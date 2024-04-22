Este Día de la Tierra, hacemos un llamamiento a la acción para conservar nuestro recurso más escaso: el planeta. Para impulsar un cambio real, es crucial que las personas, los sectores, las organizaciones y los gobiernos trabajen juntos, utilizando datos y tecnología para descubrir nuevas oportunidades que ayuden a impulsar las iniciativas de sostenibilidad en todo el mundo.
El mundo va con retraso en la lucha contra el cambio climático. Con 2024 camino de ser el año más caluroso registrado, los datos y la IA pueden aplicarse en muchas áreas para ayudar a potenciar los esfuerzos de sostenibilidad. Creemos que hay tres áreas principales en las que toda organización debe centrarse: estrategia e informes de sostenibilidad; transición energética y resiliencia climática; y gestión inteligente de activos, instalaciones e infraestructuras.
Utilizar los datos y la IA para impulsar su estrategia de sostenibilidad y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de presentación de informes
Al hablar con nuestros clientes de todo el mundo, comprobamos que la sostenibilidad sigue siendo una prioridad en sus agendas. Los CEO afirman que las inversiones en sostenibilidad ayudarán a impulsar mejores resultados empresariales en los próximos 5 años. Sin embargo, algunas organizaciones tienen dificultades para progresar al ritmo deseado a pesar de contar con un fuerte compromiso y actuar en consecuencia. Uno de los principales retos a los que se enfrentan es la falta de datos y conocimiento fiables, según una encuesta de IBM a líderes empresariales.
La tecnología de IA puede ayudar a superar este desafío al convertir la información en conocimientos más rápido, permitiendo a las empresas avanzar más rápidamente hacia objetivos de sostenibilidad y metas financieras. Con la IA, los equipos empresariales pueden "limpiar" los datos, gestionar las lagunas e informar en diferentes marcos. Esto ayudará a desbloquear conocimientos competitivos clave para tomar decisiones estratégicas, de forma más rápida y constante, y con menos errores. Este enfoque puede ayudar a las organizaciones a establecer más fácilmente una estrategia de sostenibilidad en toda la empresa. Además, les permite aprovechar dichos datos y conocimientos para impulsar su progreso de una manera que mejore el rendimiento y cumpla con los requisitos normativos.
En IBM, actuamos como “cliente cero” para algunas de nuestras propias soluciones. Por ejemplo, IBM® Global Real Estate utiliza nuestra tecnología para rastrear, analizar e informar sobre el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad de manera oportuna y precisa. Utilizamos IBM Envizi para recopilar datos de más de 6500 facturas de servicios públicos que recibimos a nivel mundial cada año y resumir el consumo total de energía, el coste y las compras de electricidad renovable en IBM, para ahorrar muchas horas de cálculos. Con esta tecnología, podemos obtener informes y filtrarlos por ubicación, geografía y empresa de servicios públicos, entre otros, para comprender dónde se produce el mayor consumo de energía, identificar cualquier cambio inesperado y averiguar dónde IBM tiene más oportunidades de impulsar el ahorro energético.
Aplicar la IA y el IoT para acelerar la transición hacia fuentes de energía sostenibles
Existe una clara necesidad de acelerar la transición hacia fuentes energéticas bajas en carbono y transformar infraestructuras para construir organizaciones más resilientes al clima. Nuestro enfoque incluye la aplicación de IA, Internet de las cosas (IoT) y soluciones avanzadas de datos y automatización para potenciar esta transición.
Por ejemplo, la cadena de supermercados Salling Group se beneficia de la plataforma Flex de IBM Consulting para equilibrar su consumo de electricidad en relación con el suministro de fuentes de energía renovables en la red. La plataforma, creada en colaboración con Andel Energi en Dinamarca, utiliza sensores IoT, IA y la nube para proporcionar un ecosistema energético para que los consumidores participen en la optimización inteligente de la red en tiempo real. Esta tecnología facilita el trabajo con fuentes de energía intermitentes, como las renovables, interactuando con las plataformas de gestión de edificios existentes. Esto permite a los grandes edificios, como las tiendas de comestibles, pausar parcialmente su consumo de energía (por ejemplo, calefacción o refrigeración) hasta un umbral en el que no haya un impacto material en sus operaciones, en función de la electricidad disponible a través de la producción de electricidad renovable, y que se pague por esta flexibilidad.
