Los minoristas operan en un entorno en el que las expectativas de los clientes aumentan más rápidamente que los márgenes, lo que deja poco lugar para las dudas con respecto a la transformación. La inteligencia artificial se ha convertido rápidamente en una de las fuerzas más poderosas que remodelan la forma en la que el sector atrae a los compradores, diseña productos y ejecuta sus operaciones.
El último estudio del IBM Institute for Business Value, Retail and Consumer Products in the AI Era, revela que los próximos dos años serán especialmente cruciales.
Las decisiones que tomen los líderes minoristas con respecto a la IA en 2026 y 2027 no solo influirán en la diferenciación competitiva. También influirán en la eficacia con la que las marcas siguen el ritmo de los clientes que están integrando la IA en su vida cotidiana, utilizándola para informar las decisiones, navegar por las opciones y determinar cómo y dónde compran.
Las expectativas de los clientes están cambiando y ahora el sector necesita una agenda clara y práctica para lo que vendrá después. Las conclusiones del estudio ponen de relieve las áreas en las que la IA ya está generando un impacto cuantificable y en las que los minoristas deberían centrar su atención para generar valor.
Un hallazgo destacado del estudio IBV es el cambio en el origen de la inversión en IA. Para 2027, el 35 % del gasto total en IA quedará fuera del presupuesto de TI, frente al 28 % en 2025. Mientras tanto, el gasto en IA dentro de los presupuestos de TI también está aumentando: de poco menos del 10 % de los presupuestos anuales de TI hoy al 13 % en 2027.
Esto indica un cambio importante en el sector: la IA se ha convertido en una decisión empresarial, no solo tecnológica.
Los equipos de comercialización financian cada vez más la IA para mejorar el descubrimiento de productos. Los equipos de marketing están implementando la IA para personalizar los contenidos y las ofertas. Los líderes de la cadena de suministro están aplicando la IA para anticiparse a la demanda y gestionar las excepciones. Cuando la inversión sale de los silos tradicionales, refleja un cambio organizativo más amplio hacia la puesta en práctica de la IA en toda la empresa.
El estudio muestra que el 80 % de las empresas minoristas y de productos de consumo tienen ahora una estrategia de innovación a largo plazo para la IA. Esta medida subraya que la IA ya no se posiciona como un experimento secundario, sino como un motor fundamental para el crecimiento.
De cara a 2026 y 2027, estas inversiones suponen un punto de inflexión. El gasto en IA está yendo más allá de la experimentación con herramientas hacia una fase centrada en desarrollar las capacidades necesarias para competir en un mercado moldeado por decisiones en tiempo real, expectativas sofisticadas de los clientes y nuevas formas de comercio digital.
Los minoristas siempre han confiado en los datos para comprender a los clientes, pero muchos de esos datos siguen infrautilizados. Según el estudio del IBV, el 64 % de las empresas afirman que sus datos propios son accesibles para la IA, pero solo el 49 % de esos datos son utilizables. Además, solo el 26 % se utilizan actualmente para entrenar modelos de IA.
Esta brecha pone de manifiesto una oportunidad significativa. Desbloquear datos propietarios es uno de los componentes más críticos de la agenda de IA 2026–2027 porque el rendimiento de las capacidades de alto valor de IA, ya sea en personalización, optimización de inventario o previsión, depende de la calidad de los datos y accesibilidad.
El comercio minorista tiene una ventaja: históricamente, la industria ha recopilado datos ricos y de alto volumen de clientes y transacciones. A medida que los datos se vuelven más limpios, mejor gobernados y conectados, el valor posterior de la IA aumenta drásticamente en experiencias y operaciones.
Los clientes ya están sintiendo el impacto. El 58 % de los ejecutivos afirman que la IA mejora la fidelización de clientes y la satisfacción, y durante el último año, la IA ha contribuido a una mejora media de 31 % en estas áreas. Para una industria basada en la lealtad, esas ganancias son significativas.
El papel de la IA en el comercio minorista está pasando del asesoramiento a la acción. El estudio del IBV muestra que el 84 % de los ejecutivos esperan que la IA mejore significativamente su capacidad para responder rápidamente a las disrupciones del mercado y a las necesidades cambiantes de los clientes. Pero el cambio más transformador no es solo la velocidad, sino la capacidad de la IA para actuar en tareas complejas.
