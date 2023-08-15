La adopción de la inteligencia artificial (IA) ya está aquí. Las organizaciones ya no se preguntan si deben incorporar capacidades de IA, sino cómo planean utilizar esta tecnología en rápido crecimiento. De hecho, el uso de la inteligencia artificial en los negocios está evolucionando más allá de pequeñas aplicaciones específicas para casos concretos, convirtiéndose en un paradigma que sitúa a la IA en el núcleo estratégico de las operaciones empresariales. Al ofrecer conocimientos más profundos y eliminar las tareas repetitivas, los trabajadores tendrán más tiempo para desempeñar funciones exclusivamente humanas, como colaborar en proyectos, desarrollar soluciones innovadoras y crear mejores experiencias.
Este avance no está exento de desafíos. Aunque el 42 % de las empresas afirman estar explorando la tecnología de IA, la tasa de fallo es alta; de media, el 54 % de los proyectos de IA pasan del piloto a la producción. Para superar estos desafíos será necesario un cambio en muchos de los procesos y modelos que utilizan las empresas hoy en día: cambios en la arquitectura de TI, la gestión de datos y la cultura. Estas son algunas de las formas en las que las organizaciones actuales están haciendo ese cambio y cosechando los beneficios de la IA de una manera práctica y ética.
La inteligencia artificial en las empresas aprovecha los datos de toda la empresa, así como de fuentes externas, para obtener conocimiento y desarrollar nuevos procesos empresariales mediante el desarrollo de modelos de IA. Estos modelos tienen como objetivo reducir el trabajo rutinario y las tareas complicadas y que consumen mucho tiempo, así como ayudar a las empresas a realizar cambios estratégicos en la forma en que hacen negocios para una mayor eficiencia, una mejor toma de decisiones y mejores resultados empresariales.
Una frase común que se escucha en torno a la IA es que la inteligencia artificial es tan buena como la base de datos que la conforma. Por lo tanto, un programa de IA para empresas bien construido también debe tener un buen marco de gobierno de datos. Garantiza que los datos y los modelos de IA no solo sean precisos, proporcionando un resultado de mayor calidad, sino que los datos se utilicen de manera segura y ética.
Hoy en día es difícil evitar las conversaciones sobre inteligencia artificial en los negocios. Sanidad, comercio minorista, servicios financieros, fabricación: sea cual sea el sector, los líderes empresariales quieren saber cómo el uso de los datos puede darles una ventaja competitiva y ayudarles a abordar los retos posteriores a la COVID a los que se enfrentan cada día.
Gran parte de la conversación se ha centrado en las capacidades de la IA generativa y por una buena razón. Pero aunque esta innovadora tecnología de IA ha sido el centro de atención de los medios, solo cuenta una parte de la historia. Profundizando aún más, el potencial de los sistemas de IA también nos desafía a ir más allá de estas herramientas y pensar en grande: ¿Cómo la aplicación de la IA y los modelos de machine learning impulsarán los objetivos estratégicos generales de la empresa?
La inteligencia artificial en los negocios ya está impulsando cambios organizativos en la forma en que las empresas abordan el análisis de datos y la detección de amenazas de ciberseguridad. La IA se está implementando en flujos de trabajo clave como la adquisición y retención de talento, el servicio de atención al cliente y la modernización de aplicaciones, especialmente combinada con otras tecnologías como agentes virtuales o chatbots.
Los recientes desarrollos de la IA también están ayudando a las empresas a automatizar y optimizar la contratación y el desarrollo profesional de RR. HH., la gestión de DevOps y de la nube, y la investigación y fabricación biotecnológicas. A medida que se desarrollen estos cambios organizativos, las empresas comenzarán a pasar de utilizar la IA para ayudar en los procesos empresariales existentes a utilizarla para impulsar la automatización de nuevos procesos, reducir los errores humanos y proporcionar información más detallada. Es un enfoque conocido como IA primero o IA+.
¿Cómo es la construcción de un proceso con un enfoque de IA primero? Como todo cambio sistémico, es un proceso paso a paso, una escalera hacia la IA, que permite a las empresas crear una estrategia empresarial clara y desarrollar capacidades de IA de forma reflexiva y totalmente integrada, con tres pasos claros.
El primer paso hacia la IA es modernizar sus datos en un entorno multinube híbrido. Las capacidades de IA requieren una infraestructura altamente elástica para reunir diversas capacidades y flujos de trabajo en una plataforma de equipo. Un entorno multinube híbrido ofrece esto, proporcionándole opciones y flexibilidad en toda su empresa.
