Hay un interés renovado por reflexionar sobre lo que se puede y se debe hacer con los datos, cómo lograr esos objetivos y cómo comprobar la alineación de la estrategia de datos con los objetivos empresariales. La asombrosa evolución de la tecnología, la nube y los analytics —y lo que significa para el uso de los datos— cambia rápidamente, lo que facilita el retraso si su Estrategia de datos y los procesos relacionados no se revisan con frecuencia.
Desde la multinube y los multidatos hasta el multiproceso y la multitecnología, vivimos en un panorama multitodo. Afortunadamente, los enfoques actuales de gestión de datos no están limitados por restricciones tradicionales como la ubicación o los patrones de datos. La estrategia de datos adecuada y la arquitectura permiten a los usuarios acceder a diferentes tipos de datos en diferentes lugares — en las instalaciones, en cualquier nube pública o en el Edge — en autoservicio. Con tecnologías como machine learning, artificial intelligence o IoT, los conocimientos resultantes son más sofisticados y valiosos, especialmente cuando se entretejen en los procesos y flujos de trabajo de la Organización.
A medida que los ecosistemas se transformaron en los últimos años y, al mismo tiempo, aumentaron las oportunidades de mejorar los Resultados impulsados por los datos, algunos factores contribuyentes principales impulsaron un cambio importante en la forma en que debe Think en su Estrategia de datos:
Cuando se trata de acertar con una estrategia de datos, me gusta aplicar algunos de los principios básicos de un modelo de negocio exitoso — escalabilidad, rentabilidad y flexibilidad para el cambio — y extender estos conceptos a la tecnología, los procesos y la organización. Las organizaciones con estrategias de datos que carecen de estos factores a menudo capturan solo un pequeño porcentaje del valor potencial de sus datos e incluso pueden aumentar los costes sin beneficios significativos.
Además de las consideraciones tradicionales de la estrategia de datos, como reconocer los datos como un activo corporativo o cambiar a una cultura basada en datos con equipos multifuncionales, aquí hay cinco recomendaciones para una estrategia de datos que se beneficie del panorama multitodo:
Aunque los principios básicos de una Estrategia de datos siguen siendo los mismos, el "cómo" ha cambiado drásticamente en el nuevo panorama de datos y analytics, y las Organizaciones más exitosas son las más adaptables al cambio al revisar las Estrategias de datos. Hoy en día, los enfoques y los patrones arquitectónicos, como el data fabric y la data mesh, desempeñan un papel cada vez más relevante a través de tecnologías y plataformas habilitadoras como la multicloud híbrido. De cara al futuro, revise su Estrategia de datos en función de las oportunidades que se presentan en el nuevo panorama multitodo y prepárese para el cambio.
