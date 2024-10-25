Según el Informe \"Cost of a Data Breach\" de IBM de 2024, las vulneraciones de datos cuestan a las Organizaciones un 13% más que la media mundial de 4,88 millones de dólares. Además, el sector experimentó el aumento más costoso de cualquier industria, con un incremento promedio de USD 830,000 por brecha respecto al año pasado. Este aumento de costes podría reflejar la realidad de que los fabricantes son muy sensibles a los tiempos de inactividad operativa. Por ejemplo, el fabricante medio de automóviles pierde 22.000 dólares por minuto cuando se detiene la línea de producción.

Desgraciadamente, el dolor no termina ahí. El tiempo necesario para identificar y contener una vulneración de datos en las organizaciones industriales fue superior a la mediana del sector, con 199 días para identificar y 73 días para contener. Estas tendencias alarmantes subrayan la vulnerabilidad del sector y el coste financiero que los ciberataques pueden suponer para los fabricantes.

Una de las formas más comunes de ciberataques en el sector manufacturero es el ransomware. Los ataques de ransomware a sistemas de control industrial se duplicaron solo en 2022 . Cuando las operaciones de fabricación se ven interrumpidas, el daño financiero y reputacional puede ser grave. Las cadenas de suministro pueden verse sumidas en el caos, lo que provoca retrasos en la producción y pérdidas de ingresos.

Otra preocupación importante es el robo de propiedad intelectual. Los ciberdelincuentes, incluidos los actores de amenazas de los estados nacionales, suelen atacar diseños patentados y secretos comerciales para obtener ventajas económicas o estratégicas. Este tipo de ciberespionaje puede ser difícil de detectar, ya que los atacantes pueden infiltrarse en las redes y exfiltrar datos durante largos periodos sin ser notados.

Los ataques a la cadena de suministro también son una preocupación importante. En estos ataques, los ciberdelincuentes se dirigen a proveedores o socios externos vulnerables para acceder a los sistemas de un fabricante. Como los fabricantes suelen confiar en una compleja red de proveedores, una infracción en un proveedor puede tener un efecto en cascada en toda la línea de producción. Esta interconexión hace que el sector sea especialmente susceptible de sufrir ataques a gran escala.

La creciente interconexión de los sistemas de fabricación debido a la digitalización ha ampliado considerablemente la superficie de ataque. Los dispositivos IoT y los sistemas conectados permiten la monitorización y el control en tiempo real, pero también introducen vulnerabilidades si no se protegen adecuadamente. Esta difuminación de las líneas entre TI y OT facilita que los atacantes se infiltren en los sistemas y provoquen interrupciones generalizadas.