La creación de modelos fundacionales comienza con datos limpios. Esto incluye la creación de un proceso para integrar, limpiar y catalogar el ciclo de vida completo de sus datos de IA. Hacerlo permite a su organización escalar con confianza y transparencia.
Un gobierno de datos ayuda a las organizaciones a generar confianza y transparencia, reforzando la detección de sesgos y la toma de decisiones. Cuando los datos son accesibles, confiables y precisos, también permite a las empresas implementar mejor la IA en toda la organización.
Los modelos fundacionales son modelos de IA entrenados con algoritmos de machine learning en un amplio conjunto de datos sin etiquetar que se pueden utilizar para diferentes tareas con un ajuste mínimo. El modelo puede aplicar la información que ha aprendido sobre una situación a otra mediante el aprendizaje autosupervisado y el aprendizaje por transferencia. Por ejemplo, ChatGPT se basa en los modelos fundacionales GPT-3.5 y GPT-4 creados por OpenAI.
Los modelos fundacionales bien construidos ofrecen beneficios significativos; el uso de la IA puede ahorrar a las empresas incontables horas construyendo sus propios modelos. Estas ventajas de ahorro de tiempo son lo que atrae a muchas empresas a una adopción más amplia. IBM espera que en dos años los modelos fundacionales impulsen alrededor de un tercio de la IA en los entornos empresariales.
Desde el punto de vista de los costes, los modelos fundacionales requieren una importante inversión inicial; sin embargo, permiten a las empresas ahorrar en el coste inicial de la creación de modelos, ya que se escalan fácilmente a otros usos, lo que ofrece un mayor ROI y una velocidad de comercialización más rápida para las inversiones en IA.
Con ese fin, IBM está creando un conjunto de modelos fundacionales específicos para cada dominio que van más allá de los modelos de aprendizaje del lenguaje natural y se entrenan con múltiples tipos de datos empresariales, incluidos códigos, datos de series temporales, datos tabulares, datos geoespaciales, datos semiestructurados y datos de modalidad mixta, como texto combinado con imágenes. El primero de ellos, Slate, se lanzó recientemente.
Para poner en marcha un programa de IA realmente eficaz para su empresa, debe disponer de conjuntos de datos limpios y de calidad y de una arquitectura de datos adecuada para almacenarlos y acceder a ellos. La transformación digital de su organización debe estar lo suficientemente madura como para garantizar que los datos se recopilen en los puntos de contacto necesarios en toda la organización y que sean accesibles para quien realice el análisis de datos.
Construir un modelo multinube híbrido eficaz es esencial para que la IA gestione las enormes cantidades de datos que deben almacenarse, procesarse y analizarse. Las arquitecturas de datos modernas suelen emplear un enfoque método arquitectónico de tejido de datos, que simplifica el acceso a datos y facilita el auto consumo de datos. Adoptar una arquitectura de tejido de datos también crea una arquitectura componible lista para IA que ofrece capacidades consistentes en entornos de nube híbrida.
La importancia de la precisión y el uso ético de los datos hace que el gobierno de datos sea una pieza importante en la estrategia de IA de cualquier organización. Esto incluye la adopción de herramientas de gobierno e incorporación del gobierno en los flujos de trabajo para mantener estándares coherentes. Una plataforma de gestión de datos también permite a las organizaciones documentar adecuadamente los datos utilizados para crear o afinar los modelos, proporcionando a los usuarios conocimiento sobre qué datos se utilizaron para dar forma a los resultados y a los equipos de supervisión normativa la información que necesitan para garantizar la seguridad y la privacidad.
Las empresas que adopten el enfoque de IA primero para utilizarla de forma eficaz y ética para generar ingresos y mejorar las operaciones tendrán una ventaja competitiva sobre las empresas que no integren plenamente la IA en sus procesos. A medida que construye su estrategia de IA primero, aquí hay algunas consideraciones críticas:
El primer paso a la hora de integrar la IA en su organización es identificar las formas en las que las distintas plataformas y tipos de IA se alinean con los objetivos clave. Las empresas no solo deberían hablar sobre cómo se implementará la IA para lograr estos objetivos, sino también sobre los resultados deseados.
Por ejemplo, los datos abren oportunidades para ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes y, a su vez, una ventaja competitiva. Las empresas pueden crear flujos de trabajo automatizados de servicio de atención al cliente con modelos de IA personalizados construidos a partir de los datos de los clientes. Las interacciones de chatbot más auténticas, las recomendaciones de productos, el contenido personalizado y otras funciones de IA tienen el potencial de ofrecer a los clientes más de lo que quieren. Además, un conocimiento más profundo de las tendencias del mercado y de los consumidores puede ayudar a los equipos a desarrollar nuevos productos.
