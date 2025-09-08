Varias puertas blancas apoyadas unas contra otras, formando un patrón circular que hace imposible el uso práctico de estas puertas

3 acciones para potenciar el impacto de su IA agéntica

Paraguas amarillo de lunares con diseño perforado y asa curva
Encuentre primero su problema

IA con una visión clara

No aísle su IA

El momento del CIO

De la paradoja a la transformación empresarial

Las herramientas de IA, como los copilotos, los asistentes y los agentes, prometen revolucionar la productividad, pero muchas organizaciones se enfrentan a una paradoja preocupante. En lugar de simplificar los flujos de trabajo, la IA mal implementada puede atascar a los equipos, planteando retos para los líderes empresariales encargados de transformar los procesos y obtener beneficios.

Para los CIO, este es un momento crucial. La próxima evolución de la IA (agentes autónomos y basados en resultados) tiene el potencial de romper esta paradoja. Estos sistemas pueden ejecutar tareas complejas, desbloquear nuevas eficiencias y ofrecer un valor empresarial transformador. El éxito requiere algo más que adoptar tecnología; exige intencionalidad, alineando la IA con los flujos de trabajo, los datos y los objetivos estratégicos.

A medida que la IA evoluciona de una iniciativa de tecnológica a una oportunidad para toda la empresa, los CIO deben liderar el cambio y garantizar que se aplique la IA adecuada a los retos adecuados.
Un martillo surrealista con un mango de madera doblado en ángulo recto, colgando sobre el borde de una pared blanca

Lápiz amarillo retorcido con púas
Muchas organizaciones luchan por cerrar la brecha entre la ambición de la IA y la implementación práctica.
Fotografía de Shobhit Varshney

Shobhit Varshney

Experto en datos e IA

Tres retos críticos

Explore los tres retos críticos a los que se enfrentan los CIO para maximizar el impacto de la IA agéntica y cómo superarlos para ofrecer resultados significativos.
