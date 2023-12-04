El caso de éxito observa que "a medida que la IA se adopta más ampliamente en las operaciones empresariales, las organizaciones deben garantizar que esta tecnología se utilice de forma ética". A medida que se expanden los casos de uso de la IA, los principios amplios y abstractos resultan insuficientes al no proporcionar procesos claros para la revisión legal y ética.

El marco de gobierno de IBM se basa en cuatro roles clave dentro de la empresa:

El Comité Asesor de Políticas: altos líderes mundiales que supervisan el Consejo de Ética de la IA y ayudan a establecer la estrategia y la tolerancia al riesgo de la empresa.

El Consejo de Ética de la IA: un organismo central e interdisciplinar que da soporte a un proceso centralizado de gobierno, revisión y toma de decisiones para las políticas, prácticas, comunicaciones, investigación, productos y servicios éticos de IBM. El Consejo publicó recientemente su punto de vista sobre los modelos fundacionales que abordan los riesgos que plantea la IA generativa.

Puntos focales de ética de la IA: representantes de unidades de negocio formados en ética de la IA, que actúan como puntos de primer contacto para identificar preocupaciones, mitigar los riesgos relacionados para cada caso de uso y escalar los problemas al Consejo de Ética de la IA cuando sea necesario.

Una red de defensa: una red de base de empleados de las numerosas áreas de trabajo del consejo de administración que comparten y promueven los principios de ética de tecnología de IBM en sus equipos y amplían las iniciativas éticas de IA en toda la organización.

Además, la Oficina del Proyecto de Ética de la IA del CPO apoya todas estas iniciativas, sirviendo de enlace entre las funciones de gobierno, apoyando la implementación de las prioridades de ética de la tecnología, ayudando a establecer las agendas de la Consejo de Ética de la IA y garantizando que la junta se mantenga al día sobre las tendencias de los sectores y la estrategia de la empresa.