En 10 segundos pueden pasar muchas cosas

¿Cuándo se convertirían 10 segundos en algo importante? Cuando se trata del rendimiento de las aplicaciones.

Para las aplicaciones de microservicios nativas de la nube, 10 segundos es mucho tiempo.

Las cosas que pueden sucederle a sus aplicaciones en 10 segundos son inagotables y la mayoría no son buenas.

Pero, antes de entrar en detalles sobre lo que podría suceder con sus aplicaciones, veamos algunos acontecimientos reales que muestran lo que puede ocurrir en 10 segundos:

Usain Bolt puede ganar la medalla de oro de los 100 metros en los Juegos Olímpicos en 9,58 segundos, para ser exactos.

Un semáforo puede cambiar de verde a amarillo y luego a rojo.

Los usuarios deciden en 10 segundos si quieren quedarse en su web.

Curar su hipo.

Desempañar el espejo después de la ducha.

Doblar una camiseta en dos movimientos.

Hacer todo tipo de cálculos mentales.

Resolver un cubo de Rubik en 2 movimientos.

Abrir una cerradura con un clip.

Nos gusta especialmente el ejemplo de Usain Bolt porque esa distancia es una gran distancia para correr en menos de 10 segundos.

Para el rendimiento y la disponibilidad de aplicaciones nativas en la nube, 10 segundos es una eternidad. Las transacciones circulan a toda velocidad por Internet, manteniendo las ruedas del comercio bien engrasadas.

¿Qué puede pasar en 10 segundos si algo sale mal? Pues bien, miles de transacciones pueden sufrir retrasos o fallos y no completarse en absoluto.

Con este tipo de problema, los ingresos pueden caer debido a la pérdida de ventas. Los clientes abandonarán los carritos de la compra y su sitio y buscarán otro lugar donde comprar lo que quieren. Y la imagen de su marca puede verse afectada.

¿Por qué, entonces, sería aceptable que las herramientas de observabilidad capturaran métricas lentamente o, peor aún, muestrearan y agregaran métricas y trazas? ¿Cómo puede una plataforma así considerarse equivalente a una plataforma de observabilidad, como la plataforma IBM Instana que recopila y contextualiza información a la velocidad de los microservicios modernos? Permiten que los problemas descritos anteriormente persistan durante un largo periodo de tiempo hasta que se disponga de la información necesaria para solucionar el problema.