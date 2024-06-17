El auge de la IA generativa es un momento decisivo para los CEO. Todos los ojos están puestos en ellos y en las decisiones que toman ahora para dirigir sus organizaciones hacia el futuro.
Hay un apasionante lienzo de oportunidades por delante con la IA generativa: mejorar la productividad en prácticamente todas las funciones empresariales, ofrecer nuevos y emocionantes tipos de experiencias del cliente e impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales, todo ello respaldado por la entrega de Tecnología transformada.
Para convertir estas oportunidades en realidad, IBM’s reciente AI Academy episodio identifica cinco pilares clave que deben estar en su lugar.
Una cosa está muy clara: los CEO no pueden dirigir los negocios del mañana con la mentalidad de hoy. La IA generativa es mucho más que una herramienta para mejoras incrementales. Cambiará el propio negocio, si los líderes se enfrentan a algunas verdades difíciles.
El nuevo estudio de CEO de 2024 del IBM Institute for Business Value ha identificado seis verdades difíciles que los CEO deben afrontar para prosperar en esta nueva era de los negocios y la tecnología.
El auge de la IA generativa ha encendido un intenso debate sobre su impacto en el personal. Mientras que algunos argumentan que creará nuevos puestos de trabajo, otros advierten que los eliminará. La realidad es que hará ambas cosas. Considere lo siguiente: un pequeño porcentaje de empleos puede ser de nueva creación, un pequeño porcentaje puede desaparecer; ¿qué pasa con el gran porcentaje intermedio que se transformará?
A medida que los CEO se mueven para actuar con rapidez en la IA generativa, entienden que esta tecnología redefinirá los trabajos y las tareas en todos los niveles. Ya, el 51 % de los CEO afirman que actualmente están contratando para puestos relacionados con la IA generativa que no existían el año pasado. Sin embargo, a pesar de este rápido ritmo de cambio, solo el 44 % afirma haber evaluado el impacto de la IA generativa en su personal.
Los líderes deben considerar el futuro y preguntarse qué habilidades rutinarias y mundanas cubrirán los asistentes de IA, y cuáles serán las más importantes para las personas. Esto pondrá de relieve la importancia de las habilidades humanas innatas, como la creatividad, el diseño, la ética, el pensamiento crítico, la comunicación y la capacidad de hacer las preguntas correctas.
Corresponde a los líderes capacitar a su gente para aprovechar la IA generativa y reinventar su forma de trabajar. Eso significa buscar a las personas que hacen hoy los trabajos del mañana, recompensar la toma de riesgos reflexiva y dotar a los empleados de los recursos y la formación necesarios para explorar la IA generativa con confianza y responsabilidad.
Recuerde, la IA generativa no sustituirá a las personas, pero las personas que la utilicen sustituirán a las que no lo hagan.
"Si hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos".
La famosa cita a menudo atribuida a Henry Ford viene a la mente cuando se considera el potencial de la IA generativa en la experiencia del cliente. Imaginar una solución mejor es una cosa, pero conceptualizar un enfoque completamente nuevo para un problema es otra historia. Muchos CEO ya están adoptando esta mentalidad; clasificaron la innovación de productos y servicios como su máxima prioridad en nuestra encuesta de 2024, frente al sexto puesto del año pasado.
Las experiencias verdaderamente innovadoras se basan en el feedback de los clientes para dar a la gente lo que quiere antes incluso de que sepan que lo quiere. Pero esa comodidad solo es valiosa cuando se basa en la confianza.
Piense en la tecnología wearable. Las aplicaciones impulsadas por IA generativa pueden capturar datos sobre los hábitos de ejercicio, los patrones de sueño, la dieta y la biometría de los usuarios, y resumir los resultados. Pero primero, los usuarios deben aceptar que se recopilen y analicen sus datos. Explicar claramente cómo la IA generativa protegerá y procesará los datos de los clientes puede fomentar el compromiso, la lealtad y la confianza a medida que los clientes se sienten más cómodos con la IA generativa.
