Empoderar a una organización entera para que se beneficie de la IA no se trata solo de adoptar esta tecnología, sino de aplicarla cuidadosamente a los puntos débiles y las oportunidades de crecimiento en toda la organización.
El aumento del uso de la IA en toda la organización sin una visión clara de la comunicación y la coordinación en toda la empresa sienta las bases para una disminución de la productividad, en lugar de hacer realidad las promesas de la IA que esperan los líderes.
Esta paradoja pone de relieve la importancia de que los líderes empresariales identifiquen la IA adecuada para el proceso adecuado y encuentren flujos de trabajo clave de alto valor para aplicar la combinación adecuada de IA para una transformación organizativa que dé prioridad a la misma.
Ann Funai
CIO y vicepresidenta de Transformación de Plataformas Empresariales
IBM
En este momento, corresponde al CIO determinar cómo la IA ayudará a la empresa y convertir los casos de victorias rápidas en una transformación organizativa. Estas son algunas preguntas que debe plantearse a la hora de determinar cómo dirigir los usos de la IA (automatización, asistentes y agentes de IA) para alcanzar sus objetivos empresariales:
Aplique la IA a casos de uso vinculados al crecimiento, la eficiencia o la reducción de riesgos, no solo a lo que sea técnicamente posible.
Evalúe la calidad de los datos, la accesibilidad, el gobierno y el linaje de sus datos para garantizar que los agentes de IA operen con entradas fiables.
Invierta en la gestión del cambio, la mejora de las habilidades de los empleados y el rediseño del flujo de trabajo para impulsar la adopción y el impacto a largo plazo.
Evalúe la arquitectura, las API y la preparación para la automatización para ayudar a garantizar que los agentes de IA puedan integrarse sin interrupciones.
Por ejemplo, Avid Solutions, una empresa de investigación y desarrollo de producción de alimentos, utilizó la IA y la automatización para optimizar el proceso de incorporación de nuevos clientes en un 25 % y redujo el número de errores en el proceso de gestión de proyectos en un 10 %.
Al centrarse en procesos empresariales críticos que consumían mucho tiempo y eran propensos a errores, identificaron una oportunidad ideal para la optimización. Su equipo ahora dedica menos tiempo a tareas manuales, centrándose más en el trabajo estratégico.
Dr. Malcolm Adams
Director ejecutivo
Avid Solutions