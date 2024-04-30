¿Le preocupa el ransomware? Si es así, no es sorprendente. Según el Foro Económico Mundial, en el caso de grandes pérdidas cibernéticas (más de 1 millón de euros), el número de casos en los que se exfiltran datos está aumentando, duplicándose del 40 % en 2019 a casi el 80 % en 2022. Y la actividad más reciente está registrando niveles aún más altos.
Mientras tanto, otros peligros acechan en el horizonte. Por ejemplo, el IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 indica que la inversión en grupos de amenaza se centra cada vez más en herramientas de ataque con IA generativa.
Los delincuentes llevan tiempo utilizando IA, por ejemplo, para ayudar en la creación de contenido de correo electrónico de phishing. Además, los grupos han estado utilizando LLM para ayudar con tareas básicas de scripting, incluyendo manipulación de archivos, selección de datos, expresiones regulares y multiprocesamiento, para potencialmente automatizar u optimizar operaciones técnicas.
Como en un partido de ajedrez, las organizaciones deben pensar varios movimientos por delante de sus adversarios. Uno de estos movimientos anticipatorios puede incluir la ciberseguridad de IA basada en la nube para ayudar a identificar anomalías que podrían indicar el inicio de un ciberataque.
Recientemente, han surgido soluciones de ciberseguridad de IA que pueden detectar anomalías como el ransomware en menos de 60 segundos. Para ayudar a los clientes a contrarrestar las amenazas con una detección más temprana y precisa, IBM ha anunciado nuevas versiones mejoradas con IA de la tecnología IBM FlashCore Module disponible dentro de los productos IBM Storage FlashSystem y una nueva versión del software IBM Storage Defender. Estas soluciones ayudarán a los equipos de seguridad a detectar y responder mejor a los ataques en la era de la inteligencia artificial.
Las copias inmutables de los datos se utilizan para proteger los datos de la corrupción, como los ataques de ransomware, la eliminación accidental, los desastres naturales y las interrupciones. Estas copias de seguridad también son útiles para ayudar a las organizaciones a cumplir la normativa sobre datos.
La protección del almacenamiento basada en copias inmutables de los datos suele estar separada de los entornos de producción. Estas copias protegidas no pueden ser modificadas ni eliminadas por nadie y solo son accesibles por administradores autorizados. Este tipo de solución ofrece la ciberresiliencia necesaria para garantizar el acceso inmediato a la recuperación de datos en respuesta a ataques de ransomware.
Sin embargo, dada la creciente necesidad de seguridad contra ransomware preparada para la IA, hay demanda de nuevas soluciones. A diferencia de las cabinas de almacenamiento tradicionales, los sistemas como IBM FlashSystem aprovechan el machine learning para monitorizar patrones de datos, buscando comportamientos anómalos indicativos de una ciberamenaza.
Esta nueva tecnología está diseñada para monitorizar continuamente las estadísticas recopiladas de cada E/S utilizando modelos de machine learning para detectar anomalías como el ransomware en menos de un minuto.
Los sistemas avanzados pueden utilizar modelos de machine learning para distinguir ransomware y malware del comportamiento normal. Esto acelera drásticamente la detección y respuesta a amenazas, lo que permite a las organizaciones tomar medidas y seguir operando durante un ataque. Por ejemplo, las respuestas autónomas pueden desencadenar alertas o la activación de la guía de estrategias de TI que minimizarán el impacto de un ataque contra los datos.
Los ciberdelincuentes están desarrollando continuamente capacidades de ataque mejoradas con IA. Los ciberataques impulsados por la IA están evolucionando rápidamente y pueden señalar vulnerabilidades, detectar patrones y explotar debilidades. Además, la eficacia y el rápido análisis de datos de la IA pueden dar a los hackers una ventaja táctica sobre las ciberdefensas mal equipadas. Los métodos tradicionales de ciberseguridad ya no bastan para combatir las amenazas a la seguridad de la IA, ya que las nuevas herramientas evolucionan en tiempo real. El resultado es una intrusión rápida y una implementación de ransomware no detectada.
Además, también hay predicciones sobre cómo los LLM y otras herramientas de IA generativa se ofrecerán como un servicio pago, como Ransomware-as-a-Service, para ayudar a los atacantes a implementar sus ataques de manera más eficiente y con menos esfuerzo. Esto significa que la amenaza crecerá hasta convertirse en algo aún más peligroso y proliferativo.
La única respuesta es combatir el fuego con fuego. Las soluciones de ciberseguridad de IA, como las versiones mejoradas con IA de la tecnología IBM FlashCore Module, están diseñadas para frustrar los ataques más peligrosos ahora, así como los que los equipos de seguridad enfrentarán en el futuro.
