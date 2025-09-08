Empoderar a una organización entera para que se beneficie de la IA no se trata solo de adoptar esta tecnología, sino de aplicarla cuidadosamente a los puntos débiles y las oportunidades de crecimiento en toda la organización.



El aumento del uso de la IA en toda la organización sin una visión clara de la comunicación y la coordinación en toda la empresa sienta las bases para una disminución de la productividad, en lugar de hacer realidad las promesas de la IA que esperan los líderes.



Esta paradoja pone de relieve la importancia de que los líderes empresariales identifiquen la IA adecuada para el proceso adecuado y encuentren flujos de trabajo clave de alto valor para aplicar la combinación adecuada de IA para una transformación organizativa que dé prioridad a la misma.