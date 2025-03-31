La IA está a la vanguardia de un número cada vez mayor de decisiones empresariales en el panorama empresarial de TI. Desde impulsar la productividad hasta proporcionar conocimiento de siguiente nivel, la IA está transformando radicalmente el funcionamiento de las empresas modernas. Mientras tanto, los mainframes siguen gestionando más del 70 % de las cargas de trabajo transaccionales del mundo en todos los sectores y han evolucionado para impulsar la innovación digital actual.

Las organizaciones que buscan lograr una verdadera innovación se dan cuenta de que los mainframes y la IA son socios y catalizadores de futuras iniciativas y estrategias. Entre las principales áreas de interés se incluyen las capacidades de IA incorporadas, la fiabilidad crítica, la arquitectura de seguridad, el cumplimiento, la potencia de procesamiento, la adaptabilidad y la flexibilidad. En pocas palabras, los mainframes proporcionan ventajas que son indispensables en la informática empresarial moderna y en las estrategias empresariales de la IA.