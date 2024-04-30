¿Le preocupa el ransomware? Si es así, no es sorprendente. Según el Foro Económico Mundial, en el caso de grandes pérdidas cibernéticas (más de 1 millón de euros), el número de casos en los que se exfiltran datos está aumentando, duplicándose del 40 % en 2019 a casi el 80 % en 2022. Y la actividad más reciente está registrando niveles aún más altos.

Mientras tanto, otros peligros acechan en el horizonte. Por ejemplo, el IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 indica que la inversión en grupos de amenaza se centra cada vez más en herramientas de ataque con IA generativa.

Los delincuentes llevan tiempo utilizando IA, por ejemplo, para ayudar en la creación de contenido de correo electrónico de phishing. Además, los grupos han estado utilizando LLM para ayudar con tareas básicas de scripting, incluyendo manipulación de archivos, selección de datos, expresiones regulares y multiprocesamiento, para potencialmente automatizar u optimizar operaciones técnicas.

Como en un partido de ajedrez, las organizaciones deben pensar varios movimientos por delante de sus adversarios. Uno de estos movimientos anticipatorios puede incluir la ciberseguridad de IA basada en la nube para ayudar a identificar anomalías que podrían indicar el inicio de un ciberataque.

Recientemente, han surgido soluciones de ciberseguridad de IA que pueden detectar anomalías como el ransomware en menos de 60 segundos. Para ayudar a los clientes a contrarrestar las amenazas con una detección más temprana y precisa, IBM ha anunciado nuevas versiones mejoradas con IA de la tecnología IBM FlashCore Module disponible dentro de los productos IBM Storage FlashSystem y una nueva versión del software IBM Storage Defender. Estas soluciones ayudarán a los equipos de seguridad a detectar y responder mejor a los ataques en la era de la inteligencia artificial.