Integración de la IA con otras herramientas

Los agentes de IA tienen un mayor impacto cuando trabajan con herramientas, aplicaciones y automatizaciones existentes.

Sin embargo, aunque la integración es crítica para desbloquear el valor de la IA, solo el 40 % de los CIO se sienten totalmente preparados para gestionar e integrar la tecnología de IA en sus negocios actuales1. Muchos asistentes y agentes de IA operan actualmente en silos, lo que puede suponer un obstáculo para pasar de una adopción fragmentada a mecanismos sistemáticos de IA agéntica.
El valor de los sistemas agénticos es la interactividad entre múltiples agentes. Los agentes de IA pueden comenzar a trabajar juntos para completar tareas, de modo que las personas puedan centrarse en un trabajo más estratégico y de alto valor. IBM® watsonx Orchestrate puede ayudarle a integrar, conectar y gestionar todos sus agentes de IA en un solo lugar, y a crear sistemas agénticos de varios agentes de IA para ayudar a hacer más trabajo.

Imagen generada por IA que muestra la paradoja de una silla sin uso práctico para resaltar cómo la IA puede ser ambigua sin un uso adecuado

Integración de la IA con los humanos

A medida que la IA se integra cada vez más en su negocio, las barreras para utilizar asistentes y agentes de IA disminuyen significativamente, creando un entorno en el que personas con pocos o ningún conocimiento tecnológico pueden crear agentes de IA para flujos de trabajo individuales, y las organizaciones deben prepararse.

Es importante asegurarse de que sus empleados tengan la formación y el apoyo adecuados no solo para utilizar la IA, sino para utilizarla para generar el máximo impacto. Abogue por herramientas de IA centradas en el ser humano y tome esa determinación con métricas que no se basen únicamente en los resultados empresariales.

En primer lugar, comprenda si sus herramientas de IA ofrecen facilidad de uso y liberan a su equipo de tareas repetitivas. A continuación, calcule el porcentaje de usuarios de IA en su organización, realice un seguimiento de la frecuencia de uso de la IA en el trabajo diario y asigne una puntuación de fricción hombre-máquina a la tarea en la que se utiliza la IA.

¿Está listo para la transformación?

¿Ha establecido principios de IA responsable?
Establecer límites de seguridad es crucial a medida que la IA se convierte en una parte integral del funcionamiento de su empresa. Defina prácticas de IA responsable, eduque a sus equipos y mantenga a los humanos involucrados en cada paso.
¿Qué porcentaje de empleados está formado en los fundamentos de la IA?
Según un estudio del IBM Institute for Business Value, los CEO afirmaron que el 31 % de su plantilla necesitará volver a formarse y reciclarse en los próximos 3 años. Mientras reinventa los procesos y elimina los cuellos de botella, identifique dónde su personal necesitará mejorar sus habilidades y utilice la formación fundamental en IA disponible.
¿Participan sus CXO en consejos o grupos de trabajo de IA?
Las iniciativas de IA pueden fragmentarse rápidamente y ser ineficaces sin una coordinación estratégica. Los consejos de IA pueden ayudarle a definir su estrategia de IA alineada con la empresa, establecer políticas y facilitar el intercambio de conocimientos.
¿Está reimaginando sus procesos empresariales para la IA?
Cuando mejore y reimagine los procesos antes de automatizar o añadir agentes de IA, aumentará la productividad más allá de las expectativas iniciales y generará un mayor valor.

Imagen generada por IA que muestra la paradoja de un globo sin uso práctico para resaltar cómo la IA puede ser ambigua sin un uso adecuado

Reflexiones finales

Mientras se prepara para alcanzar sus ambiciones como CIO en un futuro en el que primará la IA, recuerde que lo siguiente puede ayudarle a romper la paradoja de la productividad y obtener mayores rendimientos de la IA.

  • Identifique las debilidades o los cuellos de botella de su organización que pueden resolverse con asistentes o agentes de IA.
  • Sea disciplinado a la hora de adoptar la IA; resista el miedo a perderse algo (FOMO) en relación con ella.
  • Integre su IA con sus diversos ecosistemas.
  • Conecte su IA a sus datos, aplicaciones, herramientas y empleados existentes.
Dé el siguiente paso

Más información sobre cómo IBM puede ayudarle a orquestar y gobernar asistentes y agentes de IA en toda su empresa.

 Explore watsonx Orchestrate Webinar: Logre el ROI con agentes de IA
Notas a pie de página

1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation”. CIO.com (blog). 17 de marzo de 2025.
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”. IBM Institute for Business Value (IBM IBV). 2025.