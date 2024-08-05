Uso de la IA para combatir el calor extremo

La ciudad de Los Ángeles ha logrado grandes avances en la reducción del riesgo de calor extremo con otra herramienta impulsada por la IA: el Tree Canopy Lab. Utilizando imágenes aéreas de Google recopiladas desde aviones, así como imágenes de satélite de la Tierra, el algoritmo puede identificar todos los árboles de una ciudad y medir su densidad.

A continuación, un sistema de inteligencia artificial especializado escanea automáticamente las imágenes, detecta la presencia de árboles y genera un mapa que muestra la densidad de la cubierta arbórea o la "copa de los árboles".

Por lo general, obtener información sobre la cobertura arbórea es costoso y requiere mucho tiempo, ya que las personas inspeccionan manualmente las ciudades bloque por bloque y, a menudo, solo pueden contar los árboles que se encuentran en espacios públicos.

La herramienta de copa de árboles con IA puede ayudar a los urbanistas a identificar qué bloques residenciales tendrían mayor beneficio de la plantación de árboles y localizar aceras que son vulnerables a temperaturas más altas dada la baja cobertura de la copa.

Pero, ¿cómo se decide si un techo frío o más árboles es la mejor solución para una zona de calor alta determinada? Los expertos afirman que hay múltiples factores a tener en cuenta, como las recientes investigaciones que sugieren que las copas de los árboles, por ejemplo, tienen un mayor impacto positivo en los climas áridos que en los húmedos.