Los sistemas de IA autónoma y agénticos ya están ejecutando flujos de trabajo de varios pasos: coordinando el inventario, personalizando ofertas y guiando a los clientes a través de decisiones de compra complejas. Según el estudio, el 76 % de los ejecutivos están transformando sus modelos de negocio para aprovechar la IA no solo para la eficiencia, sino también para nuevas fuentes de ingresos.
Se espera que este cambio hacia una IA impulsada por la acción se convierta en una de las características definitorias de la transformación del comercio minorista en los próximos dos años. Las organizaciones que construyan las bases para la IA agéntica en 2026 estarán mejor posicionadas para mejorar las experiencias y capturar nuevo valor para 2027.
Un ejemplo convincente proviene de Al Futtaim Group, cuya aplicación Blue con IA integra la lealtad, los pagos y las compras en un viaje unificado. Los clientes ganan y canjean en todas las categorías al instante, navegan sin fricciones y completan transacciones en un solo flujo, lo que demuestra el impacto de la orquestación liderada por AI junto con la supervisión humana.
El estudio deja claro que la IA aumenta los roles humanos en lugar de reemplazarlos. Los agentes de IA asumen cada vez más procesos repetitivos y de varios pasos a lo largo de la cadena de valor, vinculando inventarios, pagos, logística y datos de clientes, mientras que los empleados intervienen donde el juicio, la empatía y la confianza en la marca son esenciales.
Este modelo libera a los asociados y equipos de servicio para centrarse en interacciones de mayor valor y necesidades complejas del cliente. Los ejecutivos informan de que la IA está aportando el máximo valor en marketing, servicio de atención al cliente, operaciones de la cadena de suministro y comercio digital, áreas en las que se cruzan la precisión operativa y la conexión humana.
El resultado es un modelo operativo híbrido en el que la IA gestiona la complejidad y las personas amplifican lo que hace que el comercio minorista sea distintivamente humano.
El estudio también destaca la creciente importancia de los ecosistemas. La IA puede tener un impacto transformador cuando herramientas, socios, plataformas y agentes trabajan juntos de forma segura y fluida. La IA autónoma no puede alcanzar su potencial dentro de sistemas fragmentados.
Para prepararse para este cambio, los minoristas deberán modernizar las plataformas de comercio, rediseñar los procesos para recorridos no lineales del cliente y fortalecer el gobierno de datos. Cuando los sistemas de IA pueden comprender y actuar en todo el negocio, los minoristas pueden organizar experiencias de manera integral, en lugar de hacerlo en puntos de contacto aislados.
Por eso la integración de ecosistemas está en el centro de la agenda de IA 2026–2027. El futuro pertenece a los minoristas que pueden coordinar la inteligencia en toda la cadena de valor, no solo dentro de las funciones individuales.
Las conclusiones del estudio del IBV apuntan a tres áreas en las que los líderes del comercio minorista pueden centrarse para acelerar el progreso:
Personalice los procesos a través de datos seguros de los clientes, implemente la IA en procesos de gran impacto, como la gestión de pedidos y cobros y la coordinación de la cadena de suministro, y asegúrese de que las herramientas de IA reflejen la esencia de su marca, incluso cuando los clientes interactúen a través de asistentes de IA externos.
Haga que la información de su producto sea fácil de encontrar y compatible con la inteligencia artificial. Comience a automatizar las tareas operativas repetitivas y, a continuación, amplíe el papel de la IA a medida que establezca confianza, tanto para sus clientes como para sus equipos.
Rompa los silos. Conecte sistemas empresariales. Deje que los agentes de IA coordinen el trabajo entre las funciones. Asegúrese de que las recomendaciones y transacciones impulsadas por IA se mantengan seguras, precisas y alineadas con los valores de su marca.
En el comercio minorista, cada clic, cada carrito y cada conversación tienen su importancia, y la IA está amplificando lo mejor de lo que hace humano a este sector. En los próximos dos años, se ampliará la brecha entre los minoristas que utilizan la IA para replantearse fundamentalmente su forma de operar y aquellos que la consideran simplemente como una capa más de tecnología.
La diferencia determinante se reducirá a decisiones claras sobre las bases de datos, los modelos operativos y los ámbitos en los que se confía en la inteligencia artificial para actuar. Reforzar estas bases ahora dará forma a la próxima era del rendimiento minorista.
La oportunidad que tenemos por delante es significativa y muy real. Los minoristas que actúen con determinación hoy ayudarán a definir lo que se considerará “bueno” mañana. Los minoristas que esperen podrían encontrarse con que el ritmo ya está marcado para ellos.
