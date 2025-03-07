Cinco preguntas para ayudar a las agencias gubernamentales a implementar la IA

La recepcionista ayuda a una mujer de pie en la recepción

Siguiendo los pasos del sector privado, el gobierno federal está empezando a adoptar el poder transformador de la inteligencia artificial (IA). A diciembre de 2023, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) informó de casi 1200 casos de uso actuales y previstos de IA en 20 agencias federales.

La Comunidad de Práctica de Inteligencia de IA de la Oficina de Gestión y Presupuesto ya ha atraído a 12 000 miembros de más de 100 agencias gubernamentales federales, estatales y locales.

A medida que la IA se arraiga, IBM continúa aprovechando su profunda experiencia con el gobierno federal ayudando a las agencias a comprender cómo implementar esta nueva tecnología. En la base de nuestros esfuerzos de IA se encuentra nuestra asociación con Amazon Web Services (AWS), que nos permite ofrecer soluciones de IA innovadoras basadas en pilas de tecnología de AWS.

Juntos, IBM y AWS están ayudando a las agencias federales a navegar por las complejidades de la implementación de la IA e identificar áreas de oportunidad, desde pruebas de concepto (POC) hasta sistemas totalmente operativos, al tiempo que ayudan a garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad y gobierno de datos.

Cinco preguntas clave pueden guiar a las agencias federales en la implementación de la IA:

Boletín del sector

Las últimas tendencias en IA, presentadas por expertos

Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

1: ¿Cómo deben empezar los organismos gubernamentales con la IA?

Muchas agencias de gobierno adoptan a menudo un enfoque justificadamente cauteloso a la hora de aplicar la IA. La implementación de nuevas tecnologías no está exenta de riesgos y la IA es una herramienta poderosa que requiere barandillas.

Un buen punto de partida son los procesos de backend que se centran en sintetizar información para acelerar la toma de decisiones. Como primer paso, guiamos a las agencias para que busquen flujos de trabajo que tengan el mayor retraso en la organización. ¿Qué supone el mayor obstáculo para el trabajo de misión crítica? A menudo, ese es un buen punto de partida para la IA.

A partir de ahí, identificamos la actividad principal y desarrollamos una solución de IA que pueda ayudar a agilizar drásticamente el flujo de trabajo.

AI Academy

Del proyecto piloto al lanzamiento de la producción: impulsar el ROI a través de la IA generativa

Descubra cómo su organización puede aprovechar el poder de las soluciones impulsadas por la IA a escala para reinventar y transformar su empresa con un verdadero impacto.
Ir al episodio

2: ¿Qué casos de uso de IA aportan más valor a las agencias?

En el breve periodo de tiempo que las agencias del gobierno han estado explorando la IA, ya han surgido distintos casos de uso. Si es una agencia que busca agilizar procesos, aquí tiene cuatro casos de uso potentes de IA a considerar:  

  • Entrega de contenidos personalizados: las agencias federales están inundadas de contenidos que guían la ejecución de su misión, como reglamentos, directrices políticas, órdenes ejecutivas y otras fuentes de datos. La IA ayuda a los electores y a los empleados a navegar por los contenidos, responder a consultas, resumir textos complejos y consolidar datos procedentes de diversas fuentes. Accede rápidamente a múltiples bases de datos para ofrecer contenidos personalizados adaptados a las necesidades del usuario.

  • Detección de anomalías: las agencias están utilizando la IA para detectar actividades anómalas, como el fraude, el despilfarro, los abusos, los pagos indebidos y las violaciones de ciberseguridad. La IA ayuda al personal a recopilar y revisar las pruebas con mayor rapidez, lo que permite actuar con mayor rapidez.

  • Procesamiento del lenguaje natural (PLN): las agencias procesan datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Las capacidades de IA de PLN ayudan a organizar, resumir y procesar estos datos de diversas fuentes, creando enormes eficiencias en actividades como el procesamiento de solicitudes de beneficio y permitiendo el soporte multilingüe para diversos constituyentes y comunidades.

  • Mantenimiento preventivo: la IA permite a los organismos analizar las cadenas de suministro en busca de posibles interrupciones y averías mediante la supervisión proactiva de las necesidades de mantenimiento de la maquinaria, las infraestructuras y las flotas de vehículos.

3: ¿Cómo pueden las agencias ir más allá de los proyectos piloto? 

Estar abierto a perseguir POC y experimentar con la tecnología de IA es un buen comienzo, pero muchas agencias se quedan estancadas en esta fase cuando sus esfuerzos se detienen. Esto puede afectar negativamente al personal que ya ve su potencial en sus tareas diarias.

IBM ayuda a las agencias a moverse más allá de las fases piloto desarrollando hojas de ruta completas. Estas hojas de ruta consideran la pila de tecnología necesaria (incluida la infraestructura y el software de terceros), las estimaciones de costes y la orientación sobre la adquisición para la implementación a escala.

Trabajamos con las agencias para determinar el modelo operativo final, incluidas las responsabilidades operativas, el soporte de modelos de IA, la monitorización y el mantenimiento continuos y las estrategias para abordar la desviación del modelo y la dirección.

4: ¿Cómo pueden ayudar las agencias a garantizar la seguridad de datos en la implementación de IA?

Para las agencias públicas, la seguridad es primordial. Por suerte, AWS incorpora barreras de seguridad en sus productos de IA. Por ejemplo, Bedrock, que se utiliza para crear aplicaciones de inteligencia artificial generativa (IA gen), nunca utiliza datos de clientes para entrenar sus modelos.

