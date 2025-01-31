Toma de decisiones mediante IA: ¿dónde trazan la línea las empresas?

“Un ordenador nunca puede ser considerado responsable, por lo que nunca debe tomar decisiones de gestión”.
– Manual de formación de IBM, 1979
La adopción de la inteligencia artificial (IA) va en aumento. Según el IBM Global IA Adoption Index 2023, el 42 % de las empresas han implementado la IA de forma activa, y el 40 % está experimentando con la tecnología. De las que utilizan o exploran la IA, el 59 % ha acelerado sus inversiones e implementaciones en los últimos dos años. El resultado es un aumento en la toma de decisiones basada en IA que aprovecha las herramientas inteligentes para llegar a respuestas (supuestamente) precisas.
Sin embargo, su rápida adopción plantea una pregunta: ¿quién es el responsable si la IA toma una mala decisión? ¿La culpa es de los equipos de TI? ¿De los ejecutivos? ¿De los creadores de modelos de IA? ¿De los fabricantes de dispositivos?
En este artículo, exploraremos el mundo en evolución de la IA y reexaminaremos la cita anterior en el contexto de los casos de uso actuales: ¿las empresas siguen necesitando un ser humano en el proceso o puede la IA tomar la decisión?
Guy Pearce, consultor principal de DEGI y miembro del grupo de tendencias de trabajo de ISACA, lleva más de tres décadas trabajando en el campo de la IA. “Al principio era simbólico”, dice, “y ahora es estadístico. Son los algoritmos y los modelos los que permiten el proceso de datos y mejoran el rendimiento empresarial con el tiempo”.
Los datos del reciente informe La IA en acción de IBM muestran el impacto de este cambio. Dos tercios de los líderes afirman que la IA ha impulsado más de un 25 % de mejora en las tasas de crecimiento de los ingresos, y el 72 % afirma que el equipo directivo está totalmente alineado con el liderazgo de TI sobre los próximos pasos a seguir en el camino hacia la madurez de la IA.
Con la creciente confianza en la IA, las empresas están implementando herramientas inteligentes para mejorar los resultados empresariales. Por ejemplo, la empresa de gestión patrimonial Consult Venture Partners implementó AIda AI, un asistente digital conversacional de IA que utiliza la tecnología de asistente IBM® watsonx Assistant para responder a las preguntas de los clientes potenciales sin necesidad de agentes humanos.
Los resultados hablan por sí solos: Alda AI respondió correctamente al 92 % de las consultas, el 47 % de las consultas dieron lugar a inscripciones en webinars y el 39 % de las consultas se convirtieron en clientes potenciales.
El 92 % es un logro impresionante para Alda AI. ¿La salvedad? Todavía se equivocaba en el 8 % de los casos. Entonces, ¿qué sucede cuando la IA comete errores?
Para Pearce, depende de lo que esté en juego
Utiliza el ejemplo de una empresa financiera que aprovecha la IA para evaluar la solvencia crediticia y conceder préstamos. Las consecuencias de estas decisiones son relativamente bajas. En el mejor de los casos, la IA aprueba préstamos que se devuelven a tiempo y en su totalidad. En el peor de los casos, los prestatarios incumplen sus obligaciones y las empresas deben emprender acciones legales. Aunque es un inconveniente, los resultados negativos se ven compensados con creces por los posibles aspectos positivos.
“Cuando hay mucho en juego”, dice Pearce, “fíjese en el sector médico. Supongamos que utilizamos la IA para abordar el problema de los tiempos de espera. ¿Disponemos de datos suficientes para garantizar que los pacientes sean atendidos en el orden correcto? ¿Qué pasa si nos equivocamos? El resultado podría ser la muerte”.
Por lo tanto, el uso de la IA en la toma de decisiones depende en gran medida del objeto de dichas decisiones y de cómo estas afectan tanto a la empresa que las toma como a quienes se ven afectados por ellas.
En algunos casos, incluso el peor de los escenarios supone un inconveniente menor. En otros, los resultados podrían causar un daño significativo.
En abril de 2024, un Tesla que funcionaba en modo de “conducción totalmente autónoma” atropelló y mató a un motociclista. El conductor del vehículo admitió que estaba mirando el teléfono antes del accidente, a pesar de que se requería la supervisión activa del conductor.
