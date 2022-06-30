Etiquetas
Herramientas de análisis

5 recomendaciones para hacer bien su estrategia de datos

Grupo de compañeros de trabajo intercambiando ideas en una pizarra blanca

Autor

Gustavo Espinosa

Writer

El auge de la estrategia de datos

Hay un interés renovado por reflexionar sobre lo que se puede y se debe hacer con los datos, cómo lograr esos objetivos y cómo comprobar la alineación de la estrategia de datos con los objetivos empresariales. La asombrosa evolución de la tecnología, la nube y los analytics —y lo que significa para el uso de los datos— cambia rápidamente, lo que facilita el retraso si su Estrategia de datos y los procesos relacionados no se revisan con frecuencia.

Desde la multinube y los multidatos hasta el multiproceso y la multitecnología, vivimos en un panorama multitodo. Afortunadamente, los enfoques actuales de gestión de datos no están limitados por restricciones tradicionales como la ubicación o los patrones de datos. La estrategia de datos adecuada y la arquitectura permiten a los usuarios acceder a diferentes tipos de datos en diferentes lugares — en las instalaciones, en cualquier nube pública o en el Edge — en autoservicio. Con tecnologías como machine learning, artificial intelligence o IoT, los conocimientos resultantes son más sofisticados y valiosos, especialmente cuando se entretejen en los procesos y flujos de trabajo de la Organización.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

La evolución de un panorama multitodo y lo que eso significa para la estrategia de datos

A medida que los ecosistemas se transformaron en los últimos años y, al mismo tiempo, aumentaron las oportunidades de mejorar los Resultados impulsados por los datos, algunos factores contribuyentes principales impulsaron un cambio importante en la forma en que debe Think en su Estrategia de datos:

  • La realidad de la multicloud híbrida y su adopción acelerada han creado nuevas posibilidades y retos. Según un estudio reciente del Institute for Business Value (IBV), el 97 % de las empresas han puesto a prueba, implementado o integrado la nube en sus operaciones. Pero no todos los datos son los más adecuados para la nube. Aunque se espera que la cuota del gasto en TI dedicada a la nube pública disminuya un 4 % entre 2020 y 2023, se espera que el gasto en híbridos y multinube aumente hasta un 17 %. Mover, gestionar e integrar los datos en un ecosistema multicloud híbrido requiere la Estrategia, el diseño y la gobernanza adecuados para eliminar los silos y agilizar el acceso a datos.
  • La diversidad de tipos de datos, proceso de datos, Integración y patrones de consumo utilizados por las Organizaciones ha crecido exponencialmente. Estos tipos de datos requieren plataformas abiertas y arquitecturas de datos flexibles para garantizar la coherencia con una orquestación adecuada en todos los entornos y un fuerte replanteamiento de las capacidades y habilidades tradicionales.
  • Las áreas de negocio necesitan más valor, más rápido: es un hecho que el panorama multi-todo ha desencadenado un mundo más exigente. La competencia juega más fuerte, y cada día surgen nuevos modelos de negocio y alternativas impulsadas por los datos y la digitalización en casi todos los sectores. Las líneas de negocio han aumentado la presión para acelerar la comercialización de la innovación a través de nuevas soluciones, productos o negocios basados en datos. TI trabaja para gestionar el riesgo subyacente, la seguridad y el rendimiento mediante la gobernanza, sin limitar la flexibilidad. Este equilibrio entre innovación y gobierno conduce a nuevas formas de trabajar, por ejemplo, cómo la portabilidad de las soluciones de datos y analytics se ha convertido en una forma de anticiparse y adaptarse al cambio al permitir una alta flexibilidad para ejecutarse en diferentes entornos y evitar el vendor lock-in.
AI Academy

¿Es la gestión de datos el secreto de la IA generativa?

Explore por qué los datos de alta calidad son esenciales para el uso satisfactorio de la IA generativa.
Ir al episodio

5 recomendaciones para una estrategia de datos en el nuevo panorama multitodo

Cuando se trata de acertar con una estrategia de datos, me gusta aplicar algunos de los principios básicos de un modelo de negocio exitoso — escalabilidad, rentabilidad y flexibilidad para el cambio — y extender estos conceptos a la tecnología, los procesos y la organización. Las organizaciones con estrategias de datos que carecen de estos factores a menudo capturan solo un pequeño porcentaje del valor potencial de sus datos e incluso pueden aumentar los costes sin beneficios significativos.

