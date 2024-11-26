El 83 % de las organizaciones informaron de ataques de usuarios internos en 2024

Según el reciente informe de 2024 sobre amenazas internas de Cybersecurity Insiders, el 83 % de las organizaciones informaron de al menos un ataque interno en el último año. Aún más sorprendente que esta estadística es que las organizaciones que experimentaron entre 11 y 20 ataques internos experimentaron un aumento de cinco veces la cantidad de ataques que hicieron en 2023, pasando de solo el 4 % al 21 % en los últimos 12 meses.

Con el aumento de las amenazas internas, es crítico que las empresas reconozcan los peligros reales que se originan en el interior de su ecosistema digital y pongan en práctica estrategias de gestión de amenazas para abordarlas.