Construir el futuro juntos: aprovechar el poder de la IA para impulsar resultados estratégicos

La combinación de herramientas de IA y servicios dirigidos por agentes representa una gran oportunidad para que las empresas aumenten el valor de sus servicios de atención al cliente. Según el IBV, el 63 % de los directivos informó haber invertido en casos de uso de IA generativa para apoyar directamente a sus agentes de servicio. El servicio de atención al cliente es la función organizativa más citada por los CEO como un área de enfoque clave para la innovación de la IA generativa.

Uno de los factores que impulsan esta tendencia es que los call centers son fundamentales para mantener la satisfacción de los clientes, pero gestionar de forma eficaz las operaciones de un call center a escala supone un reto importante. ExpertSource, una empresa con más de 300 agentes que realizan alrededor de 250 llamadas al día, tenía como objetivo obtener un control más estricto sobre sus esfuerzos de monitorización y cumplimiento, al tiempo que mantenía el número de empleados.

CXReview, el proveedor de la tecnología automatizada de revisión de llamadas existente de la empresa, cocreó una solución para ExpertSource utilizando los servicios de IA de watsonx. Desarrollada en solo 16 semanas por un equipo conjunto de CXReview e IBM Client Engineering, la nueva solución de revisión de llamadas ayuda a ExpertSource a realizar 280 000 comprobaciones de cumplimiento por separado al día. Supervisa todo, desde los saludos de apertura hasta la documentación posterior a la llamada, en el 100 % de sus llamadas.

La automatización con IA no solo ayuda a ExpertSource a garantizar mayores estándares de cumplimiento y calidad, sino que también contribuye a los resultados económicos: reducir la carga sobre los equipos directivos, mejorar la calidad del servicio y mitigar los riesgos de cumplimiento.

Otra organización que se beneficia de la automatización con IA es Digital Office Company (DOC), un proveedor de soluciones y servicios de gestión de la información con sede en Finlandia. Para mejorar la precisión de la clasificación de documentos, DOC colaboró con IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs para desarrollar un piloto que combina ML e IA generativa. El piloto demostró ser un gran éxito en términos de aumento de la velocidad y la calidad de la clasificación de documentos: lo que antes tardaba unos minutos, ahora puede tardar tan solo 2 segundos.