En su prisa por adoptar la IA generativa, las empresas se están topando con un obstáculo inesperado: el vertiginoso aumento de los costes informáticos, que amenaza con descarrilar los esfuerzos de innovación y transformación empresarial.
Los principales actores de la IA también sienten la presión económica. Según se informa, OpenAI está experimentando un crecimiento explosivo de los ingresos, con beneficios mensuales que alcanzaron los 300 millones de dólares en agosto de 2024. A principios de octubre, la empresa anunció que había recaudado 6600 millones de dólares en una nueva ronda de financiación con una valoración de 157 000 millones, un esfuerzo por mantenerse al día con sus costes desorbitados y sus ambiciosos planes de crecimiento.
Un nuevo informe del Institute for Business Value (IBV) de IBM pinta un panorama desolador de los retos económicos a los que se enfrentan los ejecutivos a medida que navegan por la revolución de la IA. El informe, titulado “The CEO’s guide to generative AI: Cost of compute”, revela que se espera que el coste promedio de la computación aumente un 89 % entre 2023 y 2025. Un asombroso 70 % de los ejecutivos encuestados por IBM citan la IA generativa como un controlador crítico de este aumento. El impacto ya se está notando en todos los sectores, ya que todos los ejecutivos informan de la cancelación o el aplazamiento de, al menos, una iniciativa de IA generativa debido a las preocupaciones sobre los costes.
"En este momento, muchas organizaciones están en fase de experimentación, por lo que estos costes no están afectando tanto como lo harán cuando empiecen a ampliar la IA", afirma Jacob Dencik, director de investigación del IBV. "El coste de la informática, que a menudo se refleja en los costes de la nube, será una cuestión clave a tener en cuenta, ya que puede suponer un obstáculo para ampliar la IA con éxito".
La economía de la IA se está convirtiendo en un factor crítico para determinar su verdadero impacto empresarial. Como señala Dencik, "aunque algo sea técnicamente factible con la IA, si el caso empresarial no es viable debido al coste informático o al coste de entrenamiento de estos modelos, no veremos el impacto de la IA en la actividad empresarial que mucha gente anticipa".
Adnan Masood, Arquitecto Jefe de IA en UST, plantea este desafío en términos contundentes: "Estamos entrando en un punto de inflexión estratégico, donde la innovación (antes considerada una necesidad competitiva) ahora conlleva un riesgo financiero considerable." Y añade: "La larga marcha hacia el dominio de la IA no es para los débiles de corazón. Estamos ante un futuro en el que las empresas deben hacer apuestas estratégicas sobre si seguir ampliando los límites de la IA o arriesgarse a quedarse atrás... en la carrera armamentística de la IA".
Muchas organizaciones están recurriendo a arquitecturas de nube híbrida para combatir el aumento de los costes. "La nube híbrida se convierte en un mecanismo para garantizar que pueda gestionar sus costes informáticos", afirma Dencik. "Utilizar una plataforma en la nube híbrida que incluya un plano de control común y capacidades de operaciones financieras proporciona la visibilidad necesaria para ejecutar datos, cargas de trabajo y aplicaciones en los entornos de menor coste. Permitirá ver dónde se generan los costes y cómo optimizarlos".
Los expertos dicen que el camino a seguir va más allá de la simple reducción de costes. “Se puede usar IA generativa para mejorar la eficiencia de la codificación; la forma en que se codifica una aplicación puede hacer que su uso requiera mayor o menor intensidad energética. Algunas estimaciones sugieren que se puede reducir el consumo de energía del uso de una aplicación hasta en un 50 % cambiando a un lenguaje de codificación mejor y a un código más eficiente".
Las organizaciones también están utilizando la IA generativa para optimizar los diseños de los centros de datos y mejorar el diseño de los servidores. "Hay varias formas en las que la IA generativa puede contribuir a la eficiencia de sus operaciones y recursos informáticos", afirma Dencik. "Puede ser parte de la solución, en lugar de solo la fuente del problema".
Masood sugiere estrategias adicionales: "Hay formas creativas de abordar estos desafíos, como el enrutamiento LLM o la dirección inteligente de las solicitudes entrantes al modelo de lenguaje de gran tamaño más adecuado en función de factores como la complejidad, el coste y el rendimiento, garantizando una utilización eficiente de los recursos y resultados óptimos". También menciona "reducir el coste de ejecución de los LLM reduciendo su tamaño y haciéndolos más rápidos. El uso de la cuantificación para reducir la memoria necesaria para el modelo y la afinación eficiente para acelerar el entrenamiento implica menores costes de hardware y tiempos de procesamiento más rápidos, lo que hace que estos modelos sean más asequibles de implementar y usar".
La creciente complejidad de los modelos de IA es otro factor que eleva los costes. Dencik recomienda un enfoque estratégico: "No es necesario utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño para todo", afirma. "Un modelo pequeño entrenado con datos de alta calidad puede ser más eficiente y lograr los mismos resultados, o mejores, dependiendo de la tarea en cuestión. Seleccionar el modelo adecuado es clave, mientras que reutilizar y ajustar los modelos existentes puede ser mejor que crear modelos nuevos para cada nueva tarea para la que desee utilizar IA”.
Aboga por un enfoque multimodal, multimodelo para la implementación de la IA: "Para ser rentable, debe permitir que su organización avance hacia un uso multimodal, multimodelo de la IA y tener una plataforma que le permita hacerlo dentro de la organización", dice. "Aunque pueda parecer más complejo, es una forma de que su organización aproveche al máximo la IA de la manera más rentable".
Los problemas de sostenibilidad también influyen en el coste total de propiedad de los sistemas de IA. Aunque los costes energéticos pueden estar ocultos en gran medida en los gastos de la nube, en lugar de aparecer directamente en las facturas de servicios públicos, existe una creciente conciencia del impacto medioambiental de la IA generativa. “No se trata solo de un coste económico; es un coste medioambiental asociado al uso de la IA", afirma Dencik. Señala prácticas emergentes como las "operaciones ecológicas", que tienen como objetivo optimizar el uso de la nube para reducir el impacto ambiental.
A medida que las empresas se enfrentan a estos desafíos, aprender a gestionar eficazmente los costes de la informática podría convertirse en un factor clave de diferenciación en el mercado. El informe concluye que "los CEO que mejor gestionen estos costes podrán dirigir su negocio como una máquina de alto rendimiento: reduciendo la resistencia mientras utilizan la última tecnología para superar a la competencia"
