La IA está a la vanguardia de un número cada vez mayor de decisiones empresariales en el panorama empresarial de TI. Desde impulsar la productividad hasta proporcionar conocimiento de siguiente nivel, la IA está transformando radicalmente el funcionamiento de las empresas modernas. Mientras tanto, los mainframes siguen gestionando más del 70 % de las cargas de trabajo transaccionales del mundo en todos los sectores y han evolucionado para impulsar la innovación digital actual.
Las organizaciones que buscan lograr una verdadera innovación se dan cuenta de que los mainframes y la IA son socios y catalizadores de futuras iniciativas y estrategias. Entre las principales áreas de interés se incluyen las capacidades de IA incorporadas, la fiabilidad crítica, la arquitectura de seguridad, el cumplimiento, la potencia de procesamiento, la adaptabilidad y la flexibilidad. En pocas palabras, los mainframes proporcionan ventajas que son indispensables en la informática empresarial moderna y en las estrategias empresariales de la IA.
Los mainframes han redefinido su papel dentro de una infraestructura informática moderna. Estos sistemas empoderan a las organizaciones mediante aceleradores de IA integrados en chip, impulsando la velocidad y la escala con menor latencia para ayudar a las empresas a lograr más. Los mainframes actuales son potencias capaces de gestionar 1 billón de transacciones web diarias con la seguridad y la fiabilidad como máximas prioridades. Y como las organizaciones se están dando cuenta rápidamente, las soluciones con IA requieren enormes cantidades de energía y potencia de procesamiento.
Con la IA infundida directamente en las operaciones de mainframe para impulsar el procesamiento, las empresas pueden obtener conocimiento en tiempo real con un mayor rendimiento y tiempos de respuesta reducidos. Al mantener las inferencias conectadas al mainframe, las organizaciones pueden lograr resultados de IA de forma más rápida y rentable.
Cuando los minutos de tiempo de inactividad pueden costar millones de dólares, los mainframes actuales destacan por su fiabilidad legendaria. Con un 99,99999 % de rendimiento del tiempo de actividad(lo que se traduce en meros segundos de tiempo de inactividad al año o menos), los mainframes actuales proporcionan las capacidades operativas continuas que exigen las empresas modernas. No se trata solo de mantener los sistemas en funcionamiento; se trata de mantener la confianza de los clientes, socios y partes interesadas que dependen de servicios siempre disponibles.
Por ejemplo, cuando los grandes bancos procesan millones de transacciones durante los festivos de compras, necesitan un procesamiento rápido y fiable que no haga esperar a los clientes cuando llegue el momento de pagar. Con la banca, la sanidad y otros sectores con uso intensivo de datos, el riesgo mínimo de tiempo de inactividad que ofrecen los mainframes es un imperativo estratégico.
A medida que estos sectores integran herramientas de IA en sus propias operaciones, este tiempo de actividad ayuda a reducir una multitud de desafíos, incluido el mantenimiento del acceso a datos valiosos y conocimiento. El mainframe simplemente no tiene competencia en términos de tiempos de respuesta rápidos para conocimientos empresariales más rápidos, entregados expertamente por soluciones de IA.
Con la aparición de ciberamenazas cada vez más sofisticadas, los mainframes ofrecen una ventaja estratégica a través de su arquitectura de seguridad integral.
Los mainframes proporcionan un nivel de seguridad que está integrado en su propio tejido a través de estas características:
Los mainframes modernos llevan la detección de amenazas en tiempo real un paso más allá, con capacidades quantum-safe y aceleradas por IA para abordar proactivamente el futuro de las ciberamenazas. Las empresas pueden reforzar las medidas de seguridad utilizando la IA mediante la detección de anomalías y la generación de informes que conduzcan a valiosa información relacionada con las amenazas.
