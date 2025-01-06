La implementación de estas estrategias ayudará a las organizaciones a gestionar mejor la complejidad del crecimiento de las aplicaciones y, al mismo tiempo, a salvar los silos de datos de forma eficaz.

1. Centralice la gestión de las aplicaciones

Utilizar un enfoque de gestión centralizada proporciona a los líderes modernos de TI y negocio una forma de mantener la eficiencia, la seguridad y el control en todo su portfolio de aplicaciones. Esto proporciona a las empresas una visión clara y estructurada de las aplicaciones, su uso y los datos que gestionan para promover la agilidad empresarial. Un enfoque de gestión centralizada incluye:

Inventario de aplicaciones : cree un registro exhaustivo de aplicaciones que realice un seguimiento de la propiedad, la asignación de dependencias, la gestión de licencias, el uso y la finalidad de cada aplicación. Esto garantiza que todas las aplicaciones estén contabilizadas y conectadas con objetivos estratégicos. Con toda la información en un solo lugar, el análisis puede ejecutarse en todo su portfolio de aplicaciones para obtener información sobre la alineación de valores empresariales, el benchmarking de rendimiento, la asignación de costes, métricas de uso y tendencias.

: cree un registro exhaustivo de aplicaciones que realice un seguimiento de la propiedad, la asignación de dependencias, la gestión de licencias, el uso y la finalidad de cada aplicación. Esto garantiza que todas las aplicaciones estén contabilizadas y conectadas con objetivos estratégicos. Con toda la información en un solo lugar, el análisis puede ejecutarse en todo su portfolio de aplicaciones para obtener información sobre la alineación de valores empresariales, el benchmarking de rendimiento, la asignación de costes, métricas de uso y tendencias. Paneles de control en tiempo real : configure paneles de control en tiempo real para monitorizar y alertar a través de una arquitectura basada en eventos que permita un flujo de datos fluido. Esto crea una única fuente fiable para todas las métricas de las aplicaciones, al tiempo que proporciona a las empresas un método de seguimiento de la utilización de recursos, la gestión de costes y el rendimiento integrado. Esto da control a las partes interesadas mediante los conocimientos que necesitan para tomar decisiones basadas en datos rápidamente.

: configure paneles de control en tiempo real para monitorizar y alertar a través de una arquitectura basada en eventos que permita un flujo de datos fluido. Esto crea una única fuente fiable para todas las métricas de las aplicaciones, al tiempo que proporciona a las empresas un método de seguimiento de la utilización de recursos, la gestión de costes y el rendimiento integrado. Esto da control a las partes interesadas mediante los conocimientos que necesitan para tomar decisiones basadas en datos rápidamente. Flujos de trabajo estandarizados: la automatización de los flujos de trabajo estandarizados mueve los procesos manuales a flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y costes. Mantenga toda la información en un lugar centralizado mediante procesos de implementación automatizados, flujos de aprobación, pipelines integrados de CI/CD y un sistema unificado de gestión del cambio.

la automatización de los flujos de trabajo estandarizados mueve los procesos manuales a flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y costes. Mantenga toda la información en un lugar centralizado mediante procesos de implementación automatizados, flujos de aprobación, pipelines integrados de CI/CD y un sistema unificado de gestión del cambio. Gestión integrada de la seguridad: desarrolle controles de seguridad integrados para una gestión de acceso centralizada con políticas de seguridad unificadas. Esto permite a los profesionales de TI monitorizar las prácticas de seguridad, crear comprobaciones de cumplimiento automatizadas y gestionar las vulnerabilidades. Las empresas pueden mantenerse a la vanguardia y gestionar el riesgo de manera eficiente mediante la monitorización del cumplimiento, el mantenimiento de registros de auditoría y la gestión de incidentes para ser proactivas en lugar de reactivas.

