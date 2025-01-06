Artificial Intelligence Compute and servers IT automation

5 buenas prácticas para gestionar el crecimiento de aplicación y tender puentes entre silos de datos

Un ingeniero informático trabaja en un portátil en un centro de datos grande.

Las organizaciones actuales se están ahogando en aplicaciones. Con cientos y, a veces, miles de herramientas desconectadas, los silos de datos atrapan información valiosa y aíslan a los equipos de los conocimientos que necesitan para impulsar el negocio.

Con estimaciones de alrededor de 1000 millones de nuevas aplicaciones lógicas creadas en todo el mundo para 2028, gestionar los datos de forma eficaz entre sistemas dispares se ha convertido en un desafío urgente. Cuando la información crítica queda bloqueada dentro de aplicaciones individuales, se vuelve inaccesible para otros equipos que podrían beneficiarse de ella.

Se estima que hoy en día hay más de 500 dependencias promedio por aplicación. Nuevas empresas están entrando en el mercado de las herramientas de desarrollo a una CAGR del 14,6 %. El crecimiento de las aplicaciones está fragmentando los datos en todas las organizaciones, y las organizaciones necesitan estrategias que se pueden ejecutar para cerrar estas brechas de manera efectiva.

El ecosistema de aplicaciones en constante expansión

Hoy en día, las organizaciones están adoptando más aplicaciones en la nube, SaaS y personalizadas para abordar sus necesidades únicas. Lo que solía ser un entorno informático centralizado se ha convertido en un vasto ecosistema de herramientas que abarca departamentos, regiones y equipos.

Las investigaciones muestran que las organizaciones utilizan una media de más de 130 aplicaciones y, en el caso de las empresas más grandes, ese número puede superar las 1000. Este crecimiento de las aplicaciones añade complejidad, lo que convierte la gestión de datos y la accesibilidad en un reto cada vez mayor.

El crecimiento de las aplicaciones conduce a silos de datos

Con más aplicaciones, aumenta la complejidad. Los silos de datos se crean cuando las aplicaciones funcionan de forma independiente, lo que impide el acceso a la información esencial y dificulta la colaboración. Esta fragmentación no solo complica la gestión de datos, sino que también dificulta la toma de decisiones, ya que los conocimientos valiosos permanecen sin explotar.

De hecho, según una entrada de blog de junio de 2023 escrita por IDC, el 33 % de los ejecutivos admiten que a menudo no llegan a utilizar los datos que reciben. Esto subraya el coste real de los silos críticos de datos: se recopila información crítica pero no se consigue impulsar la acción porque es inaccesible, está mal integrada o simplemente resulta abrumadora de gestionar. Algunos desafíos de esta fragmentación incluyen:

  • Descentralización: a medida que las organizaciones pasan de arquitecturas monolíticas a arquitecturas de microservicios, crece el número de aplicaciones que funcionan de forma independiente. Este ecosistema descentralizado fragmenta los datos, complicando tanto su gestión como su accesibilidad.
  • TI invisible: los empleados suelen adoptar sus propias herramientas sin supervisión de TI. Esto a menudo resulta en aplicaciones no gestionadas que no cumplen con los estándares organizativos, dejando los datos aislados y sin supervisión.
  • Ineficacia: los equipos pierden tiempo recopilando datos manualmente en todos los sistemas y estos procesos manuales introducen un factor de error humano que puede provocar resultados inexactos.
  • Toma de decisiones deficiente: los datos incompletos conducen a la pérdida de conocimientos, lo que limita las opciones estratégicas.
  • Riesgos para la seguridad: los datos en silos dificultan la aplicación de medidas de seguridad coherentes, lo que aumenta la vulnerabilidad.

Los silos de datos en acción: un escenario desafiante

Imagine una empresa minorista global que gestiona su inventario en varios mercados regionales. Cada región utiliza una aplicación diferente para realizar el seguimiento de las existencias, las ventas y los pedidos de los clientes. Estos sistemas no están conectados globalmente y, por tanto, no se comunican entre sí, creando silos de datos. Los retos específicos de esta empresa incluyen:

  • Ineficiencia: el equipo de operaciones de la sede central pasa horas cada día recopilando y consolidando manualmente los datos de varias aplicaciones regionales. Esto retrasa decisiones críticas sobre qué productos deben reabastecerse o moverse entre mercados.
  • Toma de decisiones deficiente: sin una visión unificada de los datos, la dirección de la empresa toma decisiones incompletas o con retraso, lo que provoca desabastecimientos en algunas regiones y exceso de existencias en otras. Esta mala gestión afecta directamente a los ingresos y a la satisfacción del cliente.
  • Riesgos de seguridad: las diferentes regiones aplican protocolos de seguridad incoherentes debido al uso de sistemas independientes. Esto abre la puerta a posibles vulneraciones de datos, especialmente en regiones donde los estándares son menos estrictos, creando vulnerabilidades que pueden llevar al incumplimiento de las leyes internacionales de protección de datos.

5 buenas prácticas para gestionar el crecimiento de la aplicación y reducir los silos de datos

La implementación de estas estrategias ayudará a las organizaciones a gestionar mejor la complejidad del crecimiento de las aplicaciones y, al mismo tiempo, a salvar los silos de datos de forma eficaz.

