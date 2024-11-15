A pesar de los casos de éxito prometedores, todavía hay una constelación de riesgos asociados con las herramientas de IA generativa. Entre ellas se incluyen cuestiones pendientes en torno a la precisión, la transparencia, la imparcialidad, la privacidad y la infracción de la propiedad intelectual.

Las historias generadas por la IA han suscitado una controversia masiva no solo por estar mal escritas, sino también por plagio e imprecisiones fácticas. A medida que más motores de búsqueda implementan las características de la IA, existe la preocupación de que estas características den la apariencia de autoridad al incluir enlaces a las fuentes. Pero pueden sacar los hechos de contexto y desinformación31. Y dependiendo de la fuente de sus datos de entrenamiento, los modelos de IA podrían amplificar los sesgos existentes.

Aunque es fácil señalar a chatbots como ChatGPT, el Reuters Institute 6 señaló que las organizaciones de noticias no pueden evitar fácilmente este problema. Desarrollar modelos patentados internamente es un desafío. Es posible que incluso las redacciones más importantes no tengan un archivo lo suficientemente grande como para proporcionar todos los datos de formación que un LLM podría necesitar.

La mejor solución sería afinar u optimizar los modelos existentes, pero esos métodos pueden traer sus propios problemas en cuanto a seguridad, estabilidad e interpretabilidad.

A pesar de las impresionantes proezas que pueden realizar las IA generativas, en última instancia carecen de una comprensión coherente del mundo32. Como resultado, la IA no puede examinar la calidad de las fuentes y, a veces, pueden ser engañadas. Por ejemplo, Wired33 descubrió que los productos de IA de Google, Microsoft y Perplexity han estado publicando respuestas de IA basadas en una ciencia racial ampliamente desacreditada porque falta información de alta calidad en la web. Además, los modelos de IA pueden alucinar y aún están aprendiendo a transmitir la incertidumbre.

Anteriormente, las publicaciones publicaban sus datos y código junto con el trabajo producido mediante el machine learning o la IA. Ahora, hay una demanda aún mayor de responsabilidad y explicabilidad algorítmica: la audiencia quiere saber cuándo el contenido está siendo producido por IA34. Incluso entonces, algunos de los primeros estudios han demostrado que el público tiende a confiar menos en el contenido de las noticias cuando se marca como generado por la IA.

El periodismo se basa en la relación entre el escritor y el lector. Mantener la confianza es fundamental. Y a medida que la IA se utiliza cada vez más en los diferentes niveles de producción de noticias, las empresas de medios de comunicación intentan ser lo más transparentes posible en sus divulgaciones.

En una guía publicada por The New York Times35 en mayo de 2024, sus editores dijeron que la IA generativa se utilizará como herramienta al servicio de su misión de descubrir la verdad y ayudar a más personas a comprender el mundo. La tecnología se utiliza con orientación y revisión humanas, y los editores explican cómo se creó el trabajo y los pasos que tomaron para mitigar el riesgo, el sesgo y la imprecisión.

"La relación entre un periodista y la IA no es diferente al proceso de desarrollar fuentes o cultivar soluciones", como dijo Columbia Journalism Review36. "Al igual que con las fuentes humanas, las inteligencias artificiales pueden estar bien informadas, pero no están libres de subjetividad en su diseño; también necesitan ser contextualizadas y calificadas".

Existe una tendencia hacia una mayor transparencia en los sistemas de IA en diversas sectores. Sin embargo, las empresas siguen negociando los compromisos entre códigos de código fuente más abiertos y seguridad.