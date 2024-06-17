El auge de la IA generativa es un momento decisivo para los CEO. Todos los ojos están puestos en ellos y en las decisiones que toman ahora para dirigir sus organizaciones hacia el futuro.

Hay un apasionante lienzo de oportunidades por delante con la IA generativa: mejorar la productividad en prácticamente todas las funciones empresariales, ofrecer nuevos y emocionantes tipos de experiencias del cliente e impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales, todo ello respaldado por la entrega de Tecnología transformada.

Para convertir estas oportunidades en realidad, IBM’s reciente AI Academy episodio identifica cinco pilares clave que deben estar en su lugar.

Centro de control de IA: Al escalar la IA, tendrá muchas tecnologías y modelos de IA funcionando en diferentes lugares. Un centro de control de IA puede ser la capa que conecta y envuelve múltiples modelos, proporcionando gobierno de la IA y acceso seguro a tus datos propietarios.

Modelo operativo : replantee todo su modelo operativo de transformación para ayudar a su organización a pasar rápidamente de la idea al producto mínimo viable (MVP) a una solución a escala, centrándose en ofrecer experiencias humanas fluidas.

Personas: Think más allá de hacer que su personal sea más eficiente. Hay que reimaginar cómo se realiza el trabajo y crear nuevas habilidades, roles y carreras para impulsar la organización impulsada por la IA del futuro.

Una cosa está muy clara: los CEO no pueden dirigir los negocios del mañana con la mentalidad de hoy. La IA generativa es mucho más que una herramienta para mejoras incrementales. Cambiará el propio negocio, si los líderes se enfrentan a algunas verdades difíciles.

El nuevo estudio de CEO de 2024 del IBM Institute for Business Value ha identificado seis verdades difíciles que los CEO deben afrontar para prosperar en esta nueva era de los negocios y la tecnología.