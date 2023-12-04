“Las organizaciones son responsables de garantizar que los proyectos de IA que desarrollan, implementan o utilizan no tienen consecuencias éticas negativas”, según Gartner. Sin embargo, aunque el 79 % de los ejecutivos dice que la ética de la IA es importante para su enfoque de IA en toda la empresa, menos del 25 % ha puesto en práctica los principios de gobierno de la ética. En un nuevo caso de éxito con IBM, Gartner habla sobre cómo establecer un marco de gobierno para agilizar el proceso de detección y gestión de preocupaciones éticas de tecnología en proyectos de IA.
El caso de éxito observa que "a medida que la IA se adopta más ampliamente en las operaciones empresariales, las organizaciones deben garantizar que esta tecnología se utilice de forma ética". A medida que se expanden los casos de uso de la IA, los principios amplios y abstractos resultan insuficientes al no proporcionar procesos claros para la revisión legal y ética.
El marco de gobierno de IBM se basa en cuatro roles clave dentro de la empresa:
Además, la Oficina del Proyecto de Ética de la IA del CPO apoya todas estas iniciativas, sirviendo de enlace entre las funciones de gobierno, apoyando la implementación de las prioridades de ética de la tecnología, ayudando a establecer las agendas de la Consejo de Ética de la IA y garantizando que la junta se mantenga al día sobre las tendencias de los sectores y la estrategia de la empresa.
IBM ha definido públicamente su enfoque multidisciplinar y multidimensional de la ética de la IA, basado en principios de confianza y transparencia. Estos fundamentos sustentan el trabajo del Consejo de Ética de la IA de IBM, que revisa los casos de uso de IA para ayudar a garantizar la alineación con los principios de IBM y el panorama regulatorio.
Utilizando el marco descrito anteriormente, IBM avanza en el gobierno de la IA a través de su oferta de productos. IBM® watsonx.governance, un componente del portfolio watsonx que estará disponible el 5 de diciembre de 2023, ayuda a las organizaciones a monitorizar y gobernar todo el ciclo de vida de la IA. Ayuda a acelerar los flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables. Su kit de herramientas automatiza la gestión de riesgos, monitoriza modelos para detectar sesgos y derivas, captura metadatos de los modelos y facilita el cumplimiento colaborativo a nivel de la organización.
IBM Consulting también ofrece amplios servicios de consultoría de IA en cumplimiento de nuestro enfoque empresarial de la ética de la IA. Nuestros expertos pueden ayudar a las organizaciones a implementar una IA fiable, responsable en una amplia gama de casos de uso, como el servicio de atención al cliente, la modernización de las aplicaciones, la transformación del talento, las operaciones de marketing y finanzas.