Además de las consideraciones tradicionales de la estrategia de datos, como reconocer los datos como un activo corporativo o cambiar a una cultura basada en datos con equipos multifuncionales, aquí hay cinco recomendaciones para una estrategia de datos que se beneficie del panorama multitodo:

  1. Dé máxima prioridad a los activos de datos y aceleradores: desarrolle un proceso y una cultura en torno a los datos que permitan una verdadera estandarización, reutilización, portabilidad, rapidez de acción y reducción de riesgos en todo el ciclo de vida de los datos de extremo a extremo. Desde el inicio de los casos de uso hasta el desarrollo, la implementación, la operación y la escala de sus activos, su estrategia de datos debe estar respaldada por las tecnologías y la plataforma adecuadas para permitir soluciones totalmente operativas y escalables.
  2. Establezca un verdadero modelo operativo centrado en la empresa: es crítico tener el modelo operativo correcto que esté totalmente alineado con los objetivos empresariales de la Organización y su ecosistema de asociaciones. Esto requiere una comprensión profunda de las fortalezas y debilidades de la organización. Adopta buenas prácticas pero huye de los enfoques puramente académicos. Piense en grande, pero priorice y articule planes realistas y que se pueden ejecutar, estableciendo los modelos de asociación adecuados a lo largo del camino. Dicho esto, adopta y amplía las técnicas ágiles tan pronto como puedas.
  3. Revisar el alcance y el enfoque del gobierno de datos: en este panorama, las funciones, los procesos y las tecnologías del gobierno de datos deben revisarse constantemente para gestionar la calidad de los datos, los metadatos, la catalogación de datos, el autoservicio de acceso a datos, la seguridad y el cumplimiento en todo el ciclo de vida de los datos y análisis de toda la empresa. Amplíe el gobierno de datos para fomentar la confianza en sus datos creando transparencia, eliminando sesgos y garantizando la explicabilidad de los datos y los conocimientos impulsados por el machine learning y la IA.
  4. No pierda lo básico: para mejorar los resultados empresariales, aproveche los datos de forma sostenible y priorice proyectos que sean escalables, rentables, adaptables y repetibles para ofrecer resultados a corto y largo plazo. En todos los casos, la Estrategia de datos debe estar estrechamente alineada con los objetivos y la estrategia de su negocio y basarse en una arquitectura de datos sólida y controlados. Puede resultar tentador saltar rápidamente a la analítica avanzada y los casos prácticos de IA con la promesa de resultados asombrosos sin haber considerado todas las implicaciones de la ecuación, pero recuerde que no hay IA sin IA.
  5. "Mostrar y contar": aproveche al máximo las experiencias probadas, las nuevas tecnologías y los activos existentes, y no se olvide de mostrar los resultados rápidamente. Con las capacidades que ofrecen los entornos de multicloud híbridos y métodos innovadores de cocreación y aceleración como el IBM Garage, tienes las herramientas para diseñar, implementar y evolucionar tu Estrategia de datos para ofrecer continuamente resultados empresariales. Al mostrar resultados tangibles, fomentar la adopción y operacionalizar a escala, puedes reducir riesgos y acelerar el camino hacia una cultura duradera y basada en datos.

Aunque los principios básicos de una Estrategia de datos siguen siendo los mismos, el "cómo" ha cambiado drásticamente en el nuevo panorama de datos y analytics, y las Organizaciones más exitosas son las más adaptables al cambio al revisar las Estrategias de datos. Hoy en día, los enfoques y los patrones arquitectónicos, como el data fabric y la data mesh, desempeñan un papel cada vez más relevante a través de tecnologías y plataformas habilitadoras como la multicloud híbrido. De cara al futuro, revise su Estrategia de datos en función de las oportunidades que se presentan en el nuevo panorama multitodo y prepárese para el cambio.

Para obtener más información sobre cómo diseñar su estrategia de datos, consulte El diferenciador de datos.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de datos y análisis de IBM, visite nuestra página de Datos y análisis impulsado por IA.

Recursos

Managing Data for AI and Analytics at Scale

Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
El diferenciador de datos

Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Publicaciones sobre gestión de datos de IBM Research

Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Gartner Predicts 2024: How AI Will Impact Analytics Users

Obtenga unos conocimientos únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y análisis.
Soluciones relacionadas
IBM StreamSets

Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.

 Explore StreamSets
IBM watsonx.data

Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.

 Descubra watsonx.data
Servicios de asesoramiento sobre datos y análisis

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.

 Descubra los servicios de análisis
De el siguiente paso

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

 Explore las soluciones de gestión de datos Descubra watsonx.data