2. Proteja la interoperabilidad de los datos entre las aplicaciones

Los sistemas deben comunicarse de manera fluida para reducir los silos de datos y mejorar la accesibilidad. Esto permite a las empresas mejorar los resultados analíticos, impulsar la planificación estratégica, aumentar la eficiencia operativa y gestionar fácilmente el riesgo y el cumplimiento. Las soluciones de comunicación del sistema incluyen:

Interfaces de programación de aplicaciones (API) : las API permiten a las aplicaciones intercambiar datos directamente, reduciendo el aislamiento y la manipulación manual de los datos. Adoptar un enfoque API-first ayuda a gestionar el crecimiento de la aplicación con mayor flexibilidad en la tecnología, menor complejidad de integración, mejora de la interoperabilidad de la aplicación y mayor productividad del desarrollador.

: las API permiten a las aplicaciones intercambiar datos directamente, reduciendo el aislamiento y la manipulación manual de los datos. Adoptar un enfoque API-first ayuda a gestionar el crecimiento de la aplicación con mayor flexibilidad en la tecnología, menor complejidad de integración, mejora de la interoperabilidad de la aplicación y mayor productividad del desarrollador. Modelo de datos estandarizado: disponer de un modelo de datos estandarizado reduce los costes de mantenimiento y de integración de datos y mejora la eficacia en toda la organización al disminuir las tareas manuales. También permite el crecimiento estratégico a través de una expansión más rápida del mercado y el desarrollo de nuevos productos, al tiempo que acelera la innovación a través de iniciativas de ciencia de datos e IA.

disponer de un modelo de datos estandarizado reduce los costes de mantenimiento y de integración de datos y mejora la eficacia en toda la organización al disminuir las tareas manuales. También permite el crecimiento estratégico a través de una expansión más rápida del mercado y el desarrollo de nuevos productos, al tiempo que acelera la innovación a través de iniciativas de ciencia de datos e IA. Middleware o soluciones con IA: el middleware y las herramientas de IA actúan como capas de traducción, estandarizando y traduciendo formatos de datos a través de aplicaciones aisladas para facilitar la comunicación entre sistemas.

3. Establecer un marco de gobierno de datos

Una estrategia sólida de gobierno de datos con alineación organizativa e infraestructura técnica mantiene la coherencia y salvaguarda la calidad de los datos en toda la empresa. Los elementos de esta estrategia incluyen:

Política y estándares de datos : establezca estándares de datos en toda la organización para impulsar la compatibilidad entre sistemas, incluida la seguridad, la privacidad, el uso y el acceso. Los datos estandarizados mejoran el intercambio, la confianza y la accesibilidad de los datos mediante la consistencia, completitud y precisión de los datos para garantizar que los datos sean fiables. Esto permite a las organizaciones tomar decisiones precisas basadas en datos que reducen los errores y las ineficiencias.

: establezca estándares de datos en toda la organización para impulsar la compatibilidad entre sistemas, incluida la seguridad, la privacidad, el uso y el acceso. Los datos estandarizados mejoran el intercambio, la confianza y la accesibilidad de los datos mediante la consistencia, completitud y precisión de los datos para garantizar que los datos sean fiables. Esto permite a las organizaciones tomar decisiones precisas basadas en datos que reducen los errores y las ineficiencias. Gestión de datos maestros (MDM) : utilice MDM para crear una única fuente fiable, proporcionando a los departamentos datos coherentes y fiables. Esto proporciona el marco para aumentar la precisión de los datos, reducir la redundancia de datos, mejorar los conocimientos basados en datos y crear datos coherentes en todas las aplicaciones.

: utilice MDM para crear una única fuente fiable, proporcionando a los departamentos datos coherentes y fiables. Esto proporciona el marco para aumentar la precisión de los datos, reducir la redundancia de datos, mejorar los conocimientos basados en datos y crear datos coherentes en todas las aplicaciones. Integración: garantice la alineación del marco de gobierno de datos en todo el portfolio con la estrategia empresarial, la gestión de riesgos y el gobierno de TI. Esto permite reducir los flujos de trabajo duplicados y favorece el cumplimiento de la normativa con un coste mínimo.

4. Aproveche la IA y la automatización

La automatización y la IA pueden agilizar el acceso a datos, mejorando la eficacia y la colaboración interfuncional. Las soluciones incluyen:

Conocimientos con IA : la IA puede identificar tendencias y patrones en las aplicaciones, proporcionar conocimientos que se pueden ejecutar e identificar las relaciones ocultas que los equipos humanos pueden pasar por alto. Esto permite a los equipos ser proactivos al obtener conocimientos que mejoran la eficiencia operativa y cumplen con las buenas prácticas de los sectores en todo su panorama de aplicaciones.

