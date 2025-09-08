A medida que la IA se integra cada vez más en su negocio, las barreras para utilizar asistentes y agentes de IA disminuyen significativamente, creando un entorno en el que personas con pocos o ningún conocimiento tecnológico pueden crear agentes de IA para flujos de trabajo individuales, y las organizaciones deben prepararse.



Es importante asegurarse de que sus empleados tengan la formación y el apoyo adecuados no solo para utilizar la IA, sino para utilizarla para generar el máximo impacto. Abogue por herramientas de IA centradas en el ser humano y tome esa determinación con métricas que no se basen únicamente en los resultados empresariales.



En primer lugar, comprenda si sus herramientas de IA ofrecen facilidad de uso y liberan a su equipo de tareas repetitivas. A continuación, calcule el porcentaje de usuarios de IA en su organización, realice un seguimiento de la frecuencia de uso de la IA en el trabajo diario y asigne una puntuación de fricción hombre-máquina a la tarea en la que se utiliza la IA.