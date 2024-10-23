Las alucinaciones de la IA pueden suponer un riesgo para su ciberseguridad

En pocas palabras, una alucinación de IA se produce cuando un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), como una herramienta de IA generativa, proporciona una respuesta que es incorrecta. A veces, esto significa que la respuesta es totalmente inventada, como inventar un trabajo de investigación que no existe. Otras veces, es la respuesta equivocada, como con la debacle de Bard.

Las razones de la alucinación son variadas, pero la más importante es que los datos que utiliza el modelo para el entrenamiento son incorrectos: la IA es tan precisa como la información que consume. El sesgo de entrada también es una de las principales causas. Si los datos utilizados para el entrenamiento contienen sesgos, el LLM encontrará patrones que en realidad no existen, lo que conduce a resultados incorrectos.

Con empresas y consumidores recurriendo cada vez más a la IA para la automatización y la toma de decisiones, especialmente en áreas clave como la sanidad y las finanzas, el riesgo de errores supone un gran riesgo. Según Gartner, la alucinación de la IA compromete tanto la toma de decisiones como la reputación de la marca. Además, las alucinaciones de la IA conducen a la difusión de la desinformación. Aún más, cada alucinación de IA hace que la gente no confíe en los resultados de IA, lo que tiene consecuencias generalizadas, y las empresas recurren cada vez más a esta tecnología.

Si bien es tentador confiar ciegamente en la IA, es importante utilizar un enfoque equilibrado a la hora de utilizar la IA. Al tomar precauciones para reducir las alucinaciones de la IA, las organizaciones pueden sopesar los beneficios de la IA con las posibles complicaciones, que incluyen las alucinaciones de la IA.