Sin embargo, aunque la integración es crítica para desbloquear el valor de la IA, solo el 40 % de los CIO se sienten totalmente preparados para gestionar e integrar la tecnología de IA en sus negocios actuales1. Muchos asistentes y agentes de IA operan actualmente en silos, lo que puede suponer un obstáculo para pasar de una adopción fragmentada a mecanismos sistemáticos de IA agéntica.
El valor de los sistemas agénticos es la interactividad entre múltiples agentes. Los agentes de IA pueden comenzar a trabajar juntos para completar tareas, de modo que las personas puedan centrarse en un trabajo más estratégico y de alto valor. IBM® watsonx Orchestrate puede ayudarle a integrar, conectar y gestionar todos sus agentes de IA en un solo lugar, y a crear sistemas agénticos de varios agentes de IA para ayudar a hacer más trabajo.
A medida que la IA se integra cada vez más en su negocio, las barreras para utilizar asistentes y agentes de IA disminuyen significativamente, creando un entorno en el que personas con pocos o ningún conocimiento tecnológico pueden crear agentes de IA para flujos de trabajo individuales, y las organizaciones deben prepararse.
Es importante asegurarse de que sus empleados tengan la formación y el apoyo adecuados no solo para utilizar la IA, sino para utilizarla para generar el máximo impacto. Abogue por herramientas de IA centradas en el ser humano y tome esa determinación con métricas que no se basen únicamente en los resultados empresariales.
En primer lugar, comprenda si sus herramientas de IA ofrecen facilidad de uso y liberan a su equipo de tareas repetitivas. A continuación, calcule el porcentaje de usuarios de IA en su organización, realice un seguimiento de la frecuencia de uso de la IA en el trabajo diario y asigne una puntuación de fricción hombre-máquina a la tarea en la que se utiliza la IA.
Mientras se prepara para alcanzar sus ambiciones como CIO en un futuro en el que primará la IA, recuerde que lo siguiente puede ayudarle a romper la paradoja de la productividad y obtener mayores rendimientos de la IA.
