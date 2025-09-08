La empresa media utiliza ahora 254 aplicaciones habilitadas para IA1, incluyendo aplicaciones no autorizadas por la empresa. Los ejecutivos reconocen esta proliferación y tratan de controlarla, ya que el 84 % de los CIO afirman que hay demasiadas herramientas de IA2.



La IA y los agentes de IA son más valiosos cuando se integran de forma intencionada y profunda en sus organizaciones, trabajando con las herramientas que se utilizan a diario para completar tareas complejas. Céntrese en crear una capa de orquestación abierta que se comunique y conecte a través de sus datos empresariales, flujos de trabajo y herramientas. Esto romperá de manera eficaz los silos y creará más valor. Un ecosistema coordinado unificado desbloqueará un nivel completamente nuevo de lo que es posible.