Entonces, ¿quién es el culpable? El conductor es la opción más obvia y fue arrestado por homicidio con vehículo a motor.
Pero esta no es la única forma de exigir responsabilidades. También se puede argumentar que Tesla tiene cierta responsabilidad, ya que el algoritmo de IA de la empresa no detectó a la víctima. La culpa también podría recaer en organismos gubernamentales como la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA). Quizás sus pruebas no fueron lo suficientemente rigurosas o completas.
Incluso se podría argumentar que los creadores de la IA de Tesla podrían ser considerados responsables por permitir que se implementara un código que podría matar a alguien.
Esta es la paradoja de la toma de decisiones de la IA: ¿es culpa de alguien o es culpa de todos? “Si reúne a todas las partes interesadas que deberían ser responsables, ¿dónde recae esa responsabilidad?”, pregunta Pearce. “¿En los el equipo directivo? ¿En todo el equipo? Si la responsabilidad se extiende a toda la organización, no se puede meter a todo el mundo en la cárcel. En última instancia, la responsabilidad compartida a menudo conduce a la falta de responsabilidad”.
Entonces, ¿dónde trazan la línea las organizaciones? ¿Dónde cede el paso el conocimiento de la IA a la toma de decisiones humanas?
Hay tres consideraciones clave: la ética, el riesgo y la confianza.
“Cuando se trata de dilemas éticos”, afirma Pearce, “la IA no puede hacerlo”. Esto se debe a que las herramientas inteligentes buscan naturalmente la vía más eficiente, no la más ética. Por lo tanto, cualquier decisión que implique cuestiones o preocupaciones éticas debe incluir la supervisión humana.
El riesgo, por su parte, es una especialidad de la IA. “La IA es buena en materia de riesgo”, afirma Pearce. “Lo que hacen los modelos estadísticos es proporcionarle algo llamado error estándar, que le permite saber si lo que recomienda la IA tiene una variabilidad potencial alta o baja”. Esto hace que la IA sea ideal para decisiones basadas en el riesgo, como las de finanzas o seguros.
Por último, las empresas deben dar prioridad a la confianza. “Los niveles de confianza en las instituciones están disminuyendo”, afirma Pearce. “Muchos ciudadanos no confían en que los datos que comparten se utilicen de forma fiable”.
Por ejemplo, en virtud del RGPD, las empresas deben ser transparentes en cuanto a la recopilación y el tratamiento de datos y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de excluirse. Para reforzar la confianza en el uso de la IA, las organizaciones deben comunicar claramente cómo y por qué utilizan la IA y, cuando sea posible, permitir a los clientes excluirse de los procesos impulsados por IA.
¿Debería utilizarse la IA para tomar decisiones de gestión? Quizás. ¿Se utilizará para tomar algunas de estas decisiones? Es casi seguro. El atractivo de la IA (su capacidad para capturar, correlacionar y analizar múltiples conjuntos de datos y ofrecer nuevos conocimientos) la convierte en una herramienta poderosa para que las empresas optimicen sus operaciones y reduzcan costes.
Lo que no está tan claro es cómo afectará el cambio a la toma de decisiones a nivel directivo a la rendición de cuentas. Según Pearce, las condiciones actuales crean “líneas difusas” en este ámbito; la legislación no ha seguido el ritmo del aumento del uso de la IA.
Para garantizar el cumplimiento de los principios éticos, reducir el riesgo de tomar decisiones equivocadas y generar confianza entre las partes interesadas y los clientes, lo mejor para las empresas es mantener a los seres humanos al tanto. Quizás esto signifique que se requiere la aprobación directa del personal antes de que la IA pueda actuar. Quizás signifique la revisión y evaluación ocasional de los resultados de la toma de decisiones de la IA.
Sin embargo, sea cual sea el enfoque que elijan las empresas, el mensaje central sigue siendo el mismo: cuando se trata de decisiones impulsadas por la IA, no hay una línea clara y definida. Es un objetivo en constante cambio, definido por el riesgo posible, la recompensa potencial y los resultados probables.
