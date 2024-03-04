Ventajas y desventajas del 5G: lo que los líderes empresariales deben saber

Si trabaja en el sector de la tecnología (o, en realidad, si está involucrado en cualquier negocio que dependa de la tecnología digital), es probable que haya oído hablar del 5G. El último estándar de red celular de alta velocidad está a punto de transformar la conectividad inalámbrica tal y como la conocemos y marcar el comienzo de una nueva era de transformación digital.
Sin embargo, como con cualquier tecnología nueva, es prudente dar un paso atrás y considerar los pros y los contras antes de lanzarse a usarla. En este artículo, vamos a analizar algunas de las ventajas y desventajas de las redes 5G para que pueda tomar una decisión informada para su negocio.
El 5G (tecnología móvil de quinta generación) es el nuevo estándar para redes móviles. Lanzado por primera vez por las compañías de telefonía móvil en 2019, se basa en frecuencias de radio para la transmisión de datos, como sus predecesores 3G, 4G y 4G LTE. Sin embargo, las mejoras en la latencia y el ancho de banda otorgan al 5G ciertas ventajas, como velocidades de descarga y carga ultrarrápidas, una conectividad mejorada y una mayor fiabilidad.
En los cuatro años transcurridos desde su irrupción en el mercado, el 5G ha sido ampliamente promocionado como una tecnología disruptiva, capaz de generar una transformación a una escala similar a la de la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT) y el machine learning (ML). A medida que la tecnología de banda ancha móvil se expande, la cantidad de datos generados cada día aumenta exponencialmente hasta el punto en que las infraestructuras de red 3G y 4G simplemente no pueden manejarlo. Entra en escena el 5G, con sus rápidos tiempos de descarga y carga y anchos de banda más amplios capaces de manejar volúmenes de datos mucho mayores.
Además de las mayores velocidades y tiempos de carga/descarga, hay otras diferencias importantes entre las redes 5G y 3G/4G que vale la pena señalar:
El 5G utiliza transmisores más pequeños que sus predecesores, lo que permite colocarlos discretamente en edificios, dentro de árboles o en otros lugares apartados. Las células (o "células pequeñas") de las que dependen las redes inalámbricas para la conectividad también son más pequeñas en las redes 5G y requieren menos energía para funcionar.
El esquema de modulación y codificación adaptativa (MCS) de 5G, un esquema para enviar datos desde dispositivos WiFi, es mejor que el MCS utilizado en 4G y 3G. El resultado es que la tasa de error de bloque (BER), que se utiliza para medir la frecuencia de los errores en una red, es extremadamente baja. En una red 5G, cuando la BER aumenta hasta cierto nivel, el transmisor reduce la velocidad de conexión hasta que la tasa de error disminuye. Básicamente, las redes 5G sacrifican velocidad a cambio de precisión en tiempo real, por lo que su BER siempre es cercana a cero.
Las redes 5G pueden utilizar una gama mucho más amplia de anchos de banda que las redes anteriores. Al ampliar el espectro de recursos que puede utilizar de menos de 3 GHz a 100 GHz e incluso más, el rango de 5G puede incluir frecuencias tanto más bajas como más altas. Esto amplía la capacidad y el rendimiento generales de la red, ya que le permite funcionar en un espectro mucho más amplio de anchos de banda, aumentando el número de dispositivos que puede admitir al mismo tiempo.
La baja latencia del 5G (el tiempo que tardan los datos en viajar de un punto a otro en una red) permite velocidades que hacen que actividades como descargar un archivo o interactuar con la nube sean 10 veces más rápidas que en una red 4G o 3G. Mientras que las redes 4G ofrecen latencias de alrededor de 200 milisegundos, las redes 5G suelen ofrecer latencias de tan solo un milisegundo.
Como cualquier tecnología emergente, hay tantas razones para ser cautelosos con el 5G como para estar entusiasmados. Echemos un vistazo a algunas de las preocupaciones que impiden tanto a los consumidores como a las empresas adoptarlo sin reservas.
Aunque los algoritmos del 5G son aún más completos que los de sus predecesores, los usuarios siguen siendo vulnerables a los ciberataques. Un área de preocupación es el cifrado. Aunque las aplicaciones en redes 5G están cifradas, el estándar 5G NR no tiene cifrado de extremo a extremo, lo que lo deja abierto a ciertos tipos de ataques.
Si bien la división de redes es una característica popular de las redes 5G, también es un área que requiere vigilancia. Al crear una red virtual para una funcionalidad específica, el software 5G está expuesto a piratas informáticos, malware y otras posibles vulnerabilidades. Una vez que se ha producido una vulneración, el malware o el spyware tienen el potencial de propagarse por la infraestructura o los dispositivos de red de un operador, causando problemas en toda la empresa.