También estamos trabajando para ayudar a las organizaciones a ser más resilientes al clima proporcionándoles las herramientas necesarias para predecir el impacto climático. Por ejemplo, estamos trabajando en un modelo fundacional geoespacial que puede ajustarse para rastrear la deforestación, detectar GEI o predecir el rendimiento de los cultivos. Los modelos fundacionales ayudan a identificar y analizar datos, mostrar tendencias como dónde y por qué se mueven las poblaciones, proporcionar información sobre cómo servirles con energía renovable y también estimar dónde se almacena el carbono, cuánto tiempo tardará en degradarse, etc. También sabemos que el uso de la IA requiere grandes cantidades de energía y datos. A medida que la IA se está aprovechando cada vez más, las organizaciones deberían considerar cómo diseñar y gestionar sistemas de IA de forma sostenible, lo que puede incluir ejecutar sistemas de procesamiento en regiones impulsadas por más fuentes de energía renovable y asegurar que las cargas de trabajo de informática utilicen esta energía de manera eficiente. IBM ha tomado muchas medidas para mitigar el impacto ambiental de sus sistemas de IA, según nuestro consejo de ética de IA. Por ejemplo, en 2023, el 70,6 % del consumo total de electricidad de IBM provino de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad consumida en los centros de datos de IBM. Además, en nuestro centro de datos Hursley de IBM, estamos aprovechando nuestra propia tecnología para ahorrar energía en 4500 sistemas informáticos físicos.
Aprovechar la IA para crear operaciones físicas eficientes, gestionar costes y reducir la huella ambiental
La clave para alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas hasta 2030 radica en mejorar el rendimiento de los activos, las instalaciones y la infraestructura. Esto ayudará a avanzar optimizando los recursos utilizados.
La ciudad de Atlanta (EE. UU.) por ejemplo, utiliza IBM® Maximo para mantener 51 de sus instalaciones, incluyendo Bomberos, Policía, Parques, Obras Públicas y todos los edificios propiedad de la ciudad. Esta solución proporciona una plataforma única e integrada con acceso a aplicaciones completas de monitorización, mantenimiento y fiabilidad en todos los departamentos de la ciudad, que pueden utilizar esta plataforma para planificar y programar el mantenimiento, realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo, gestionar el mantenimiento, etc., todo dentro de una única plataforma. En última instancia, esta tecnología contribuye a las iniciativas de sostenibilidad de la ciudad al ayudar a mantener y preservar sus activos y a que las instalaciones funcionen de manera más eficiente, ahorrando tiempo y dinero a la ciudad. Atlanta planea seguir ampliando las capacidades de Maximo, especialmente en el área de la IA.
Ya estamos desarrollando tecnología innovadora que puede mejorar estas capacidades y afrontar los desafíos que se avecinan, al tiempo que nos mantenemos al día con las normativas emergentes y los sectores en constante cambio. Estamos viendo un cambio en el sector de la gestión de activos empresariales (EAM) hacia la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) debido al auge de la IA y las nuevas regulaciones de sostenibilidad. ALM nos permite ampliar la vida útil general de un activo, aumentando su eficiencia de formas que antes no podíamos. Downer exploró esto trabajando con IBM Consulting y utilizando tecnología para aprovechar los datos en tiempo real de más de 200 trenes en toda Australia. Los análisis respaldan el mantenimiento predictivo, reducen los fallos y aumentan la fiabilidad de los trenes en un 51 %.
Acelere el progreso con la ayuda de la IA generativa
Cuando pensamos en el futuro de la sostenibilidad, nos viene a la mente la IA generativa, ya que tiene el potencial de desempeñar un papel importante. La IA generativa se refiere a modelos de deep learning que pueden tomar datos sin procesar y "aprender" a generar outputs estadísticamente probables cuando se les da una instrucción. Aprovechar la IA generativa para avanzar en los objetivos de sostenibilidad puede permitir a las empresas alcanzar rápidamente tanto los objetivos de sostenibilidad como los objetivos financieros. La investigación de IBM muestra que las organizaciones que ponen en práctica la sostenibilidad (léase: integran prácticas de sostenibilidad en su negocio) tienen un 52 % más de probabilidades de superar a sus homólogas en rentabilidad y disfrutan de una tasa de crecimiento de ingresos un 16 % superior. Investigaciones adicionales de IBM muestran que el 61 % de los directivos encuestados afirman que la IA generativa será importante para su agenda de sostenibilidad y que planean aumentar su inversión en IA generativa para garantizar la sostenibilidad. Como siempre, la forma en que se implementan estas tecnologías requiere una consideración cuidadosa para garantizar la entrega tanto de beneficios empresariales como de sostenibilidad.
En IBM, estamos explorando diferentes formas de aprovechar los datos y la IA para ayudar a las organizaciones a lograr el progreso de su negocio e integrar la sostenibilidad en las operaciones de actividad principal diarias. Los problemas medioambientales no se resolverán sin la colaboración conjunta de las empresas, los gobiernos y la sociedad, y el Día de la Tierra es un recordatorio de que todos debemos actuar para lograr un progreso real. Todos tienen un papel que desempeñar para afrontar los desafíos actuales, e IBM está comprometida con ayudar a guiar a las organizaciones hacia prácticas sostenibles, así como a implementar tecnologías basadas en datos para lograr un impacto ambiental positivo.