Para una mejor experiencia del cliente, y eficiencia operativa, céntrese en cómo la IA puede optimizar los flujos de trabajo críticos y sistemas, como el servicio de atención al cliente, la gestión de la cadena de suministro y la ciberseguridad.
Uno de los elementos clave en la democratización de los datos es el concepto de los datos como un producto. Los datos de su empresa están distribuidos entre centro de datos on-premises, mainframes, nubes privadas, nubes públicas e infraestructura periférica. Para escalar con éxito sus esfuerzos de IA, deberá utilizar con éxito su "producto" de datos.
Una arquitectura de nube híbrida le permite utilizar datos de fuentes dispares de forma fluida y escalar eficazmente en todo el negocio. Una vez que tenga una idea de todos sus datos y dónde residen, decida qué datos son los más críticos y cuáles ofrecen la mayor ventaja competitiva.
Con la rápida aceleración de la tecnología de IA, muchos han comenzado a hacer preguntas sobre ética, privacidad y prejuicios. Para garantizar que las soluciones de IA sean precisas, justas, transparentes y protejan la privacidad de los clientes, las empresas deben contar con sistemas bien estructurados de gestión de datos y del ciclo de vida de la IA.
Las normativas para proteger a los consumidores están en constante expansión; en julio de 2023, la Comisión de la UE propuso nuevas normas de aplicación del RGPD y una política de datos que entraría en vigor en septiembre. Sin un gobierno y una transparencia adecuadas, las empresas corren el riesgo de sufrir daños en su reputación, pérdidas económicas y violaciones de la normativa.
Ya sea utilizando tecnología de IA para impulsar chatbots o escribir código, existen innumerables formas en las que el deep learning, la IA generativa, el procesamiento del lenguaje natural y otras herramientas de IA se están implementando para optimizar las operaciones comerciales y la experiencia del cliente. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones empresariales de inteligencia artificial:
Las empresas están utilizando la IA para la modernización de aplicaciones y las operaciones de TI empresariales, poniendo la IA a trabajar en la automatización de la codificación, la implementación y el escalado. Por ejemplo, Project Wisdom permite a los desarrolladores que usan Red Hat Ansible introducir un comando de codificación como una frase sencilla en inglés a través de una interfaz en lenguaje natural y obtener código generado automáticamente. El proyecto es el resultado de una iniciativa de IBM llamada AI for Code y del lanzamiento de IBM® Project CodeNet, el mayor conjunto de datos de este tipo destinado a enseñar IA a codificar.
La IA es eficaz para crear experiencias personalizadas a escala a través de chatbots, asistentes digitales y otras interfaces de clientes. McDonald's, la mayor empresa de restauración del mundo, está creando soluciones de atención al cliente con la tecnología de IA de IBM watsonx y el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para acelerar el desarrollo de su tecnología de toma automatizada de pedidos (AOT). Esto no solo ayudará a extender la tecnología AOT a todos los mercados, sino también a abordar integraciones que incluyan idiomas, dialectos y variaciones de menú adicionales.
Cuando IBM implementó IBM watsonx Orchestrate como parte de un programa piloto para IBM Consulting en Norteamérica, la empresa ahorró 12 000 horas en un trimestre en tareas manuales de evaluación de promociones, reduciendo a cinco un proceso que antes llevaba 10 semanas. El proyecto piloto también facilitó la obtención de conocimientos importantes sobre RR. HH. Gracias a su herramienta para trabajadores digitales, HiRo, el equipo de RR. HH. de IBM ahora tiene una visión más clara de cada empleado que puede ascender y puede evaluar más rápidamente si se han cumplido los puntos de referencia clave.
La IA en los negocios tiene el potencial de mejorar una amplia gama de procesos y dominios empresariales, especialmente cuando la organización adopta un enfoque centrado en la IA.
En los próximos cinco años, es probable que veamos cómo las empresas amplían sus programas de IA más rápidamente, centrándose en áreas en las que la IA ha comenzado a avanzar recientemente, como el trabajo digital, la automatización de TI, la seguridad, la sostenibilidad y la modernización de aplicaciones.
En última instancia, el éxito de las nuevas tecnologías en IA dependerá de la calidad de los datos, la arquitectura de gestión de datos, los modelos fundacionales emergentes y el buen gobierno. Con estos elementos, y con objetivos prácticos e impulsados por el negocio, las empresas pueden aprovechar al máximo las oportunidades de la IA.