Para mover los servicios y la funcionalidad a una red 5G, las empresas deben sopesar el coste y el tiempo necesarios para actualizar su equipo para que sea compatible con el 5G. Esto puede resultar tanto lento como caro. Normalmente, una empresa que ha dependido de redes 3G o 4G durante algún tiempo ya ha invertido mucho en su equipo. Sustituirlo y capacitar a los trabajadores para que puedan implementar y mantener la nueva infraestructura supone un obstáculo importante.
Con el despliegue de la tecnología 5G en todo el mundo, muchas grandes áreas urbanas ahora tienen cobertura 5G. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 5G aún no está en todas partes y no lo estará durante mucho tiempo. Muchas zonas remotas, por ejemplo, no tienen conexión 5G o solo ofrecen una cobertura limitada. Antes de que las empresas se cambien al 5G, deberían analizar dónde van a usarlo, especialmente si operan en zonas rurales, para asegurarse de que tendrán cobertura 5G.
Las ondas de radio de alta frecuencia por las que viajan las señales 5G se bloquean fácilmente por objetos comunes como edificios o árboles, por lo que garantizar rutas sin obstáculos para que las ondas viajen puede ser un problema. Las fábricas y las oficinas presentan desafíos únicos que han llevado a algunas empresas a rediseñar las instalaciones para que sean más compatibles con la red 5G.
Las redes 5G se dividen en secciones geográficas conocidas como células. Dentro de estas células, los dispositivos inalámbricos como smartphones, tablets y ordenadores se conectan a Internet o a la red telefónica enviando ondas de radio entre una estación base y una antena. La tecnología subyacente de una red 5G es la misma que la de una red 3G o 4G, pero sus velocidades de descarga son mucho más rápidas. Las velocidades de descarga de algunas redes 5G pueden alcanzar hasta 10 gigabits por segundo (Gbps) si solo hay unos pocos dispositivos en la red.
A medida que la tecnología 5G llega a más y más clientes y el número de aplicaciones que la soportan sigue creciendo, también se espera que aumente su popularidad entre las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet (ISP). En Norteamérica, por ejemplo, los proveedores de servicios de Internet más populares para el hogar (Verizon, Google y AT&T) ya lo han adoptado y más de 200 millones de hogares están suscritos a él.
Tres funcionalidades clave diferencian a la tecnología 5G:
A continuación, analizaremos más detenidamente cada una de estas áreas, por qué son exclusivas del 5G y cómo contribuyen al funcionamiento de esta tecnología.
El estándar 5G NR (New Radio) para redes celulares es la nueva especificación de tecnología de acceso por radio (RAT) creada específicamente para redes móviles 5G. En 2018, el Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3FPP) se propuso desarrollar un nuevo estándar mundial para las redes móviles que guiara el desarrollo de dispositivos y aplicaciones en las redes 5G. Hoy en día, las redes móviles y los fabricantes que desean alimentar o diseñar dispositivos 5G simplemente tienen que seguir el estándar 5G NR para cumplir con la normativa, lo que aumenta la facilidad y la probabilidad de expansión del 5G. Según un informe reciente de Ericsson, el 45 % de las redes en todo el mundo eran compatibles con el 5G a finales de 2023, y se prevé que esa cifra aumente hasta el 85 % a finales de la década.
En una red 5G, los operadores pueden implementar varias redes virtuales independientes en la misma infraestructura, impulsando numerosas aplicaciones y permitiendo a los usuarios realizar tareas aún más complejas de forma remota que en la actualidad. Por ejemplo, las empresas que deseen dividir la funcionalidad inalámbrica por caso de uso o modelo de negocio pueden formar una “colección” en una red 5G. Las colecciones ofrecen a los usuarios de esa red una experiencia más fiable y coherente en el dispositivo móvil de su elección de lo que habría sido posible con generaciones anteriores de tecnología inalámbrica.
La tecnología 5G permite a los usuarios crear una red privada con características de personalización mejoradas, como acceso seguro, control de calidad mejorado y mayor movilidad. Debido a estas características, el 5G privado se está volviendo popular rápidamente entre las empresas globales que quieren toda la potencia y las características del 5G pero con capas de seguridad adicionales para su negocio. Las redes privadas 5G permiten a las empresas gestionar múltiples dispositivos, servicios y aplicaciones en un entorno altamente privado, seguro y eficiente, más que cualquier red pública.
Ahora que tenemos una visión más completa de los pros y los contras a tener en cuenta en lo que respecta al 5G y cómo funciona la nueva tecnología, echemos un vistazo a cómo se está aplicando en el mundo real.
