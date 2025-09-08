La IA agéntica no es un objetivo

Es un mecanismo para alcanzar objetivos

Empoderar a una organización entera para que se beneficie de la IA no se trata solo de adoptar esta tecnología, sino de aplicarla cuidadosamente a los puntos débiles y las oportunidades de crecimiento en toda la organización.

El aumento del uso de la IA en toda la organización sin una visión clara de la comunicación y la coordinación en toda la empresa sienta las bases para una disminución de la productividad, en lugar de hacer realidad las promesas de la IA que esperan los líderes. 

Esta paradoja pone de relieve la importancia de que los líderes empresariales identifiquen la IA adecuada para el proceso adecuado y encuentren flujos de trabajo clave de alto valor para aplicar la combinación adecuada de IA para una transformación organizativa que dé prioridad a la misma.

Guante de cuero generado por IA con siete dedos
El futuro del trabajo no se trata de humanos contra máquinas; se trata de humanos y máquinas trabajando juntos. La IA a menudo arroja luz sobre lo que no funciona dentro de una organización

Ann Funai

CIO y vicepresidenta de Transformación de Plataformas Empresariales

IBM

Conozca su problema para encontrar la herramienta adecuada

En este momento, corresponde al CIO determinar cómo la IA ayudará a la empresa y convertir los casos de victorias rápidas en una transformación organizativa. Estas son algunas preguntas que debe plantearse a la hora de determinar cómo dirigir los usos de la IA (automatización, asistentes y agentes de IA) para alcanzar sus objetivos empresariales:
#1 ¿Dónde aportará la IA el mayor valor empresarial?

Aplique la IA a casos de uso vinculados al crecimiento, la eficiencia o la reducción de riesgos, no solo a lo que sea técnicamente posible.

 #2 ¿Está nuestro ecosistema de datos preparado para soportar una IA escalable?

Evalúe la calidad de los datos, la accesibilidad, el gobierno y el linaje de sus datos para garantizar que los agentes de IA operen con entradas fiables.

 #3 ¿Pueden nuestros empleados y nuestros procesos absorber este cambio?

Invierta en la gestión del cambio, la mejora de las habilidades de los empleados y el rediseño del flujo de trabajo para impulsar la adopción y el impacto a largo plazo.

 #4 ¿Nuestras plataformas admiten una integración de IA segura y escalable?

Evalúe la arquitectura, las API y la preparación para la automatización para ayudar a garantizar que los agentes de IA puedan integrarse sin interrupciones.

IA real

La IA es tan buena como lo sea su proceso

Por ejemplo, Avid Solutions, una empresa de investigación y desarrollo de producción de alimentos, utilizó la IA y la automatización para optimizar el proceso de incorporación de nuevos clientes en un 25 % y redujo el número de errores en el proceso de gestión de proyectos en un 10 %. 

Al centrarse en procesos empresariales críticos que consumían mucho tiempo y eran propensos a errores, identificaron una oportunidad ideal para la optimización. Su equipo ahora dedica menos tiempo a tareas manuales, centrándose más en el trabajo estratégico.

Nuestros empleados están más satisfechos con su trabajo porque ya no están atascados en tareas repetitivas.

Dr. Malcolm Adams

Director ejecutivo

Avid Solutions

