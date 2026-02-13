En todo el mundo, a los líderes de recursos humanos (RR. HH.) del gobierno se les pide que hagan más, a menudo con menos recursos, sistemas obsoletos y un personal que enfrenta cambios constantes. Los empleados esperan la misma facilidad y claridad que experimentan como consumidores, mientras que los equipos de RR. HH. trabajan sin descanso entre bastidores para garantizar la precisión de los salarios, la accesibilidad de las prestaciones, el cumplimiento de las políticas y el apoyo a las personas.
Este desafío no es solo un problema tecnológico. Es humano.
La inteligencia artificial ha entrado en la conversación del sector público en un momento en que las agencias están bajo una presión real para modernizar, no solo los sistemas, sino la experiencia del trabajo en sí. La mayoría de los líderes del gobierno reconocen el potencial de la IA. El reto ahora es ir más allá de la experimentación y encontrar soluciones que realmente ayuden a los profesionales de RR. HH. a servir mejor a las personas.
Durante el último año, la actividad de IA en todo el gobierno se ha acelerado rápidamente. Las nuevas políticas, la escasez de personal, los programas de modernización y la urgencia pública han impulsado a las agencias a probar herramientas en RR. HH., TI, finanzas, compras y operaciones de misión.
Para los líderes de recursos humanos, este aumento trae tanto oportunidades como tensiones.
Muchas agencias están gestionando varios proyectos piloto al mismo tiempo, cada uno con su propia interfaz, modelo de datos y enfoque de gobernanza. Para los equipos de RR. HH. que ya están al límite de su capacidad, este proceso suele crear más complejidad, no menos:
Como dijo un líder de recursos humanos del gobierno: “No necesitamos más pilotos. Necesitamos algo que ayude a nuestra gente y que podamos respaldar”.
Los recursos humanos del gobierno no pueden permitirse el lujo de “actuar con rapidez y romper moldes”. Cada cambio debe operar dentro de marcos normativos estrictos, desde FedRAMP y los requisitos de residencia de datos hasta las normas sindicales, las estructuras salariales y la protección del personal.
Eso significa que los responsables de RR. HH. tienen una doble responsabilidad: mejorar el servicio a los empleados y proteger la confianza, el cumplimiento y la integridad institucional. Cualquier solución de IA debe respetar ambas.
La IA en los recursos humanos del gobierno solo tiene éxito cuando empieza con las personas, no con las plataformas.
Cuando se implementa de manera responsable, la IA puede aliviar la fricción diaria que experimentan los empleados y dar a los profesionales de RR. HH. el espacio para hacer el trabajo para el que entraron en el servicio público.
En la práctica, esto puede manifestarse de varias maneras.
En lugar de buscar documentos de políticas o esperar en colas de llamadas, los empleados pueden obtener orientación clara y precisa sobre salarios, beneficios, vacaciones o eventos de la vida, cuando lo necesiten, en un lenguaje sencillo. Eso significa menos frustración para los empleados y menos consultas repetitivas para los equipos de RR. HH.
La IA puede asumir el trabajo rutinario y transaccional (responder a preguntas comunes, enrutar solicitudes, iniciar actualizaciones) para que los profesionales de RR. HH. puedan dedicar más tiempo a apoyar casos complejos, el bienestar del personal, las relaciones laborales y las necesidades de misión crítica.
En lugar de informes estáticos, la IA puede ayudar a los líderes a comprender las deficiencias en las habilidades, el riesgo de jubilación y las tendencias del personal en tiempo real, lo que permite una planificación proactiva en lugar de una respuesta reactiva.
A medida que las agencias modernizan los sistemas de nóminas, beneficios o recursos humanos, los empleados a menudo sienten incertidumbre y ansiedad. La IA puede actuar como una guía constante: responder preguntas, explicar qué está cambiando y ayudar a las personas a afrontar las transiciones con confianza.
No se trata de promesas futuras. Son capacidades que ya se utilizan en la actualidad y que ofrecen un valor tangible tanto a los equipos de RR. HH. del gobierno como a los empleados.
Por qué los gobiernos eligen IBM: experiencia, escala y confianza
Muchos proveedores ofrecen IA. Pocos entienden los recursos humanos del gobierno desde dentro.
El propio viaje de IBM hacia el “cliente cero” refleja lo que se necesita para modernizar los recursos humanos de un personal global. El proceso incluye el cambio cultural, el rediseño del flujo de trabajo, los desafíos de adopción y la creación de confianza necesarios para que la IA funcione en la práctica. Para los líderes de gobierno, este aspecto es importante. Muestra lo que es posible y lo que se necesita para llegar a eso.
Durante más de una década, IBM ha prestado servicios de recursos humanos a organizaciones de gobierno, apoyando aproximadamente a medio millón de empleados federales solamente. Los modelos de IA de IBM están entrenados y ajustados según las políticas reales de recursos humanos del gobierno, lo que permite la precisión, la coherencia y la confianza que las soluciones genéricas no pueden ofrecer.
Las capacidades de IA respaldadas por IBM están ayudando activamente a las agencias a mejorar la prestación de servicios de RR. HH. y a prepararse para importantes esfuerzos de modernización, incluida una de las primeras nuevas implementaciones de nóminas federales en casi veinte años.
Se trata de IA basada en operaciones reales, políticas reales y personas reales.
