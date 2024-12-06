Ética y gobierno de la IA en 2025: preguntas y respuestas con Phaedra Boinodiris

Empleado con auriculares para leer las preguntas en el micrófono del podcast

A medida que nos acercamos al final de un año aparentemente ininterrumpido de innovación, escándalos y asombros en IA, la ética y la gobernanza de esta tecnología nunca han sido tan importantes ni tan inciertas. En esta entrevista de tres partes, hablamos con Phaedra Boinodiris, líder global de IA fiable de IBM Consulting, para que echemos un vistazo a sus predicciones para 2025.

De cara a 2025, ¿cuál diría que es la cuestión ética más importante para la IA?

Es sencillo: la alfabetización. La alfabetización en IA apunta a la capacidad de comprender, usar y evaluar la inteligencia artificial. La IA está omnipresente en las noticias; cada día nos trae un nuevo titular digno de ciencia ficción. Sin embargo, personas de todo el mundo, en todos los tipos de roles y sectores, ni siquiera saben que la están utilizando. Por lo tanto, aunque es fundamental resolver los problemas más dignos de noticia (y muy reales) como los algoritmos sesgados y la privacidad de los datos y el impacto ambiental y el desplazamiento laboral, etc., nada de esto puede lograrse sin un mundo alfabetizado en IA desde el personal hasta el gobierno, los sistemas escolares y más allá.

En segundo lugar muy cercano estaría la rendición de cuentas. Necesitamos personas en posiciones de poder financiadas que rindan cuentas de los resultados de estos modelos.

¿Cuál es el mayor obstáculo que prevé en el desarrollo real de la IA ética? 

Que los equipos de desarrollo reconozcan que la creación de una IA ética no es estrictamente un problema técnico, sino un problema sociotécnico, y que el equipo que diseña el modelo debe ser multidisciplinar en lugar de aislado. Durante décadas, hemos estado comunicando que quienes no tienen experiencia en el campo tradicional no pertenecen a la sala. Eso es un gran error.

Para crear modelos de IA seleccionados de forma responsable que, por cierto, también son modelos más precisos, se necesita un equipo compuesto por algo más que científicos de datos que puedan opinar desde el principio sobre preguntas como "¿está resolviendo esta IA el problema que necesitamos? ¿Son los datos correctos según los expertos en dominios? ¿Cuáles son sus efectos no deseados? ¿Cómo podemos mitigar esos efectos?". Traiga expertos en lingüística y filosofía, padres, jóvenes, personas comunes con diferentes experiencias de vida de diferentes orígenes socioeconómicos. Cuanto más amplia sea la variedad, mejor. No se trata de moralidad; se trata de matemáticas.

¿En qué dirección va el gobierno de la IA a nivel mundial?

En todo el mundo, estamos siendo testigos del viejo tira y afloja entre la innovación y el cumplimiento en lo que respecta a la IA. Sin embargo, acabo de regresar de una presentación en la comisión trilateral europea y me inspira mucho la audaz visión de la UE para la IA.

Es cierto que ahora mismo se está gastando mucho menos capital de inversión en IA en la UE comparado con Estados Unidos, y realmente espero que esto cambie pronto. Creo que la UE tiene una enorme oportunidad de redoblar sus esfuerzos para mostrar al mundo cómo permitir que los expertos en dominios tengan más control sobre los datos y cómo se utilizan para entrenar la IA. Creo que la UE podría mostrar al mundo cómo tener enfoques holísticos de alfabetización en IA que abarquen programas multidisciplinares. Podría mostrar al mundo cómo certificar a los auditores externos y hacer que las organizaciones rindan cuentas por los modelos deshonestos.

A mí me da la sensación de que Europa está a la cabeza en muchos aspectos ahora mismo en lo que respecta al gobierno de la IA, y espero ver que otros países sigan su ejemplo. El compromiso de Europa de integrar los principios éticos en el desarrollo de la IA no tiene paralelo. Se pone énfasis en los derechos humanos en términos de proteger la privacidad, promover la transparencia y mitigar los prejuicios no deseados. Y la colaboración interdisciplinar es enorme con programas como Horizonte Europa y "Cómo cambiar el mundo" y los esfuerzos de la UE por forjar alianzas con países y organizaciones afines.

La IA responsable no se basa solo en lo que podemos crear, sino en por qué y cómo lo construimos. La diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales en una estrategia de innovación en IA no solo porque es el camino ético, sino porque las perspectivas diversas impulsan una resolución de problemas más creativa, el acceso equitativo garantiza un impacto social más amplio y el diseño inclusivo reduce los sesgos no deseados, creando tecnología que funciona para todos.

