En la era de todo al instante, las expectativas de los ciudadanos sobre los servicios del gobierno son más altas que nunca. Según la Encuesta a Ciudadanos del Gobierno Digital de BCG 2024, el 77 % de los encuestados estadounidenses dijeron que esperan que los servicios del gobierno digital igualen o superen los servicios digitales del sector privado. La misma encuesta reveló que el 74 % de los usuarios encuestados han enfrentado problemas para acceder a los servicios del gobierno en línea en los últimos dos años.

Las agencias sienten la presión de modernizarse, pero a menudo tienen dificultades para ofrecer las experiencias fluidas que esperan los ciudadanos. ¿El principal obstáculo? Sistemas heredados Dado que muchos tienen décadas de antigüedad, puede resultar difícil añadir nuevas herramientas o solucionar problemas rápidamente. Estos sistemas obsoletos impiden la innovación e impiden que las agencias sigan el ritmo de las cambiantes necesidades de los ciudadanos.

Para cumplir con las crecientes expectativas y superar las limitaciones heredadas, las agencias necesitan algo más que correcciones rápidas; necesitan un enfoque estratégico. Aquí, la inteligencia artificial (IA) y la modernización de aplicación impulsada por IA desempeñan un papel clave. Al replantearse la forma en que se crean, mantienen y escalan los sistemas, las agencias pueden desbloquear la nube (aprovechando la flexibilidad, la velocidad y la innovación que exigen los servicios digitales actuales).

