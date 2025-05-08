La inteligencia artificial (IA) puede reproducir los procesos humanos de toma de decisiones. Esta tecnología puede facilitar un cambio transformador en las operaciones de ciberseguridad, especialmente en las operaciones de seguridad rutinarias.

La detección de amenazas ya utiliza capacidades de IA como el machine learning (ML). Diversas tecnologías SOC utilizan ML para tareas que van desde identificar amenazas hasta categorizar alertas, gracias a la Integración por parte de los principales proveedores de software. Sin embargo, la automatización de las operaciones de seguridad está sujeta a ciertas limitaciones.

La mayoría de los equipos de operaciones de seguridad tienen reglas de enfrentamiento, que requieren cierto grado de certeza antes de su ejecución. Esta certeza explica por qué la automatización es común en sistemas cerrados como los sistemas de detección y respuesta de endpoints (EDR). Tanto el software del endpoint como la consola están familiarizados con todas las variables relevantes y pueden automatizar las respuestas de forma eficaz.

Un especialista en seguridad en un gran hiperescalador ofrece un ejemplo práctico. Su empresa requiere una participación mínima del SOC debido a su profundo conocimiento de todas las tecnologías y activos de su pila. Su configuración funciona esencialmente como un sistema cerrado, lo que permite una amplia automatización.

Para las organizaciones que no cuentan con estos sistemas cerrados, en particular las empresas que se ocupan de los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), el escenario es diferente. Aquí, una guía de estrategias de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) gestiona la automatización.

Por ejemplo, se puede programar una guía de estrategias de respuesta automática para poner en cuarentena un host si no es un servidor y está ejecutando actividades maliciosas reconocidas. Sin embargo, esta automatización no puede activarse a menos que se conozca la identidad del activo, por ejemplo, si se trata de un servidor crítico o de una estación de trabajo.

El contexto es primordial en la automatización de las funciones de seguridad, y aquí es donde brillan los analistas humanos del SOC. A través de la recogida manual, el juicio y el análisis de datos tipo "silla giratoria", proporcionan el contexto necesario para que la automatización funcione eficazmente en sistemas abiertos. Las operaciones de silla giratoria deben dar paso al nuevo paradigma de las operaciones autónomas multiagente.