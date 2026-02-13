A medida que las agencias modernizan los sistemas de nóminas, beneficios o recursos humanos, los empleados a menudo sienten incertidumbre y ansiedad. La IA puede actuar como una guía constante: responder preguntas, explicar qué está cambiando y ayudar a las personas a afrontar las transiciones con confianza.

No se trata de promesas futuras. Son capacidades que ya se utilizan en la actualidad y que ofrecen un valor tangible tanto a los equipos de RR. HH. del gobierno como a los empleados.

Por qué los gobiernos eligen IBM: experiencia, escala y confianza

Muchos proveedores ofrecen IA. Pocos entienden los recursos humanos del gobierno desde dentro.

El propio viaje de IBM hacia el “cliente cero” refleja lo que se necesita para modernizar los recursos humanos de un personal global. El proceso incluye el cambio cultural, el rediseño del flujo de trabajo, los desafíos de adopción y la creación de confianza necesarios para que la IA funcione en la práctica. Para los líderes de gobierno, este aspecto es importante. Muestra lo que es posible y lo que se necesita para llegar a eso.

Durante más de una década, IBM ha prestado servicios de recursos humanos a organizaciones de gobierno, apoyando aproximadamente a medio millón de empleados federales solamente. Los modelos de IA de IBM están entrenados y ajustados según las políticas reales de recursos humanos del gobierno, lo que permite la precisión, la coherencia y la confianza que las soluciones genéricas no pueden ofrecer.

Las capacidades de IA respaldadas por IBM están ayudando activamente a las agencias a mejorar la prestación de servicios de RR. HH. y a prepararse para importantes esfuerzos de modernización, incluida una de las primeras nuevas implementaciones de nóminas federales en casi veinte años.

Se trata de IA basada en operaciones reales, políticas reales y personas reales.

