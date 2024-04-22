Aplicar la IA y el IoT para acelerar la transición hacia fuentes de energía sostenibles

Existe una clara necesidad de acelerar la transición hacia fuentes energéticas bajas en carbono y transformar infraestructuras para construir organizaciones más resilientes al clima. Nuestro enfoque incluye la aplicación de IA, Internet de las cosas (IoT) y soluciones avanzadas de datos y automatización para potenciar esta transición.

Por ejemplo, la cadena de supermercados Salling Group se beneficia de la plataforma Flex de IBM Consulting para equilibrar su consumo de electricidad en relación con el suministro de fuentes de energía renovables en la red. La plataforma, creada en colaboración con Andel Energi en Dinamarca, utiliza sensores IoT, IA y la nube para proporcionar un ecosistema energético para que los consumidores participen en la optimización inteligente de la red en tiempo real. Esta tecnología facilita el trabajo con fuentes de energía intermitentes, como las renovables, interactuando con las plataformas de gestión de edificios existentes. Esto permite a los grandes edificios, como las tiendas de comestibles, pausar parcialmente su consumo de energía (por ejemplo, calefacción o refrigeración) hasta un umbral en el que no haya un impacto material en sus operaciones, en función de la electricidad disponible a través de la producción de electricidad renovable, y que se pague por esta flexibilidad.

También estamos trabajando para ayudar a las organizaciones a ser más resilientes al clima proporcionándoles las herramientas necesarias para predecir el impacto climático. Por ejemplo, estamos trabajando en un modelo fundacional geoespacial que puede ajustarse para rastrear la deforestación, detectar GEI o predecir el rendimiento de los cultivos. Los modelos fundacionales ayudan a identificar y analizar datos, mostrar tendencias como dónde y por qué se mueven las poblaciones, proporcionar información sobre cómo servirles con energía renovable y también estimar dónde se almacena el carbono, cuánto tiempo tardará en degradarse, etc. También sabemos que el uso de la IA requiere grandes cantidades de energía y datos. A medida que la IA se está aprovechando cada vez más, las organizaciones deberían considerar cómo diseñar y gestionar sistemas de IA de forma sostenible, lo que puede incluir ejecutar sistemas de procesamiento en regiones impulsadas por más fuentes de energía renovable y asegurar que las cargas de trabajo de informática utilicen esta energía de manera eficiente. IBM ha tomado muchas medidas para mitigar el impacto ambiental de sus sistemas de IA, según nuestro consejo de ética de IA. Por ejemplo, en 2023, el 70,6 % del consumo total de electricidad de IBM provino de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad consumida en los centros de datos de IBM. Además, en nuestro centro de datos Hursley de IBM, estamos aprovechando nuestra propia tecnología para ahorrar energía en 4500 sistemas informáticos físicos.