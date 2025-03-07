Siguiendo los pasos del sector privado, el gobierno federal está empezando a adoptar el poder transformador de la inteligencia artificial (IA). A diciembre de 2023, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) informó de casi 1200 casos de uso actuales y previstos de IA en 20 agencias federales.
La Comunidad de Práctica de Inteligencia de IA de la Oficina de Gestión y Presupuesto ya ha atraído a 12 000 miembros de más de 100 agencias gubernamentales federales, estatales y locales.
A medida que la IA se arraiga, IBM continúa aprovechando su profunda experiencia con el gobierno federal ayudando a las agencias a comprender cómo implementar esta nueva tecnología. En la base de nuestros esfuerzos de IA se encuentra nuestra asociación con Amazon Web Services (AWS), que nos permite ofrecer soluciones de IA innovadoras basadas en pilas de tecnología de AWS.
Juntos, IBM y AWS están ayudando a las agencias federales a navegar por las complejidades de la implementación de la IA e identificar áreas de oportunidad, desde pruebas de concepto (POC) hasta sistemas totalmente operativos, al tiempo que ayudan a garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad y gobierno de datos.
Cinco preguntas clave pueden guiar a las agencias federales en la implementación de la IA:
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Muchas agencias de gobierno adoptan a menudo un enfoque justificadamente cauteloso a la hora de aplicar la IA. La implementación de nuevas tecnologías no está exenta de riesgos y la IA es una herramienta poderosa que requiere barandillas.
Un buen punto de partida son los procesos de backend que se centran en sintetizar información para acelerar la toma de decisiones. Como primer paso, guiamos a las agencias para que busquen flujos de trabajo que tengan el mayor retraso en la organización. ¿Qué supone el mayor obstáculo para el trabajo de misión crítica? A menudo, ese es un buen punto de partida para la IA.
A partir de ahí, identificamos la actividad principal y desarrollamos una solución de IA que pueda ayudar a agilizar drásticamente el flujo de trabajo.
En el breve periodo de tiempo que las agencias del gobierno han estado explorando la IA, ya han surgido distintos casos de uso. Si es una agencia que busca agilizar procesos, aquí tiene cuatro casos de uso potentes de IA a considerar:
Estar abierto a perseguir POC y experimentar con la tecnología de IA es un buen comienzo, pero muchas agencias se quedan estancadas en esta fase cuando sus esfuerzos se detienen. Esto puede afectar negativamente al personal que ya ve su potencial en sus tareas diarias.
IBM ayuda a las agencias a moverse más allá de las fases piloto desarrollando hojas de ruta completas. Estas hojas de ruta consideran la pila de tecnología necesaria (incluida la infraestructura y el software de terceros), las estimaciones de costes y la orientación sobre la adquisición para la implementación a escala.
Trabajamos con las agencias para determinar el modelo operativo final, incluidas las responsabilidades operativas, el soporte de modelos de IA, la monitorización y el mantenimiento continuos y las estrategias para abordar la desviación del modelo y la dirección.
Para las agencias públicas, la seguridad es primordial. Por suerte, AWS incorpora barreras de seguridad en sus productos de IA. Por ejemplo, Bedrock, que se utiliza para crear aplicaciones de inteligencia artificial generativa (IA gen), nunca utiliza datos de clientes para entrenar sus modelos.
En su lugar, las agencias individuales conservan el control seguro de sus datos y modelos únicos, utilizando sus propios datos para entrenar sus modelos. Nuestro uso de recursos de AWS nos permite minimizar los riesgos de seguridad de datos y que las agencias puedan satisfacer eficientemente las necesidades de cumplimiento.
La colaboración de IBM con AWS aprovecha los beneficios de cumplimiento y seguridad de AWS GovCloud, que cumple con FedRAMP y ofrece la Autoridad Provisional de Operación de la Junta de Autorización Conjunta (JAB P-ATO) y Autorizaciones de Múltiples Agencias (A-ATO) para niveles de alto impacto. También admitimos requisitos de residencia de datos más estrictos dentro de GovCloud.
Mantener la calidad de los datos es crucial para una implementación segura de la IA. IBM® InfoSphere Information Server for Data Quality utiliza el PNL para ayudar a limpiar y clasificar los datos, especialmente dentro de los sistemas de planificación de recursos empresariales de las agencias.
Las agencias que se asocian con IBM obtienen acceso a tres pilas de tecnología de IA generativa de AWS que se adaptan a diferentes niveles de madurez:
IBM también ofrece la plataforma de datos e IA IBM watsonx, que utiliza el nodo GP2 de AWS para el procesamiento. Nuestra plataforma watsonx se puede aprovisionar como una solución totalmente gestionada en AWS e incluye estos componentes:
Uno de los beneficios del estrecho trabajo de IBM con AWS es que watsonx permite a las agencias combinar fuentes de datos, incluidas las bases de datos IBM Db2, AWS S3 y Aurora. El acceso a los datos de varias fuentes proporciona a las agencias conocimiento más rápido sin el coste y la complejidad adicionales.
IBM Db2 también se ofrece como servicio gestionado a través de AWS. Con acceso a las GPU Nvidia de AWS para instancias de computación acelerada, las agencias pueden usar Db2 para entrenar e implementar sus propios LLM.
Lea el punto de vista de IBM: Cinco áreas clave para que los gobiernos implementen de forma responsable la IA generativa - IBM Blog
IBM Consulting, con una larga trayectoria de servicio a agencias de gobierno, ha obtenido la competencia de IA generativa de AWS, fortaleciendo aún más nuestra experiencia federal. En colaboración con AWS, estamos desarrollando soluciones innovadoras impulsadas por IA para hacer frente a los desafíos comunes del gobierno, ayudando a las agencias a cumplir sus misiones de forma segura y eficiente. Estas soluciones proactivas permiten un servicio a los ciudadanos más rápido y mejor, al tiempo que preparan a las agencias para el futuro.
Descubra 4 estrategias para escalar la IA con una sólida base de datos.
Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Conozca un enfoque ágil de la IA que permite a las organizaciones innovar con rapidez y reducir el riesgo de fracaso.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Conozca la historia de la IA y explore lo que depara el futuro a las empresas que se plantean adoptarla.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.