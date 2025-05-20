En la era de todo al instante, las expectativas de los ciudadanos sobre los servicios del gobierno son más altas que nunca. Según la Encuesta a Ciudadanos del Gobierno Digital de BCG 2024, el 77 % de los encuestados estadounidenses dijeron que esperan que los servicios del gobierno digital igualen o superen los servicios digitales del sector privado. La misma encuesta reveló que el 74 % de los usuarios encuestados han enfrentado problemas para acceder a los servicios del gobierno en línea en los últimos dos años.
Las agencias sienten la presión de modernizarse, pero a menudo tienen dificultades para ofrecer las experiencias fluidas que esperan los ciudadanos. ¿El principal obstáculo? Sistemas heredados Dado que muchos tienen décadas de antigüedad, puede resultar difícil añadir nuevas herramientas o solucionar problemas rápidamente. Estos sistemas obsoletos impiden la innovación e impiden que las agencias sigan el ritmo de las cambiantes necesidades de los ciudadanos.
Para cumplir con las crecientes expectativas y superar las limitaciones heredadas, las agencias necesitan algo más que correcciones rápidas; necesitan un enfoque estratégico. Aquí, la inteligencia artificial (IA) y la modernización de aplicación impulsada por IA desempeñan un papel clave. Al replantearse la forma en que se crean, mantienen y escalan los sistemas, las agencias pueden desbloquear la nube (aprovechando la flexibilidad, la velocidad y la innovación que exigen los servicios digitales actuales).
La modernización comienza con una comprensión clara de su entorno de TI actual. Con el tiempo, muchas agencias han acumulado deuda técnica mediante correcciones a corto plazo. Para avanzar, las agencias deben dar un paso atrás y preguntarse: ¿qué impulsa la necesidad de modernizar? ¿Qué desafíos está resolviendo? ¿Qué es lo que se interpone en el camino?
Estos son los desafíos más comunes que llevan a las agencias a modernizarse:
Cuando las agencias se enfrentan a múltiples retos, puede ser difícil decidir por dónde empezar. Un primer paso inteligente es centrarse en las cargas de trabajo que tengan impacto pero sean relativamente independientes de otros sistemas. La identificación de victorias tempranas comienza con una comprensión profunda de su tecnología actual, por lo que la fase de descubrimiento es crítica.
Durante el descubrimiento, utilizamos herramientas como CAST Highlight para ayudar a las agencias a evaluar la salud y la complejidad de sus aplicaciones dentro del sistema más amplio. Esta acción ayuda a identificar las brechas, los riesgos y las oportunidades. A partir de ahí, añadimos la IA generativa para evaluar la idoneidad de la carga de trabajo y la preparación para la nube, y para recomendar la vía de modernización más eficiente para cada aplicación. A menudo, este enfoque impulsado por IA aumenta la eficacia de la migración hasta un 70 %1.
Pero el éxito no consiste solo en llegar a la nube, sino en prosperar una vez que está allí. Por esa razón, también nos centramos en la planificación del día 2: cómo ejecutar y mantener su sistema modernizado después del lanzamiento. Una pregunta fundamental que deben hacerse las agencias es: ¿Mi equipo tiene las habilidades necesarias para gestionar esto?
En esta etapa, IBM Consulting vuelve a intervenir. Ayudamos a automatizar las tareas rutinarias y simplificar las operaciones, reduciendo la carga de trabajo de su equipo. Estas acciones permiten a las agencias avanzar con confianza, incluso con equipos lean o con experiencia interna limitada.
La modernización de los sistemas gubernamentales no es poca cosa, pero la asociación entre IBM y AWS lo hace posible. Con una profunda experiencia en migración de datos y tecnología mainframe, IBM es uno de los pocos socios en los que se confía la complejidad de los sistemas heredados. También operamos un entorno de nube dedicado y seguro con AWS GovCloud que puede garantizar la privacidad y la protección en todos los niveles.
Juntos, aportamos innovaciones como la ATO continua (cATO) y un enfoque DevSecOps para el cumplimiento. Estas innovaciones agilizan el proceso de desarrollo al tiempo que mantienen los más altos estándares de seguridad, lo que significa un progreso más rápido sin comprometer la confianza.
La modernización no es un proyecto puntual; es un viaje continuo. La colaboración entre IBM y AWS apoya a las agencias en cada paso del camino, desde la traducción del código del mainframe hasta el diseño de entornos de nube adaptados a cada misión. ¿El resultado? Más automatización, más personalización y sistemas diseñados para escalar de forma segura en el futuro.
