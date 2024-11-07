Construir el futuro juntos: aprovechar el poder de la IA para impulsar resultados estratégicos

No es exagerado decir que la IA está transformando el mundo. Las soluciones más recientes de IA generativa y ML (machine learning) pueden realizar tareas con una velocidad y precisión asombrosas en comparación con los trabajadores humanos. Como resultado, las empresas pueden acelerar la codificación de días a minutos, personalizar la experiencia del cliente con una precisión sin precedentes y liberar a los empleados de tareas administrativas repetitivas.
Desde 2022, el ROI de las soluciones de IA ha pasado del 13 % al 31 %, y una próxima investigación del IBM Institute for Business Value mostrará que la incorporación de la IA generativa en los flujos de trabajo de software empresarial existentes promete ofrecer resultados duraderos. Para prosperar en esta nueva revolución industrial, los líderes empresariales buscan soluciones de IA y ML para mantener y agudizar su ventaja competitiva, y más de la mitad de los CEO ven ahora estas tecnologías como más una oportunidad que un riesgo.
Para los proveedores de software (ISV) y los proveedores de servicios gestionados (MSP) independientes, la oportunidad es clara. Desarrollar nuevas soluciones infundidas con IA o infundir la IA en soluciones existentes puede abrir potencialmente una amplia gama de nuevas fuentes de ingresos. Utilizar la pila tecnológica y el alcance global de IBM puede ayudar a nuestros partners de Build a lograr el éxito en IA.
IBM ha sido durante mucho tiempo líder en innovación en IA, ofreciendo herramientas de edge y experiencia para ayudar a las empresas a aprovechar el poder de la IA para avanzar en sus objetivos estratégicos. Tanto si las empresas empiezan de cero como si buscan mejorar los sistemas existentes, IBM puede proporcionar una combinación de infraestructura en la nube, modelos de IA y servicios de ingeniería prácticos para aumentar la eficiencia.
Los equipos de IBM Client Engineering y Build Lab están en el centro de este esfuerzo. Estos equipos trabajan en estrecha colaboración con los clientes, utilizando capacidades como la cartera de productos de watsonx.ai para crear herramientas de IA adaptadas a sus necesidades específicas. El enfoque de IBM hace hincapié en la colaboración con los partners de Build para cocrear soluciones que puedan impulsar resultados empresariales medibles.
Por ejemplo, el IBM Build Lab desempeñó un papel clave en el apoyo a la empresa holandesa Migrato en aumentar su solución de tecnología existente y acceder a un nuevo y valioso mercado. Migrato, especialista en el procesamiento de datos no estructurados, utiliza una herramienta desarrollada a medida para permitir a las organizaciones transformar datos no estructurados en información empresarial que se puede ejecutar.
En los Países Bajos, la nueva legislación obliga a las organizaciones gubernamentales a publicar toda la información de interés público, al tiempo que contribuye a garantizar que se redacten los datos personales. Al asociarse con IBM, Migrato vio la oportunidad de ayudar a los clientes gubernamentales a automatizar este proceso.
Migrato colaboró con IBM Build Lab para mejorar su conjunto de herramientas existente integrando IBM Watson NLP Library for Embed, completando el 70 % del trabajo de desarrollo en cuestión de horas y poniendo en marcha una solución de producción en solo cinco días. Hoy, la empresa está configurando la nueva solución para que los municipios de todo el país puedan agilizar sus tareas de cumplimiento de la normativa.
La combinación de herramientas de IA y servicios dirigidos por agentes representa una gran oportunidad para que las empresas aumenten el valor de sus servicios de atención al cliente. Según el IBV, el 63 % de los directivos informó haber invertido en casos de uso de IA generativa para apoyar directamente a sus agentes de servicio. El servicio de atención al cliente es la función organizativa más citada por los CEO como un área de enfoque clave para la innovación de la IA generativa.
Uno de los factores que impulsan esta tendencia es que los call centers son fundamentales para mantener la satisfacción de los clientes, pero gestionar de forma eficaz las operaciones de un call center a escala supone un reto importante. ExpertSource, una empresa con más de 300 agentes que realizan alrededor de 250 llamadas al día, tenía como objetivo obtener un control más estricto sobre sus esfuerzos de monitorización y cumplimiento, al tiempo que mantenía el número de empleados.
