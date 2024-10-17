Los directores financieros (CFO) ya no son solo procesadores de números; son líderes estratégicos responsables de impulsar la innovación y el crecimiento. Con los avances en nuevas tecnologías como la IA generativa, los líderes financieros disponen de herramientas extraordinarias para transformar su forma de operar, innovar y aportar valor en sus organizaciones.
A medida que la volatilidad económica sigue aumentando, los directores financieros se enfrentan a una presión cada vez mayor para garantizar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, liderar la transformación digital. El reto radica en adoptar nuevas tecnologías para mantenerse por delante de la competencia, al mismo tiempo que gestionan las complejidades del panorama financiero actual. La respuesta a este desafío podría estar en aprovechar el poder de la inteligencia artificial (IA).
La IA ya ha comenzado a transformar la forma en que los CFO gestionan sus equipos, procesos y la estrategia general. Entre todos los rápidos avances en IA de los últimos años se encuentra la IA generativa, una tecnología que no solo analiza datos, sino que también genera contenidos, ideas y soluciones basadas en esos datos. Con la IA generativa, los líderes financieros pueden automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones e impulsar eficiencias que antes eran inimaginables.
Imagine un mundo en el que su asistente de IA genere complejos informes financieros en cuestión de minutos, prediga las tendencias del mercado con gran precisión o incluso sugiera estrategias de reducción de costes basadas en datos en tiempo real. Con la IA generativa, esto ya no es un futuro lejano; está sucediendo ahora.
Pero, ¿cómo utilizan eficazmente los CFO estas herramientas para maximizar los resultados empresariales? Un nuevo estudio del Institute of Business Value (IBV) de IBM destaca las acciones clave que los CFO deben tomar, que van desde la gestión de la tolerancia al riesgo y la mejora de las asociaciones tecnológicas hasta la adopción de la IA generativa para utilizar la tecnología e impulsar sus organizaciones.
1. La tecnología como núcleo: el papel del director financiero ya no se limita a la administración financiera. Los CFO desempeñan cada vez más un papel clave en la integración de tecnologías y estrategias empresariales. Los principales directores financieros afirman que los directores técnicos son su relación más importante y el 72 % los considera críticos.
2. La ejecución y la estrategia son como el yin y el yang: opuestas, pero interconectadas. Los directores financieros se posicionan como agentes clave del cambio y deben equilibrar la precisión y la agilidad para responder a los factores estratégicos en constante evolución. Un 36 % más de directores financieros líderes pueden responder rápidamente a los cambios de estrategia en comparación con sus homólogos.
3. Los datos son el alma de su IA: la adopción de la IA en las finanzas no consiste solo en reducir costes; se trata de desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Un mejor análisis de datos permite a una organización tomar decisiones financieras más inteligentes. A pesar de sus beneficios probados, el potencial de la IA en las finanzas está infrautilizado, ya que solo el 34 % de las operaciones financieras utilizan u optimizan la IA tradicional.
4. Asumir el riesgo con confianza: uno de los principales retos a los que se enfrentan los directores financieros es equilibrar el apetito por el riesgo y gestionar el riesgo de forma eficaz. Sin una gestión de riesgos adecuada, la organización se vuelve más susceptible a eventos inesperados, pérdidas financieras, toma de decisiones ineficaz, daños a la reputación, mala asignación de recursos e interrupciones operativas. La IA puede ayudar a identificar antes los riesgos potenciales, lo que permite una gestión más proactiva y una mejor asignación de recursos.
Para los CFO que buscan mantenerse competitivos en un entorno empresarial en constante evolución, comprender y aplicar la IA generativa es esencial. Cosas a tener en cuenta en su proceso de aprendizaje de IA generativa:
Los CFO están en una posición única para impulsar cambios significativos en sus organizaciones. Al abrazar el poder transformador de la IA generativa, los líderes financieros pueden ir más allá de la gestión financiera tradicional y convertirse en verdaderos innovadores.
Si desea optimizar las operaciones, mejorar la toma de decisiones basada en datos o liderar la transformación digital de su organización, la IA pone a su disposición un potente conjunto de herramientas que le ayudarán a alcanzar estos objetivos.
No se pierda esta oportunidad de explorar el futuro de las finanzas y la innovación. Para obtener más conocimiento, lo invitamos a descargar el estudio completo del CFO del IBV y a escuchar este webinar para obtener más información sobre la evolución del papel de los directores financieros en la era de la IA.
