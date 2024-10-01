Cinco consejos para establecer un equipo de innovación exitoso

A medida que las organizaciones tratan de adoptar tecnologías emergentes como la IA generativa, resulta cada vez más crítico establecer equipos que tengan como objetivo principal aprovechar la nueva tecnología para generar valor. Los equipos de innovación impulsan el desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos, fomentando el crecimiento y la ventaja competitiva. Al centrarse en la resolución creativa de problemas y las tendencias futuras, estos equipos ayudan a las empresas a seguir siendo relevantes y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, más del 95 % de la innovación corporativa fracasa. Entonces, ¿cómo podemos configurar los equipos de innovación para tener éxito?
Los equipos de innovación son únicos dentro de una empresa porque deben alcanzar múltiples objetivos distintos, incluyendo la investigación y el desarrollo, la formación y la entrega de proyectos. Requieren flexibilidad para probar cosas nuevas, al mismo tiempo que pueden generar impacto de manera madura. Tres elementos fundacionales pueden ayudar a preparar a los equipos de innovación para el éxito: una estructura de equipo única, una asociación con la empresa y procesos específicos de innovación, utilizando la metodología IBM Garage para la innovación como plan.
Los equipos de innovación suelen estructurarse para apoyar diversos objetivos cambiantes, lo que requiere una estructura de equipo flexible y diversa. A menudo, los equipos de innovación tienen la tarea de cumplir las funciones tanto de I+D como de implementación, cada una con sus responsabilidades y flujos de trabajo únicos. Este enfoque requiere grupos funcionales distintos con sus propios equipos de apoyo, que trabajan hacia diferentes objetivos:
Estas estructuras distintas permiten al equipo de innovación explorar simultáneamente nuevas ideas y luego llevarlas al mercado de manera efectiva.
Además de las dos funciones principales (ejecución e I+D), los equipos de innovación también deben participar en esfuerzos de formación y activación, en estrecha colaboración con la parte empresarial. Los eventos planificados, como los hackathones, y la creación de herramientas educativas, son esenciales para fomentar una cultura de innovación y cambio organizativo. Estas iniciativas requieren coordinación entre las funciones de I+D y ejecución, junto con la colaboración con los stakeholders de la empresa para garantizar que las activaciones sean relevantes e impactantes. A medida que los equipos de innovación crecen, la necesidad de estructuras y procesos escalables se vuelve crítica, asegurando que tanto los aspectos exploratorios como los de entrega del equipo puedan expandirse sin perder efectividad. Este enfoque de doble función permite a los equipos de innovación responder tanto a las demandas del mercado como a las oportunidades internas de crecimiento.
La asociación eficaz con las unidades de negocio requiere un modelo operativo bien definido en el que una función central, como un equipo de innovación, establezca la dirección estratégica y las buenas prácticas. Este modelo permite a otras partes de la empresa operar de forma independiente y cumplir con las directrices establecidas. El gobierno desempeña un papel crucial en esta colaboración al establecer estándares, garantizar la alineación con los objetivos de la organización y organizar el valor en todas las unidades. El equipo de gobierno o PMO puede implementar la fase de bloqueo por etapas para monitorizar el progreso y gestionar el riesgo, al mismo tiempo que supervisa la financiación para asegurar que los recursos se asignen a iniciativas que se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa. Este enfoque estructurado pero flexible fomenta la innovación, impulsa la eficiencia y mantiene la coherencia en toda la organización.
IBM Garage demuestra cómo los tres pasos de cocrear, coejecutar y cooperar impulsan la innovación y el valor a través de la colaboración estructurada. Obtenga más información sobre cómo puede aprovechar la metodología de IBM Garage en la sección "Nuestro método".
Los equipos de innovación a menudo se enfrentan a un flujo interminable de oportunidades potenciales, por lo que es crucial establecer un marco para la captación de trabajo. Este enfoque estructurado permite una gestión eficiente y eficaz de las solicitudes entrantes, garantizando que el equipo pueda centrarse en las iniciativas más prometedoras y manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para adaptarse a las prioridades cambiantes.
Un proceso de admisión puede abarcar muchas bases, incluida la presentación de nuevas ideas, el dimensionamiento de camisetas, la priorización, el desarrollo de productos y las actividades de comercialización, hasta el lanzamiento. Este proceso debe ir acompañado de estructuras de gobierno adecuadas que incluyan a los responsables funcionales pertinentes de toda la empresa, incluidos los departamentos de producto, jurídico, marketing y finanzas. En las etapas identificadas, el órgano rector llevará a cabo revisiones para dar su aprobación y poder seguir adelante. Al recibir la demanda de forma estructurada, los equipos de innovación pueden ayudar a garantizar un flujo fluido entre los equipos de I+D y de ejecución, minimizando el riesgo de desalineación y maximizando el potencial de resultados exitosos. Este marco es especialmente importante dada la amplitud de puntos de contacto que los equipos de innovación tienen con la empresa, ya que les permite priorizar los proyectos que se alinean con la estrategia y los objetivos generales de la empresa.
Fallar e iterar rápidamente es un componente crítico del proceso de innovación. Como se puede ver en la imagen anterior, la metodología Garage se basa en iteraciones rápidas y frecuentes para ofrecer valor. Los equipos de innovación deben cultivar una sólida cultura de colaboración y una sólida cultura de feedback que fomente la comunicación abierta y honesta. Para lograrlo, los líderes deben convertir estos procesos en la norma dentro de sus equipos:
Al priorizar la seguridad psicológica y el feedback, los equipos de innovación pueden convertir el fracaso en una valiosa experiencia de aprendizaje que impulsa el crecimiento y la mejora a lo largo del tiempo.
El marco IBM Garage permite a las empresas generar ideas innovadoras y equipa a los clientes con las prácticas y tecnologías para convertir esas ideas en valor en un plazo acelerado. IBM Garage ha ayudado a los clientes a generar ideas diez veces más innovadoras y a lograr resultados un 67 % más rápido. Obtenga más información sobre las prácticas de Garage y cómo Garage puede potenciar la innovación para usted.
