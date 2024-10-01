Cinco consejos para establecer un equipo de innovación exitoso

A medida que las organizaciones tratan de adoptar tecnologías emergentes como la IA generativa, resulta cada vez más crítico establecer equipos que tengan como objetivo principal aprovechar la nueva tecnología para generar valor. Los equipos de innovación impulsan el desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos, fomentando el crecimiento y la ventaja competitiva. Al centrarse en la resolución creativa de problemas y las tendencias futuras, estos equipos ayudan a las empresas a seguir siendo relevantes y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, más del 95 % de la innovación corporativa fracasa. Entonces, ¿cómo podemos configurar los equipos de innovación para tener éxito?

Los equipos de innovación son únicos dentro de una empresa porque deben alcanzar múltiples objetivos distintos, incluyendo la investigación y el desarrollo, la formación y la entrega de proyectos. Requieren flexibilidad para probar cosas nuevas, al mismo tiempo que pueden generar impacto de manera madura. Tres elementos fundacionales pueden ayudar a preparar a los equipos de innovación para el éxito: una estructura de equipo única, una asociación con la empresa y procesos específicos de innovación, utilizando la metodología IBM Garage para la innovación como plan.