Guía sobre la IA en la gestión de servicios de campo

La gestión de servicios de campo es la coordinación y supervisión de los recursos y el personal de una empresa que operan sobre el terreno.

Mediante el machine learning, el análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la visión artificial, la IA permite a las organizaciones de FSM automatizar, optimizar y mejorar las operaciones más allá de los sistemas tradicionales basados en reglas.

Los modelos de FSM tradicionales giran en torno a horarios fijos, la asignación manual de tareas y la elaboración e informes a posteriori. Las plataformas de FSM con IA analizan continuamente los datos de sensores del Internet de las cosas (IoT), historiales de servicio, registros de rendimiento de los activos y sistemas empresariales para impulsar un enfoque predictivo y más automatizado.

Al implementar la IA en la FSM, las organizaciones pueden beneficiarse de una planificación más inteligente, un mantenimiento proactivo, una mayor capacitación de los técnicos y una mejora de la experiencia del cliente. El servicio de campo pasa de ser un centro de costes a una función empresarial estratégica que genera ingresos.