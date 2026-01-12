Los minoristas operan en un entorno en el que las expectativas de los clientes aumentan más rápidamente que los márgenes, lo que deja poco lugar para las dudas con respecto a la transformación. La inteligencia artificial se ha convertido rápidamente en una de las fuerzas más poderosas que remodelan la forma en la que el sector atrae a los compradores, diseña productos y ejecuta sus operaciones.

El último estudio del IBM Institute for Business Value, Retail and Consumer Products in the AI Era, revela que los próximos dos años serán especialmente cruciales.

Las decisiones que tomen los líderes minoristas con respecto a la IA en 2026 y 2027 no solo influirán en la diferenciación competitiva. También influirán en la eficacia con la que las marcas siguen el ritmo de los clientes que están integrando la IA en su vida cotidiana, utilizándola para informar las decisiones, navegar por las opciones y determinar cómo y dónde compran.

Las expectativas de los clientes están cambiando y ahora el sector necesita una agenda clara y práctica para lo que vendrá después. Las conclusiones del estudio ponen de relieve las áreas en las que la IA ya está generando un impacto cuantificable y en las que los minoristas deberían centrar su atención para generar valor.