La empresa media utiliza ahora 254 aplicaciones habilitadas para IA1, incluyendo aplicaciones no autorizadas por la empresa. Los ejecutivos reconocen esta proliferación y tratan de controlarla, ya que el 84 % de los CIO afirman que hay demasiadas herramientas de IA2.
La IA y los agentes de IA son más valiosos cuando se integran de forma intencionada y profunda en sus organizaciones, trabajando con las herramientas que se utilizan a diario para completar tareas complejas. Céntrese en crear una capa de orquestación abierta que se comunique y conecte a través de sus datos empresariales, flujos de trabajo y herramientas. Esto romperá de manera eficaz los silos y creará más valor. Un ecosistema coordinado unificado desbloqueará un nivel completamente nuevo de lo que es posible.
Aunque los términos asistentes de IA y agentes de IA suelen utilizarse indistintamente, los asistentes de IA suelen encargarse de tareas repetitivas y bien definidas, mientras que los agentes de IA operan con mayor autonomía, utilizando el razonamiento para perseguir resultados con una intervención humana mínima.
Aquí tiene 6 preguntas que le ayudarán a dar sus primeros pasos con los agentes o asistentes de IA.
¿A qué tareas repetitivas, bien definidas o de bajo valor dedican tiempo sus empleados?
¿Qué procesos de toma de decisiones siguen reglas o patrones predecibles y pueden mejorarse o acelerarse con conocimientos basados en datos?
¿Hay flujos de trabajo que abarcan varios sistemas o departamentos y sufren retrasos en la transferencia o coordinación manual?
¿Qué objetivos de alto impacto se pueden acelerar si un sistema pudiera actuar de forma independiente dentro de las barreras definidas?
¿Hay áreas en las que el servicio de atención al cliente o la satisfacción de los empleados se están quedando atrás debido a tiempos de respuesta lentos o incoherencias?
¿Tiene acceso a los datos necesarios para respaldar a los agentes de IA en este ámbito? ¿Son fiables?
Si se pregunta por dónde empezar, sepa que el soporte y el servicio de atención al cliente, los recursos humanos, las compras digitales y la modernización de TI han demostrado generar aumentos cuantificables de la productividad mediante el uso de asistentes y agentes de IA.
Por ejemplo, AskHR de IBM ha automatizado 80 procesos de RR. HH. diferentes y el 94 % de las tareas sencillas, como las solicitudes de vacaciones y las facturas. Y en estos diversos casos de uso, IBM ha logrado un ahorro de costes de 4500 millones de dólares.
