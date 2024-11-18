La gestión del cambio normativo (RCM) es esencial para que las organizaciones puedan seguir cumpliendo con las normativas en constante evolución y mitigar los riesgos potenciales. Un aspecto fundamental de la RCM es la realización de análisis prospectivos, que consisten en identificar, evaluar y priorizar los nuevos y emergentes riesgos que podrían afectar a la postura de riesgo de una organización.

Una herramienta poderosa dentro del escaneo del horizonte es el modelado de escenarios, que utiliza datos y análisis para simular posibles escenarios futuros y sus implicaciones. La IA generativa está transformando el modelado de escenarios para el análisis prospectivo de RCM, ya que ofrece mayor precisión, eficiencia y conocimientos estratégicos.