En su lugar, las agencias individuales conservan el control seguro de sus datos y modelos únicos, utilizando sus propios datos para entrenar sus modelos. Nuestro uso de recursos de AWS nos permite minimizar los riesgos de seguridad de datos y que las agencias puedan satisfacer eficientemente las necesidades de cumplimiento.

La colaboración de IBM con AWS aprovecha los beneficios de cumplimiento y seguridad de AWS GovCloud, que cumple con FedRAMP y ofrece la Autoridad Provisional de Operación de la Junta de Autorización Conjunta (JAB P-ATO) y Autorizaciones de Múltiples Agencias (A-ATO) para niveles de alto impacto. También admitimos requisitos de residencia de datos más estrictos dentro de GovCloud.

Mantener la calidad de los datos es crucial para una implementación segura de la IA. IBM® InfoSphere Information Server for Data Quality utiliza el PNL para ayudar a limpiar y clasificar los datos, especialmente dentro de los sistemas de planificación de recursos empresariales de las agencias.

5: ¿Qué herramientas y asociaciones de IA aportan más valor?

Las agencias que se asocian con IBM obtienen acceso a tres pilas de tecnología de IA generativa de AWS que se adaptan a diferentes niveles de madurez:

  • Infraestructura para el entrenamiento y la inferencia de modelos fundacionales: AWS proporciona la infraestructura y las herramientas para crear, entrenar e implementar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y otros modelos fundacionales (FM) de forma eficiente y rentable. Esto incluye GPU, AWS Trainium, AWS Inferentia y Amazon SageMaker.

  • Herramientas para crear y escalar LLM y otros FM: Amazon Bedrock simplifica la creación y el escalado de aplicaciones de IA generativa mediante LLM y otros FM. IBM también ha posicionado estratégicamente los modelos Granite en Amazon Bedrock y Amazon SageMaker, ampliando su accesibilidad y servicios para las empresas.

  • Aplicaciones que utilizan LLM y otros FM: AWS ofrece aplicaciones impulsadas por LLMs y FMs, incluyendo Amazon Q for Business, Amazon Q for Developers, Amazon Q en QuickSight y Amazon Q in Connect.

IBM también ofrece la plataforma de datos e IA IBM watsonx, que utiliza el nodo GP2 de AWS para el procesamiento. Nuestra plataforma watsonx se puede aprovisionar como una solución totalmente gestionada en AWS e incluye estos componentes:

  • IBM watsonx.ai: Nuestro estudio de IA permite a los clientes entrenar, validar, ajustar e implementar modelos de IA generativa.

  • IBM watsonx.data: Nuestra herramienta para escalar las cargas de trabajo analíticas y de IA para todos los datos.

  • IBM watsonx.governance: Nuestra herramienta que ayuda a garantizar que las cargas de trabajo de la IA son responsables, claras y explicables. IBM watsonx.governance as a Service está disponible en AWS y también se integra con Amazon SageMaker para reforzar el gobierno de la IA, la mitigación de sesgos y la conformidad.

Uno de los beneficios del estrecho trabajo de IBM con AWS es que watsonx permite a las agencias combinar fuentes de datos, incluidas las bases de datos IBM Db2, AWS S3 y Aurora. El acceso a los datos de varias fuentes proporciona a las agencias conocimiento más rápido sin el coste y la complejidad adicionales.

IBM Db2 también se ofrece como servicio gestionado a través de AWS. Con acceso a las GPU Nvidia de AWS para instancias de computación acelerada, las agencias pueden usar Db2 para entrenar e implementar sus propios LLM.

Lea el punto de vista de IBM: Cinco áreas clave para que los gobiernos implementen de forma responsable la IA generativa - IBM Blog

IBM y AWS: colaboración continua para mejorar las soluciones de IA del gobierno 

IBM Consulting, con una larga trayectoria de servicio a agencias de gobierno, ha obtenido la competencia de IA generativa de AWS, fortaleciendo aún más nuestra experiencia federal. En colaboración con AWS, estamos desarrollando soluciones innovadoras impulsadas por IA para hacer frente a los desafíos comunes del gobierno, ayudando a las agencias a cumplir sus misiones de forma segura y eficiente. Estas soluciones proactivas permiten un servicio a los ciudadanos más rápido y mejor, al tiempo que preparan a las agencias para el futuro.

Recursos

Amplíe las capacidades de IA de su empresa

Descubra 4 estrategias para escalar la IA con una sólida base de datos.
La guía del director general para la IA generativa

Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
IA en Acción 2024

Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Introducción a la IA ágil: una guía práctica

Conozca un enfoque ágil de la IA que permite a las organizaciones innovar con rapidez y reducir el riesgo de fracaso.
Desbloquee el poder de la IA generativa + ML

Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
Ponga la IA a trabajar: cómo impulsar el ROI con la IA generativa

¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
El auge de la IA generativa y lo que significa para las empresas

Conozca la historia de la IA y explore lo que depara el futuro a las empresas que se plantean adoptarla.

Cómo prosperar en la era de la IA con seguridad y confianza

Profundice en los tres elementos cruciales de una estrategia de IA sólida: crear una ventaja competitiva, ampliar la IA en toda la empresa y promover una IA fiable.
Soluciones relacionadas
IBM watsonx.ai

Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.

 Descubra watsonx.ai
Soluciones de inteligencia artificial

Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.

 Explore las soluciones de IA
Consultoría y servicios de IA

Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.

 Explore los servicios de IA
Dé el siguiente paso

Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.

 Explore watsonx.ai Solicite una demostración en directo