CXReview, el proveedor de la tecnología automatizada de revisión de llamadas existente de la empresa, cocreó una solución para ExpertSource utilizando los servicios de IA de watsonx. Desarrollada en solo 16 semanas por un equipo conjunto de CXReview e IBM Client Engineering, la nueva solución de revisión de llamadas ayuda a ExpertSource a realizar 280 000 comprobaciones de cumplimiento por separado al día. Supervisa todo, desde los saludos de apertura hasta la documentación posterior a la llamada, en el 100 % de sus llamadas.
La automatización con IA no solo ayuda a ExpertSource a garantizar mayores estándares de cumplimiento y calidad, sino que también contribuye a los resultados económicos: reducir la carga sobre los equipos directivos, mejorar la calidad del servicio y mitigar los riesgos de cumplimiento.
Otra organización que se beneficia de la automatización con IA es Digital Office Company (DOC), un proveedor de soluciones y servicios de gestión de la información con sede en Finlandia. Para mejorar la precisión de la clasificación de documentos, DOC colaboró con IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs para desarrollar un piloto que combina ML e IA generativa. El piloto demostró ser un gran éxito en términos de aumento de la velocidad y la calidad de la clasificación de documentos: lo que antes tardaba unos minutos, ahora puede tardar tan solo 2 segundos.
En una encuesta global realizada por el IBV, el 62 % de los ejecutivos informaron que la IA generativa altera la forma en que sus organizaciones diseñan experiencias. Hay pocos sectores en los que la experiencia del cliente es más importante que el sector de la hostelería, y los socios de IBM Build están utilizando nuestras herramientas y tecnología para ayudarles a impulsar los resultados.
HTOP Hotels gestiona miles de reservas al día en 16 hoteles de toda la región de Cataluña, acogiendo a más de 500 000 huéspedes cada año. En el pasado, la empresa dependía de procesos manuales basados en hojas de cálculo para gestionar los horarios de los empleados y ayudar a garantizar que hubiera suficiente cobertura de personal para ofrecer una experiencia excepcional a cada huésped. Sin embargo, el proceso era ineficiente y propenso a errores, lo que aumentaba el riesgo de una escasez de personal.
IBM Business Partner Integra desarrolló una solución para HTOP basada en IBM Planning Analytics, que la cadena hotelera está utilizando para prever la demanda de los clientes y optimizar sus planes de personal en tiempo real. La nueva solución infundida con IA ha contribuido a una reducción del tiempo de planificación del 30 % y a conocimientos más profundos sobre la disponibilidad de los empleados, reduciendo la brecha entre la demanda y la dotación de personal en un 75 %, mejorando la rentabilidad operativa y apoyando experiencias brillantes para los huéspedes.
Otro IBM Business Partner que está experimentando la eficiencia de las tecnologías IBM watsonx es GigaSpaces, pionero mundial de la computación en memoria. GigaSpaces está construyendo uno de los primeros centros de integración digital (DIH) del mercado con el objetivo de simplificar la transformación digital y permitir que otras empresas desarrollen y lancen servicios digitales más rápido.
Utilizando watsonx.ai y watsonx Assistant y colaborando con IBM Build Lab, GigaSpaces permitirá a sus clientes consultar datos empresariales en lenguaje natural, para que puedan tomar decisiones empresariales más fiables. Actualmente, los ingenieros que utilizan la IA para trabajar con información estructurada obtienen una precisión de hasta el 55 %. El objetivo de GigaSpaces es ayudar a sus clientes a lograr una precisión de casi el 95 %. Y al integrar watsonx Assistant, GigaSpaces pudo reducir el tiempo de creación de prototipos de su solución de meses a días.
Como hemos visto, los socios de IBM Build están trabajando con nosotros para desbloquear capacidades que cambian las reglas del juego para sus clientes. Tanto si su empresa pretende crear nuevos productos de IA desde cero como añadir capacidades de IA a las ofertas existentes, IBM le ofrece las herramientas, la experiencia y el enfoque colaborativo que necesita para tener éxito.
Como ISV o MSP, asociarse con IBM le permite lograr grandes resultados rápidamente. Con capacidades de nivel empresarial que incluyen watsonx, API, bibliotecas y aplicaciones, su empresa puede integrar rápidamente una IA fiable en sus aplicaciones.