Muchos mainframes modernos cuentan con marcos de cumplimiento integrados y un seguimiento de auditoría robusto. Esto los hace valiosos para organizaciones que utilizan datos sensibles en su IA y deben cumplir con estrictos requisitos regulatorios. Por ejemplo, las compañías de seguros deben gestionar de forma segura la información valiosa, como la información del paciente, los registros médicos y la información de facturación. Esta arquitectura de seguridad inherente puede reducir el riesgo, simplificar el cumplimiento y proporcionar tranquilidad a las organizaciones que manejan operaciones delicadas.
Aunque las plataformas en la nube destacan en muchas áreas, los mainframes siguen siendo muy eficaces a la hora de gestionar cargas de trabajo transaccionales complejas y de gran volumen. Los mainframes tienen el poder de aprovechar plenamente el potencial de las soluciones impulsadas por IA.
Su capacidad para procesar millones de transacciones por segundo con tiempos de respuesta de microsegundos hace que los mainframes sean ideales para lograr procesamiento financiero en tiempo real, transformaciones de datos a gran escala y operaciones empresariales críticas. La inferencia de baja latencia para trabajos sensibles al tiempo, como cargas de trabajo en transacciones o en tiempo real, ayuda a garantizar que los resultados basados en conocimientos se entreguen a las empresas y a sus clientes a un gran volumen y con rapidez.
La potencia de procesamiento de alta velocidad del mainframe se traduce directamente en capacidades empresariales, como la capacidad de gestionar las cargas de trabajo puntas durante las compras navideñas, procesar transacciones bancarias globales al final del día o gestionar sistemas de reservas aéreas. En cada uno de estos escenarios, el mainframe es el héroe silencioso que genera valor para los clientes.
Aunque las inversiones iniciales en tecnología de mainframe son sustanciales, se ha demostrado que los beneficios económicos a largo plazo superan a los costes. Gracias a las huellas de infraestructura consolidadas, los gastos operativos reducidos y las características de rendimiento predecibles, los mainframes suelen demostrar un coste total de propiedad más bajo en comparación con los sistemas distribuidos que gestionan cargas de trabajo similares.
Varias características del mainframe contribuyen a la eficiencia económica:
La relación coste-beneficio también va más allá del sistema. Los sistemas impulsados por IA requieren menos mantenimiento y esfuerzo de personal debido a los controles, detecciones y alertas inteligentes.
Los mainframes modernos están diseñados para reducir el consumo de energía y la huella inmobiliaria, ya sea en las instalaciones o en un centro de datos. Este enfoque en la sostenibilidad no solo aumentará el ROI, sino que también mejorará la eficiencia de los centros de datos para un impacto ambiental positivo.
Los mainframes demuestran agilidad estratégica al integrarse de manera fluida con los servicios cloud para completar una estrategia de transformación digital con la IA como centro. Al soportar lenguajes de programación populares, contenerización y arquitecturas de microservicios, los mainframes ayudan a las organizaciones a utilizar sus inversiones mientras adoptan prácticas modernas de desarrollo.
Un significativo 88 % de los 2500 ejecutivos de TI de todo el mundo encuestados por el IBM Institute for Business Value (IBV) están de acuerdo en que la modernización de las aplicaciones en mainframes es esencial para el éxito a largo plazo. Los desarrolladores pueden utilizar la IA para modernizar o crear aplicaciones de forma más rápida y eficiente, al tiempo que cierran las brechas de habilidades.
La adaptabilidad es la clave para optimizar las cargas de trabajo y emplear nuevas capacidades de IA sin dejar de reducir los costes y salvaguardar los datos de misión crítica. Los mainframes sirven de puente entre los sistemas establecidos y las tecnologías emergentes, proporcionando una plataforma estable para la innovación y manteniendo la excelencia operativa.
A medida que las organizaciones redefinen las posibilidades de las soluciones de IA, los mainframes siguen evolucionando y adaptándose como vehículos para la transformación empresarial. Las organizaciones con visión de futuro reconocen el valor estratégico de los mainframes como base para la innovación y el crecimiento. Su combinación única de fiabilidad, seguridad, potencia de procesamiento, adaptabilidad y eficiencia económica los convierte en una herramienta esencial para el éxito de las operaciones empresariales.
