridad, la fiabilidad y la escalabilidad son esenciales.