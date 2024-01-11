5 formas en que IBM ayuda a los fabricantes a maximizar los beneficios de la IA generativa

Aunque todavía se encuentra en sus primeras fases, la IA generativa puede proporcionar potentes capacidades de optimización a los fabricantes en las áreas que más les importan: productividad, calidad del producto, eficiencia, seguridad de los trabajadores y cumplimiento de la normativa. La IA generativa puede trabajar con otros modelos de IA para aumentar la precisión y el rendimiento, como el aumento de imágenes para mejorar la evaluación de la calidad de un modelo de visión artificial. Con la IA generativa, hay menos "lecturas erróneas" y, en general, evaluaciones de mejor calidad.
Veamos cinco formas concretas en que IBM ofrece soluciones expertas que han ayudado a clientes reales a incorporar la IA generativa en la planificación de operaciones futuras.
La formación de los trabajadores es una parte importante para crear un entorno de fabricación seguro y eficiente, pero supone un desgaste de tiempo para los directivos. La IA generativa puede ver vídeos y seguir los pasos de formación de los trabajadores, incluyendo la señalización de eventos específicos y la validación de la correcta finalización. La IA generativa puede entonces resumir los resultados, incluyendo marcas de tiempo para que los responsables revisen el evento — ahorrando tiempo para todos. En sectores altamente regulados, tener "pruebas" más allá de un certificado mejorará la preparación del personal y las Operaciones. Las primeras pruebas sugieren que la IA generativa podría reducir el tiempo de formación en aproximadamente un 30 % y aumentar la finalización y la certificación de la formación en un 25 %.
Los trabajadores que acceden a los procedimientos operativos estándar (SOP) a menudo tienen toneladas de preguntas, especialmente en plantas complejas, que pueden tener más de 3000 SOP. Obtener respuestas rápidas con soporte visual y sonoro de la IA generativa puede mejorar la eficiencia operativa en aproximadamente un 15 % y aumentar la resolución de problemas de los usuarios finales hasta en un 90 %. Poder consultar y confirmar los pasos operativos reduce el tiempo que consumen otros trabajadores, aumenta la confianza del personal junior y mejora la adhesión general a los procedimientos.
En algunos sectores, la configuración y la puesta en marcha pueden ser tareas muy complejas, que pueden tener importantes consecuencias económicas si no se gestionan correctamente. Un ejemplo es la configuración de la limpieza de línea en la fabricación biofarmacéutica, donde la limpieza de línea ejecutada correctamente puede significar la diferencia entre un lote de medicamentos de alto valor vendido o una chatarra costosa. La IA generativa puede revisar los vídeos para proporcionar una verificación automatizada de las configuraciones de las líneas de fabricación, comprobando y aprobando la configuración correcta de la producción. Junto con el vídeo y la visión artificial, la IA generativa puede aumentar de forma proactiva las comprobaciones manuales de los trabajadores, reduciendo sustancialmente la repetición del trabajo y disminuyendo los errores de configuración en aproximadamente un 75 %.
Muchos sectores ya utilizan la IA y la visión artificial para comprobar la calidad. La IA generativa puede mejorar la fidelidad de las imágenes que luego se revisan para garantizar su calidad. Identificar y resumir los defectos con estrategias de mitigación ayuda a mejorar la calidad general del primer paso y podría impulsar un aumento del 80 % en la detección de errores de calidad con respecto a otros métodos. Permitir a los trabajadores modificar rápidamente una configuración de fabricación para eliminar los problemas de calidad puede reducir en gran medida el número posterior de problemas de calidad, mejorar el rendimiento y mejorar la reputación en el mercado.
Las multas regulatorias no son ninguna broma y pueden costar millones de dólares a los fabricantes cada año. Y a medida que más países crean organismos reguladores y emiten reglamentos, las empresas globales se enfrentan a un entorno complejo y en constante cambio. La posibilidad de comprobar los procesos y políticas actuales comparándolos con las bases de datos reguladoras para ver las actualizaciones necesarias aumentará el cumplimiento, reducirá las multas y evitará una posible vergüenza pública por el incumplimiento de los requisitos. La IA generativa puede impulsar una reducción del 25 % en las multas y una mejora del 60 % en el cumplimiento mediante el acceso de texto en tiempo real y consultas habladas a los organismos reguladores para ayudar a los usuarios finales.
Ahora es el momento de maximizar tu uso de la IA generativa, y los expertos de IBM Consulting pueden ayudarte a diseñar y escalar soluciones Edge de IA y automatización de forma rápida y segura en toda tu empresa.
