5 formas en que IBM ayuda a los fabricantes a maximizar los beneficios de la IA generativa

Aunque todavía se encuentra en sus primeras fases, la IA generativa puede proporcionar potentes capacidades de optimización a los fabricantes en las áreas que más les importan: productividad, calidad del producto, eficiencia, seguridad de los trabajadores y cumplimiento de la normativa. La IA generativa puede trabajar con otros modelos de IA para aumentar la precisión y el rendimiento, como el aumento de imágenes para mejorar la evaluación de la calidad de un modelo de visión artificial. Con la IA generativa, hay menos "lecturas erróneas" y, en general, evaluaciones de mejor calidad.

Veamos cinco formas concretas en que IBM ofrece soluciones expertas que han ayudado a clientes reales a incorporar la IA generativa en la planificación de operaciones futuras.