Con la confianza y los principios de IA responsable como pilar, la IA generativa puede revolucionar la forma en que las empresas se conectan con los clientes, proporcionando experiencias verdaderamente personalizadas que no solo cumplen, sino que superan las expectativas.
A medida que los CEO adoptan la IA generativa en sus empresas, se enfrentan a un reto: buscar beneficios a corto plazo o invertir en el éxito a largo plazo. De hecho, dos de cada tres CEO afirman que están cumpliendo los objetivos a corto plazo reasignando recursos de los esfuerzos a más largo plazo.
Pero los atajos de tecnología son un callejón sin salida. Los CEO deben dar un paso atrás, evaluar su Tecnología y decidir dónde es estructuralmente sólida, dónde necesitan apuntalarla y dónde deben empezar de nuevo. Las capas de experiencia de IA generativa pueden funcionar como una tirita adicional, protegiendo a los usuarios de la complejidad y ofreciendo experiencias superiores a clientes y empleados. Sin embargo, todavía tienen que hacer el trabajo duro para corregir lo que hay debajo.
Hoy en día, muchos líderes sienten una intensa presión para "hacer algo" con la IA generativa. En todo el equipo directivo, diferentes oficiales compiten por liderazgo y control, y los derechos de toma de decisiones no siempre están claros.
Aun así, el desacuerdo puede ser productivo. Es la imagen completa que surge de escuchar la perspectiva de cada líder la que muestra a los CEO qué dirección debe tomar la organización.
Para asegurar que el conflicto aumente la creatividad, los líderes deben establecer reglas básicas y construir el tipo adecuado de tensión constructiva. En particular, los CEO deben asegurarse de que sus funciones financieras y tecnológicas tengan la dinámica colaborativa adecuada; casi dos tercios de los CEO afirman que el éxito está directamente ligado a la calidad de la colaboración entre finanzas y Tecnología.
Es tentador aferrarse a lo que resulta cómodo y familiar en medio de un cambio tan rápido. Sin embargo, las asociaciones empresariales exitosas requieren más que historia, confianza y valores compartidos; exigen disposición para adaptarse, innovar y evolucionar.
Para mantenerse a la vanguardia, las empresas deben evaluar sus alianzas con el ecosistema con un ojo crítico. Esto significa definir claramente lo que necesitan de sus socios y plantearse una pregunta difícil pero necesaria: ¿están sus socios actuales acelerando la transformación o frenándola?
Nadie puede ser el mejor en todo, pero al colaborar con el socio adecuado, las organizaciones pueden aprovechar las fortalezas de las demás para impulsar el crecimiento y fomentar la resiliencia.
La tecnología es solo una herramienta y su poder está en manos de sus usuarios. Si la gente decide aprovechar el potencial de la IA generativa, las empresas pueden esperar una transformación rápida. Pero si no lo hacen, los esfuerzos se estancarán. De hecho, el 64 % de los CEO están de acuerdo en que el éxito con la IA generativa depende más de la adopción por parte de las personas que de la tecnología en sí.
Sin embargo, tal como están las cosas, persiste una desconexión. Muchos empleados ven la IA generativa como algo que les ocurre a ellos, no como una herramienta que trabaja para ellos. Los CEO deben centrarse en su personal para cultivar una cultura en la que las personas se sientan parte de la solución, especialmente cuando gran parte del cambio parece venir de arriba hacia abajo. Imagina un futuro en el que cada empleado sea un creador, implicado en reinventar sus roles y escribir la historia del futuro de la organización.
El futuro de los negocios pertenece a quienes se atreven a replantear, a revolucionar y a impulsar la transformación con valentía y convicción. Las seis verdades difíciles expuestas son un llamamiento a la acción para que los CEO afronten las realidades de la IA generativa y aprovechen su potencial para revolucionar su organización. Es hora de dejar de lado "lo que siempre ha funcionado" y dar un salto de fe hacia una nueva tecnología, un nuevo modelo de negocio y una nueva era de innovación.
