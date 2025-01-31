Toma de decisiones mediante IA: ¿dónde trazan la línea las empresas?

“Un ordenador nunca puede ser considerado responsable, por lo que nunca debe tomar decisiones de gestión”.

– Manual de formación de IBM, 1979

La adopción de la inteligencia artificial (IA) va en aumento. Según el IBM Global IA Adoption Index 2023, el 42 % de las empresas han implementado la IA de forma activa, y el 40 % está experimentando con la tecnología. De las que utilizan o exploran la IA, el 59 % ha acelerado sus inversiones e implementaciones en los últimos dos años. El resultado es un aumento en la toma de decisiones basada en IA que aprovecha las herramientas inteligentes para llegar a respuestas (supuestamente) precisas.

Sin embargo, su rápida adopción plantea una pregunta: ¿quién es el responsable si la IA toma una mala decisión? ¿La culpa es de los equipos de TI? ¿De los ejecutivos? ¿De los creadores de modelos de IA? ¿De los fabricantes de dispositivos?

En este artículo, exploraremos el mundo en evolución de la IA y reexaminaremos la cita anterior en el contexto de los casos de uso actuales: ¿las empresas siguen necesitando un ser humano en el proceso o puede la IA tomar la decisión?