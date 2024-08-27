¿La reacción contra la IA ha llegado a un punto álgido? “Realmente… odio la IA generativa”, dijo el CEO de la empresa de ilustración Procreate en un video reciente publicado en X. El título sobre el vídeo: “Nunca entraremos en su juego. La creatividad se hace, no se genera".
La publicación de Procreate tocó una fibra sensible: se volvió viral con casi 10 millones de visualizaciones en menos de una semana, aunque no provocó la misma reacción en todo el mundo.
“Estamos atravesando un momento único de automatización del arte y la artesanía”, afirmó Volkmar Uhlig, vicepresidente de Infraestructura de IA en IBM, en un episodio reciente del podcast Mixture of Experts . "Pero siempre habrá una necesidad y una demanda de arte único", dijo.
Muchos creativos no están tan seguros.
Miles de personas de la comunidad del diseño y el mundo artístico en general se entusiasmaron al ver a Procreate expresar sus preocupaciones. Les preocupa que la IA mate la creatividad y la artesanía y que, al final, les quite sus empleos.
El comentario de Procreate también conectó con una reacción más amplia en contra de la IA. En abril, Dove se convirtió en la primera marca de belleza en prohibir representaciones generadas por IA de mujeres porque iban en contra de la autenticidad de su marca y potencialmente amenazaban el bienestar de las mujeres, dijo Dove.
“En Dove, buscamos un futuro en el que las mujeres puedan decidir y declarar cómo es la verdadera belleza, no los algoritmos”, afirmó Alessandro Manfredi, director de marketing de Dove.
Dove realizó un estudio con más de 33 000 mujeres en todo el mundo y descubrió que 1 de cada 3 mujeres se siente presionada para modificar su apariencia debido a lo que ve en línea, incluso cuando saben que es falso o generado por IA.
En ciertos casos, el uso de IA puede dañar la relación entre una marca y sus fans más fieles. En junio, Toys“R”Us lanzó un controvertido anuncio generado por Sora de OpenAI que provocó un gran malestar. Muchos espectadores criticaron al niño que aparece en el anuncio, calificándolo de "macabro" y "espeluznante".
A pesar de la reacción negativa, la compañía de juguetes dijo que este experimento fue "exitoso", según el presidente de Toys "R" Us Studios, Kim Miller Olko, en una entrevista con NBC.
En respuesta a las críticas de que la IA le quitaba el trabajo a las personas, Olko argumentó que eso no era cierto en este caso. Alrededor de una docena de personas trabajaron en el vídeo, aproximadamente igual que en otros vídeos.
"Geoffrey es una animación. Es una caricatura.”, dijo Miller Olko. "No íbamos a contratar a una jirafa, ¿sabes a lo que me refiero? Esto era una animación".
Mientras tanto, un anuncio de Volvo generado por IA y producido por un superfan en julio recibió elogios a gran escala por su creatividad bajo presión de tiempo. Laszlo Gaal, un colorista húngaro sin conexión oficial con Volvo, utilizó la herramienta de conversión de texto a vídeo Runway para crear todo un anuncio de Volvo en solo 24 horas. Se volvió viral casi de inmediato.
Ciertos sectores están más cerca del entusiasmo unánime por la IA generativa. Los desarrolladores e ingenieros de software, por ejemplo, utilizan varias herramientas impulsadas por la IA para codificar más rápidamente, lo que aumenta la productividad y reduce los costes a medida que la IA se hace cargo de tareas rutinarias.
Y más allá del trabajo tedioso, la IA generativa puede ayudar a crear prototipos mucho más rápido porque los grandes modelos lingüísticos pueden encargarse de la refactorización y la documentación del código. De esta manera, los desarrolladores tienen la libertad de dedicar tiempo solo a los prototipos más prometedores.
Pero, ¿quién tiene la última palabra? "Estás preguntando a un montón de nerds sobre el arte", dijo Skyler Speakman, científico de investigación sénior en IBM, en el podcast Mixture of Experts, pidiendo la perspectiva de "artistas y artesanos".
Resulta que los creativos tienen operaciones diversas. Si bien el bando de los detractores es fuerte, otros también creen que la IA generativa ahorra una enorme cantidad de tiempo, entre otros beneficios.
Por ejemplo, en el campo del marketing de contenidos, la IA generativa puede ayudar con tareas que implican la creación de resúmenes del contenido principal o que se derivan fácilmente de las piezas principales, afirma James Pate, estratega de SEO global de IBM.
El equipo de Pate utiliza IBM watsonx para rellenar metadatos y etiquetas para miles de páginas de contenido que deben migrarse. Esto "nos ayudó a evitar publicar páginas sin descripciones o retrasar las migraciones", dijo Pate.
La IA generativa incluso podría potenciar y democratizar la creatividad, argumenta Rogier Vijverberg, CEO de la agencia de publicidad SuperHeroes.
"La IA generativa permite a los creadores de todo el mundo dar vida a su imaginación de una forma que antes no era posible sin un gran presupuesto".
Todd Cramer, líder de diseño web de IBM.com, se hace eco de este sentimiento y destaca la capacidad de la IA generativa para aumentar la creación rápida de prototipos entre su propio equipo de diseño.
"Poder explorar una variedad de conceptos creativos con una prompt engineering sencilla permite a los diseñadores acelerar las iteraciones de conceptos en segundos frente a horas, lo que se traduce en una mayor creatividad y productividad/eficiencia en el proceso de diseño", afirma Cramer.
La realidad tiene más matices que simplemente la IA frente a los humanos, añade Vijverberg. "Siempre hay creadores humanos que utilizan estas herramientas". La firma de Vijverberg ha añadido recientemente seis "artistas de IA", creadores especialmente hábiles en el uso de las últimas herramientas de IA generativa. Estos artistas de IA forman parte de una nueva división de la agencia de Vijverberg, un colectivo de arte digital llamado Jimmy, que representa a los "mejores artistas de CGI e IA del mundo".
En la misma línea, Cramer ve la tecnología como una herramienta práctica, no como un sustituto. “Los diseñadores no deberían preocuparse de que la IA generativa les quite su trabajo. Deberían preocuparse por los diseñadores que saben cómo aprovechar la IA generativa para trabajar mejor", afirma Cramer. "En lugar de ser un sustituto del trabajo creativo, la IA generativa es una herramienta de mejora que permite a los diseñadores acelerar la creatividad, la productividad y la ejecución integrándola en las partes adecuadas del proceso de diseño."
Incluso Procreate, que acaparó los titulares por decir que nunca utilizaría la IA, hizo algunas concesiones tres días después de su publicación original en X.
En respuesta a comentarios que destacaban las mejoras en productividad de la IA, Procreate escribió:
“Entendemos que algunas herramientas de IA pueden ayudar con la productividad. No tenemos ningún problema con ellas mientras hagan un trabajo aburrido o peligroso y los datos se obtengan de forma ética. Solo nos interesará explorar las herramientas de IA para crear herramientas aún mejores para los artistas".
¿Más casos? Un nuevo estudio analiza lo que sucede cuando se utiliza ChatGPT para ayudar a los humanos en un conjunto de tareas creativas.
