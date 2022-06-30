Cuando se trata de acertar con una estrategia de datos, me gusta aplicar algunos de los principios básicos de un modelo de negocio exitoso — escalabilidad, rentabilidad y flexibilidad para el cambio — y extender estos conceptos a la tecnología, los procesos y la organización. Las organizaciones con estrategias de datos que carecen de estos factores a menudo capturan solo un pequeño porcentaje del valor potencial de sus datos e incluso pueden aumentar los costes sin beneficios significativos.

Además de las consideraciones tradicionales de la estrategia de datos, como reconocer los datos como un activo corporativo o cambiar a una cultura basada en datos con equipos multifuncionales, aquí hay cinco recomendaciones para una estrategia de datos que se beneficie del panorama multitodo:

Dé máxima prioridad a los activos de datos y aceleradores: desarrolle un proceso y una cultura en torno a los datos que permitan una verdadera estandarización, reutilización, portabilidad, rapidez de acción y reducción de riesgos en todo el ciclo de vida de los datos de extremo a extremo. Desde el inicio de los casos de uso hasta el desarrollo, la implementación, la operación y la escala de sus activos, su estrategia de datos debe estar respaldada por las tecnologías y la plataforma adecuadas para permitir soluciones totalmente operativas y escalables. Establezca un verdadero modelo operativo centrado en la empresa: es crítico tener el modelo operativo correcto que esté totalmente alineado con los objetivos empresariales de la Organización y su ecosistema de asociaciones. Esto requiere una comprensión profunda de las fortalezas y debilidades de la organización. Adopta buenas prácticas pero huye de los enfoques puramente académicos. Piense en grande, pero priorice y articule planes realistas y que se pueden ejecutar, estableciendo los modelos de asociación adecuados a lo largo del camino. Dicho esto, adopta y amplía las técnicas ágiles tan pronto como puedas. Revisar el alcance y el enfoque del gobierno de datos: en este panorama, las funciones, los procesos y las tecnologías del gobierno de datos deben revisarse constantemente para gestionar la calidad de los datos, los metadatos, la catalogación de datos, el autoservicio de acceso a datos, la seguridad y el cumplimiento en todo el ciclo de vida de los datos y análisis de toda la empresa. Amplíe el gobierno de datos para fomentar la confianza en sus datos creando transparencia, eliminando sesgos y garantizando la explicabilidad de los datos y los conocimientos impulsados por el machine learning y la IA. No pierda lo básico: para mejorar los resultados empresariales, aproveche los datos de forma sostenible y priorice proyectos que sean escalables, rentables, adaptables y repetibles para ofrecer resultados a corto y largo plazo. En todos los casos, la Estrategia de datos debe estar estrechamente alineada con los objetivos y la estrategia de su negocio y basarse en una arquitectura de datos sólida y controlados. Puede resultar tentador saltar rápidamente a la analítica avanzada y los casos prácticos de IA con la promesa de resultados asombrosos sin haber considerado todas las implicaciones de la ecuación, pero recuerde que no hay IA sin IA. "Mostrar y contar": aproveche al máximo las experiencias probadas, las nuevas tecnologías y los activos existentes, y no se olvide de mostrar los resultados rápidamente. Con las capacidades que ofrecen los entornos de multicloud híbridos y métodos innovadores de cocreación y aceleración como el IBM Garage, tienes las herramientas para diseñar, implementar y evolucionar tu Estrategia de datos para ofrecer continuamente resultados empresariales. Al mostrar resultados tangibles, fomentar la adopción y operacionalizar a escala, puedes reducir riesgos y acelerar el camino hacia una cultura duradera y basada en datos.

Aunque los principios básicos de una Estrategia de datos siguen siendo los mismos, el "cómo" ha cambiado drásticamente en el nuevo panorama de datos y analytics, y las Organizaciones más exitosas son las más adaptables al cambio al revisar las Estrategias de datos. Hoy en día, los enfoques y los patrones arquitectónicos, como el data fabric y la data mesh, desempeñan un papel cada vez más relevante a través de tecnologías y plataformas habilitadoras como la multicloud híbrido. De cara al futuro, revise su Estrategia de datos en función de las oportunidades que se presentan en el nuevo panorama multitodo y prepárese para el cambio.

Para obtener más información sobre cómo diseñar su estrategia de datos, consulte El diferenciador de datos.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de datos y análisis de IBM, visite nuestra página de Datos y análisis impulsado por IA.