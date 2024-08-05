Uso de la IA para combatir el calor extremo

Las ciudades comenzaron a registrar temperaturas récord en mayo, y el 22 de julio de 2024 fue el día más caluroso de la historia del planeta, superando el último récord establecido el día anterior.
"A medida que las temperaturas siguen aumentando, es fundamental alertar a las personas más vulnerables a las olas de calor extremo", afirma Etienne Vos, director de investigación de IBM. Vos forma parte de un consorcio que está desarrollando un sistema de alerta temprana para fenómenos de calor extremo, uno de los muchos grupos de todo el mundo que están creando nuevas herramientas con IA para combatir el calor extremo.
Los urbanistas son conscientes desde hace décadas de la existencia de las islas de calor, zonas urbanas que registran temperaturas más elevadas que las zonas periféricas. Sin embargo, caracterizar y prever las islas de calor con precisión, a gran escala y alta resolución sigue siendo un problema sin resolver, o como mucho costoso. Algunos satélites en órbita terrestre pueden medir la radiación térmica, que sirve como observaciones reales en tierra a partir de las cuales se pueden identificar los puntos calientes y fríos dentro de una ciudad, pero debido a los largos intervalos de tiempo entre los pasos elevados de los satélites, estas observaciones son bastante escasas.
Ahora investigadores como Vos, parte del Heat and Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center), están aprovechando los modelos fundacionales de Observación de la Tierra de IBM para desarrollar un sistema que puede caracterizar las islas de calor urbanas superficiales y emitir alertas sobre cuándo y dónde aparecen los puntos calientes de calor extremo dentro de un ciudad. Los socios académicos y de la industria del Centro HE2AT están combinando esta información con datos de resultados de estado, información de vulnerabilidad socioeconómica, geolocalizaciones y otros factores que contribuyen al riesgo de exposición al calor. Mediante una aplicación, las personas recibirán información y alertas sobre la exposición al calor en función de su perfil de riesgo individualizado.
Durante más de una década, los investigadores, entre ellos un grupo de ingenieros de la Universidad de Princeton, han estado investigando los "tejados fríos", tejados de colores más claros que se mantienen más frescos que los tejados más oscuros. Por ejemplo, los investigadores de Princeton midieron la temperatura de un techo negro cuando la temperatura del aire estaba en los 90. El techo negro alcanzó una temperatura abrasadora de 130 grados Fahrenheit (lo suficientemente caliente como para freír un huevo). Sin embargo, un techo blanco a la misma temperatura del aire oscilaba entre 90 y 100 grados Fahrenheit.
Utilizando imágenes aéreas con algoritmos de IA, Google está generando mediciones de reflectividad solar de alta resolución que, a su vez, pueden ayudar a los promotores urbanos a determinar qué zonas obtendrían más beneficio de tejados frescos.
Los tejados fríos "reflejan la luz solar y absorben menos calor. Eso conduce a temperaturas interiores reducidas y mejores resultados sanitarios", dijo Mansi Kansal, gestor sénior de productos en Google. "Los techos fríos tienen un enorme potencial en las comunidades de bajos ingresos que no tienen acceso a aire acondicionado", dijo Kansal.
La ciudad de Los Ángeles ha logrado grandes avances en la reducción del riesgo de calor extremo con otra herramienta impulsada por la IA: el Tree Canopy Lab. Utilizando imágenes aéreas de Google recopiladas desde aviones, así como imágenes de satélite de la Tierra, el algoritmo puede identificar todos los árboles de una ciudad y medir su densidad.
A continuación, un sistema de inteligencia artificial especializado escanea automáticamente las imágenes, detecta la presencia de árboles y genera un mapa que muestra la densidad de la cubierta arbórea o la "copa de los árboles".
Por lo general, obtener información sobre la cobertura arbórea es costoso y requiere mucho tiempo, ya que las personas inspeccionan manualmente las ciudades bloque por bloque y, a menudo, solo pueden contar los árboles que se encuentran en espacios públicos.
La herramienta de copa de árboles con IA puede ayudar a los urbanistas a identificar qué bloques residenciales tendrían mayor beneficio de la plantación de árboles y localizar aceras que son vulnerables a temperaturas más altas dada la baja cobertura de la copa.
Pero, ¿cómo se decide si un techo frío o más árboles es la mejor solución para una zona de calor alta determinada? Los expertos afirman que hay múltiples factores a tener en cuenta, como las recientes investigaciones que sugieren que las copas de los árboles, por ejemplo, tienen un mayor impacto positivo en los climas áridos que en los húmedos.
Los gemelos digitales, réplicas digitales completas de ciudades y ubicaciones impulsadas por IA, son otra nueva frontera en herramientas para combatir el calor extremo. La Dra. Iphigenia Keramitsoglou, directora de investigación en el Observatorio Nacional de Atenas, está desarrollando un gemelo digital de Atenas que utiliza machine learning para integrar diversos datos urbanos y predecir la mortalidad relacionada con el calor. Esto permite gestionar las olas de calor en tiempo real y a largo plazo.
Así, por ejemplo, los servicios de emergencia podrían asignar ambulancias a las zonas de mayor riesgo para tener más posibilidades de salvar la vida de las personas más propensas a sufrir el calor extremo. Después de Atenas, Keramitsoglou y su equipo, que han creado una serie de herramientas para combatir el calor llamadas Extrema Global, planean crear gemelos digitales de Praga y Budapest.
Más allá de las soluciones técnicas, aprender a evitar el calor extremo puede ser accesible, incluso atractivo. Otra nueva herramienta que está desarrollando el equipo de Extrema Global es un juego digital para que los niños aprendan sobre la seguridad térmica. "En función de las condiciones del momento, un niño puede decidir cuál es la ropa adecuada para vestirse y mantenerse seguro. No hay razón para que mantenerse fresco no pueda ser también divertido”, dice Keramitsoglou.
