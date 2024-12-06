En todo el mundo, estamos siendo testigos del viejo tira y afloja entre la innovación y el cumplimiento en lo que respecta a la IA. Sin embargo, acabo de regresar de una presentación en la comisión trilateral europea y me inspira mucho la audaz visión de la UE para la IA.

Es cierto que ahora mismo se está gastando mucho menos capital de inversión en IA en la UE comparado con Estados Unidos, y realmente espero que esto cambie pronto. Creo que la UE tiene una enorme oportunidad de redoblar sus esfuerzos para mostrar al mundo cómo permitir que los expertos en dominios tengan más control sobre los datos y cómo se utilizan para entrenar la IA. Creo que la UE podría mostrar al mundo cómo tener enfoques holísticos de alfabetización en IA que abarquen programas multidisciplinares. Podría mostrar al mundo cómo certificar a los auditores externos y hacer que las organizaciones rindan cuentas por los modelos deshonestos.

A mí me da la sensación de que Europa está a la cabeza en muchos aspectos ahora mismo en lo que respecta al gobierno de la IA, y espero ver que otros países sigan su ejemplo. El compromiso de Europa de integrar los principios éticos en el desarrollo de la IA no tiene paralelo. Se pone énfasis en los derechos humanos en términos de proteger la privacidad, promover la transparencia y mitigar los prejuicios no deseados. Y la colaboración interdisciplinar es enorme con programas como Horizonte Europa y "Cómo cambiar el mundo" y los esfuerzos de la UE por forjar alianzas con países y organizaciones afines.

La IA responsable no se basa solo en lo que podemos crear, sino en por qué y cómo lo construimos. La diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales en una estrategia de innovación en IA no solo porque es el camino ético, sino porque las perspectivas diversas impulsan una resolución de problemas más creativa, el acceso equitativo garantiza un impacto social más amplio y el diseño inclusivo reduce los sesgos no deseados, creando tecnología que funciona para todos.