: la IA puede identificar tendencias y patrones en las aplicaciones, proporcionar conocimientos que se pueden ejecutar e identificar las relaciones ocultas que los equipos humanos pueden pasar por alto. Esto permite a los equipos ser proactivos al obtener conocimientos que mejoran la eficiencia operativa y cumplen con las buenas prácticas de los sectores en todo su panorama de aplicaciones. Automatización : la automatización reduce la intervención manual en la recopilación y el procesamiento de datos, ahorrando valiosos recursos y garantizando el acceso oportuno a la información. Utilizando la IA para automatizar la gestión de metadatos clasificando y sugiriendo conexiones entre datos aislados, las empresas pueden rastrear el linaje de datos para identificar el uso, las dependencias y el origen, haciendo que los datos sean más fáciles de descubrir y accesibles.

: la automatización reduce la intervención manual en la recopilación y el procesamiento de datos, ahorrando valiosos recursos y garantizando el acceso oportuno a la información. Utilizando la IA para automatizar la gestión de metadatos clasificando y sugiriendo conexiones entre datos aislados, las empresas pueden rastrear el linaje de datos para identificar el uso, las dependencias y el origen, haciendo que los datos sean más fáciles de descubrir y accesibles. Sincronización de datos en tiempo real: para reducir la latencia en el acceso a los datos entre sistemas y herramientas, integre la IA para detectar y priorizar los cambios entre los datos y las aplicaciones. Este proceso asegura que las actualizaciones críticas se propaguen primero. El análisis y la sincronización de datos en tiempo real mejoran la agilidad empresarial al permitir que los equipos reaccionen rápidamente a los cambios con decisiones basadas en los datos más actuales de toda la empresa.

para reducir la latencia en el acceso a los datos entre sistemas y herramientas, integre la IA para detectar y priorizar los cambios entre los datos y las aplicaciones. Este proceso asegura que las actualizaciones críticas se propaguen primero. El análisis y la sincronización de datos en tiempo real mejoran la agilidad empresarial al permitir que los equipos reaccionen rápidamente a los cambios con decisiones basadas en los datos más actuales de toda la empresa. Federación de datos: deje los datos en el origen creando una capa de virtualización de datos sin moverlos físicamente. Permita que la IA almacene en caché de forma inteligente los datos a los que se accede con frecuencia y optimice el rendimiento de las consultas. Esto proporciona una visión unificada de las fuentes de datos y reduce la latencia y los costes asociados a la consolidación tradicional de datos.

deje los datos en el origen creando una capa de virtualización de datos sin moverlos físicamente. Permita que la IA almacene en caché de forma inteligente los datos a los que se accede con frecuencia y optimice el rendimiento de las consultas. Esto proporciona una visión unificada de las fuentes de datos y reduce la latencia y los costes asociados a la consolidación tradicional de datos. Integración de la IA: cierre la brecha de conocimiento mediante el procesamiento del lenguaje natural y la IA generativa. Esto permite a los empleados no técnicos hacer preguntas y obtener conocimientos útiles para tomar decisiones informadas y basadas en datos. Utiliza la Integración de IA para construir una cultura de datos que conecte los silos de datos entre sistemas y genere mapeo de datos en tiempo real, gestión automatizada de metadatos, análisis de autoservicio, gobierno y requisitos regulatorios de cumplimiento. Esta integración permite a las organizaciones desbloquear oportunidades clave de crecimiento y reducir cuellos de botella manuales para mejorar la toma de decisiones y mantenerse competitivas.

5. Fomentar una cultura de colaboración

Aunque las soluciones técnicas son esenciales, una cultura colaborativa es crítica para romper los silos mientras se gestiona el crecimiento de la aplicación. La creación de una cultura de colaboración combina tecnología, personas y procesos para mejorar la calidad de los datos, la conectividad de los datos y la planificación estratégica basada en datos. Aumente la colaboración con: