Un vistazo al marco de gobernanza ética de la IA de IBM

“Las organizaciones son responsables de garantizar que los proyectos de IA que desarrollan, implementan o utilizan no tienen consecuencias éticas negativas”, según Gartner. Sin embargo, aunque el 79 % de los ejecutivos dice que la ética de la IA es importante para su enfoque de IA en toda la empresa, menos del 25 % ha puesto en práctica los principios de gobierno de la ética. En un nuevo caso de éxito con IBM, Gartner habla sobre cómo establecer un marco de gobierno para agilizar el proceso de detección y gestión de preocupaciones éticas de tecnología en proyectos de IA.

Abordar la necesidad de un marco de gobierno de la IA

El caso de éxito observa que "a medida que la IA se adopta más ampliamente en las operaciones empresariales, las organizaciones deben garantizar que esta tecnología se utilice de forma ética". A medida que se expanden los casos de uso de la IA, los principios amplios y abstractos resultan insuficientes al no proporcionar procesos claros para la revisión legal y ética.

El marco de gobierno de IBM se basa en cuatro roles clave dentro de la empresa:

  • El Comité Asesor de Políticas: altos líderes mundiales que supervisan el Consejo de Ética de la IA y ayudan a establecer la estrategia y la tolerancia al riesgo de la empresa.
  • El Consejo de Ética de la IA: un organismo central e interdisciplinar que da soporte a un proceso centralizado de gobierno, revisión y toma de decisiones para las políticas, prácticas, comunicaciones, investigación, productos y servicios éticos de IBM. El Consejo publicó recientemente su punto de vista sobre los modelos fundacionales que abordan los riesgos que plantea la IA generativa.
  • Puntos focales de ética de la IA: representantes de unidades de negocio formados en ética de la IA, que actúan como puntos de primer contacto para identificar preocupaciones, mitigar los riesgos relacionados para cada caso de uso y escalar los problemas al Consejo de Ética de la IA cuando sea necesario.
  • Una red de defensa: una red de base de empleados de las numerosas áreas de trabajo del consejo de administración que comparten y promueven los principios de ética de tecnología de IBM en sus equipos y amplían las iniciativas éticas de IA en toda la organización.

Además, la Oficina del Proyecto de Ética de la IA del CPO apoya todas estas iniciativas, sirviendo de enlace entre las funciones de gobierno, apoyando la implementación de las prioridades de ética de la tecnología, ayudando a establecer las agendas de la Consejo de Ética de la IA y garantizando que la junta se mantenga al día sobre las tendencias de los sectores y la estrategia de la empresa.

Crear una cultura de IA responsable

IBM ha definido públicamente su enfoque multidisciplinar y multidimensional de la ética de la IA, basado en principios de confianza y transparencia. Estos fundamentos sustentan el trabajo del Consejo de Ética de la IA de IBM, que revisa los casos de uso de IA para ayudar a garantizar la alineación con los principios de IBM y el panorama regulatorio.

Mirando hacia delante

Utilizando el marco descrito anteriormente, IBM avanza en el gobierno de la IA a través de su oferta de productos. IBM® watsonx.governance, un componente del portfolio watsonx que estará disponible el 5 de diciembre de 2023, ayuda a las organizaciones a monitorizar y gobernar todo el ciclo de vida de la IA. Ayuda a acelerar los flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables. Su kit de herramientas automatiza la gestión de riesgos, monitoriza modelos para detectar sesgos y derivas, captura metadatos de los modelos y facilita el cumplimiento colaborativo a nivel de la organización.

IBM Consulting también ofrece amplios servicios de consultoría de IA en cumplimiento de nuestro enfoque empresarial de la ética de la IA. Nuestros expertos pueden ayudar a las organizaciones a implementar una IA fiable, responsable en una amplia gama de casos de uso, como el servicio de atención al cliente, la modernización de las aplicaciones, la transformación del talento, las operaciones de marketing y finanzas.

 
Notas a pie de página

Gartner, caso de éxito: An AI Governance Framework for Managing Use Case Ethics, equipo de investigación de legalidad y cumplimiento normativo, 20 de septiembre de 2023.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular".
