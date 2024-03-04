Ventajas y desventajas del 5G: lo que los líderes empresariales deben saber

Las redes 5G se dividen en secciones geográficas conocidas como células. Dentro de estas células, los dispositivos inalámbricos como smartphones, tablets y ordenadores se conectan a Internet o a la red telefónica enviando ondas de radio entre una estación base y una antena. La tecnología subyacente de una red 5G es la misma que la de una red 3G o 4G, pero sus velocidades de descarga son mucho más rápidas. Las velocidades de descarga de algunas redes 5G pueden alcanzar hasta 10 gigabits por segundo (Gbps) si solo hay unos pocos dispositivos en la red.

A medida que la tecnología 5G llega a más y más clientes y el número de aplicaciones que la soportan sigue creciendo, también se espera que aumente su popularidad entre las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet (ISP). En Norteamérica, por ejemplo, los proveedores de servicios de Internet más populares para el hogar (Verizon, Google y AT&T) ya lo han adoptado y más de 200 millones de hogares están suscritos a él.

Tres funcionalidades clave diferencian a la tecnología 5G:

Estándares celulares Segmentación de la red Redes privadas

A continuación, analizaremos más detenidamente cada una de estas áreas, por qué son exclusivas del 5G y cómo contribuyen al funcionamiento de esta tecnología.

Nuevo estándar celular

El estándar 5G NR (New Radio) para redes celulares es la nueva especificación de tecnología de acceso por radio (RAT) creada específicamente para redes móviles 5G. En 2018, el Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3FPP) se propuso desarrollar un nuevo estándar mundial para las redes móviles que guiara el desarrollo de dispositivos y aplicaciones en las redes 5G. Hoy en día, las redes móviles y los fabricantes que desean alimentar o diseñar dispositivos 5G simplemente tienen que seguir el estándar 5G NR para cumplir con la normativa, lo que aumenta la facilidad y la probabilidad de expansión del 5G. Según un informe reciente de Ericsson, el 45 % de las redes en todo el mundo eran compatibles con el 5G a finales de 2023, y se prevé que esa cifra aumente hasta el 85 % a finales de la década.

Segmentación de la red

En una red 5G, los operadores pueden implementar varias redes virtuales independientes en la misma infraestructura, impulsando numerosas aplicaciones y permitiendo a los usuarios realizar tareas aún más complejas de forma remota que en la actualidad. Por ejemplo, las empresas que deseen dividir la funcionalidad inalámbrica por caso de uso o modelo de negocio pueden formar una “colección” en una red 5G. Las colecciones ofrecen a los usuarios de esa red una experiencia más fiable y coherente en el dispositivo móvil de su elección de lo que habría sido posible con generaciones anteriores de tecnología inalámbrica.

Redes privadas

La tecnología 5G permite a los usuarios crear una red privada con características de personalización mejoradas, como acceso seguro, control de calidad mejorado y mayor movilidad. Debido a estas características, el 5G privado se está volviendo popular rápidamente entre las empresas globales que quieren toda la potencia y las características del 5G pero con capas de seguridad adicionales para su negocio. Las redes privadas 5G permiten a las empresas gestionar múltiples dispositivos, servicios y aplicaciones en un entorno altamente privado, seguro y eficiente, más que cualquier red pública.