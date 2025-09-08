Las herramientas de IA, como los copilotos, los asistentes y los agentes, prometen revolucionar la productividad, pero muchas organizaciones se enfrentan a una paradoja preocupante. En lugar de simplificar los flujos de trabajo, la IA mal implementada puede atascar a los equipos, planteando retos para los líderes empresariales encargados de transformar los procesos y obtener beneficios.
Para los CIO, este es un momento crucial. La próxima evolución de la IA (agentes autónomos y basados en resultados) tiene el potencial de romper esta paradoja. Estos sistemas pueden ejecutar tareas complejas, desbloquear nuevas eficiencias y ofrecer un valor empresarial transformador. El éxito requiere algo más que adoptar tecnología; exige intencionalidad, alineando la IA con los flujos de trabajo, los datos y los objetivos estratégicos.
A medida que la IA evoluciona de una iniciativa de tecnológica a una oportunidad para toda la empresa, los CIO deben liderar el cambio y garantizar que se aplique la IA adecuada a los retos adecuados.
Shobhit Varshney
Experto en datos e IA
Explore los tres retos críticos a los que se enfrentan los CIO para maximizar el impacto de la IA agéntica y cómo superarlos para ofrecer resultados significativos.