1.   Centralice la gestión de las aplicaciones

Utilizar un enfoque de gestión centralizada proporciona a los líderes modernos de TI y negocio una forma de mantener la eficiencia, la seguridad y el control en todo su portfolio de aplicaciones. Esto proporciona a las empresas una visión clara y estructurada de las aplicaciones, su uso y los datos que gestionan para promover la agilidad empresarial. Un enfoque de gestión centralizada incluye:

  • Inventario de aplicaciones: cree un registro exhaustivo de aplicaciones que realice un seguimiento de la propiedad, la asignación de dependencias, la gestión de licencias, el uso y la finalidad de cada aplicación. Esto garantiza que todas las aplicaciones estén contabilizadas y conectadas con objetivos estratégicos. Con toda la información en un solo lugar, el análisis puede ejecutarse en todo su portfolio de aplicaciones para obtener información sobre la alineación de valores empresariales, el benchmarking de rendimiento, la asignación de costes, métricas de uso y tendencias.
  • Paneles de control en tiempo real: configure paneles de control en tiempo real para monitorizar y alertar a través de una arquitectura basada en eventos que permita un flujo de datos fluido. Esto crea una única fuente fiable para todas las métricas de las aplicaciones, al tiempo que proporciona a las empresas un método de seguimiento de la utilización de recursos, la gestión de costes y el rendimiento integrado. Esto da control a las partes interesadas mediante los conocimientos que necesitan para tomar decisiones basadas en datos rápidamente.
  • Flujos de trabajo estandarizados: la automatización de los flujos de trabajo estandarizados mueve los procesos manuales a flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y costes. Mantenga toda la información en un lugar centralizado mediante procesos de implementación automatizados, flujos de aprobación, pipelines integrados de CI/CD y un sistema unificado de gestión del cambio.
  • Gestión integrada de la seguridad: desarrolle controles de seguridad integrados para una gestión de acceso centralizada con políticas de seguridad unificadas. Esto permite a los profesionales de TI monitorizar las prácticas de seguridad, crear comprobaciones de cumplimiento automatizadas y gestionar las vulnerabilidades. Las empresas pueden mantenerse a la vanguardia y gestionar el riesgo de manera eficiente mediante la monitorización del cumplimiento, el mantenimiento de registros de auditoría y la gestión de incidentes para ser proactivas en lugar de reactivas.

 

2.   Proteja la interoperabilidad de los datos entre las aplicaciones

Los sistemas deben comunicarse de manera fluida para reducir los silos de datos y mejorar la accesibilidad. Esto permite a las empresas mejorar los resultados analíticos, impulsar la planificación estratégica, aumentar la eficiencia operativa y gestionar fácilmente el riesgo y el cumplimiento.  Las soluciones de comunicación del sistema incluyen:

  • Interfaces de programación de aplicaciones (API): las API permiten a las aplicaciones intercambiar datos directamente, reduciendo el aislamiento y la manipulación manual de los datos. Adoptar un enfoque API-first ayuda a gestionar el crecimiento de la aplicación con mayor flexibilidad en la tecnología, menor complejidad de integración, mejora de la interoperabilidad de la aplicación y mayor productividad del desarrollador.
  • Modelo de datos estandarizado: disponer de un modelo de datos estandarizado reduce los costes de mantenimiento y de integración de datos y mejora la eficacia en toda la organización al disminuir las tareas manuales. También permite el crecimiento estratégico a través de una expansión más rápida del mercado y el desarrollo de nuevos productos, al tiempo que acelera la innovación a través de iniciativas de ciencia de datos e IA.
  • Middleware o soluciones con IA: el middleware y las herramientas de IA actúan como capas de traducción, estandarizando y traduciendo formatos de datos a través de aplicaciones aisladas para facilitar la comunicación entre sistemas.

 

3.   Establecer un marco de gobierno de datos

Una estrategia sólida de gobierno de datos con alineación organizativa e infraestructura técnica mantiene la coherencia y salvaguarda la calidad de los datos en toda la empresa. Los elementos de esta estrategia incluyen:

  • Política y estándares de datos: establezca estándares de datos en toda la organización para impulsar la compatibilidad entre sistemas, incluida la seguridad, la privacidad, el uso y el acceso. Los datos estandarizados mejoran el intercambio, la confianza y la accesibilidad de los datos mediante la consistencia, completitud y precisión de los datos para garantizar que los datos sean fiables.  Esto permite a las organizaciones tomar decisiones precisas basadas en datos que reducen los errores y las ineficiencias.
  • Gestión de datos maestros (MDM): utilice MDM para crear una única fuente fiable, proporcionando a los departamentos datos coherentes y fiables. Esto proporciona el marco para aumentar la precisión de los datos, reducir la redundancia de datos, mejorar los conocimientos basados en datos y crear datos coherentes en todas las aplicaciones.
  • Integración: garantice la alineación del marco de gobierno de datos en todo el portfolio con la estrategia empresarial, la gestión de riesgos y el gobierno de TI. Esto permite reducir los flujos de trabajo duplicados y favorece el cumplimiento de la normativa con un coste mínimo.

 

4.   Aproveche la IA y la automatización

La automatización y la IA pueden agilizar el acceso a datos, mejorando la eficacia y la colaboración interfuncional. Las soluciones incluyen:

  • Conocimientos con IA: la IA puede identificar tendencias y patrones en las aplicaciones, proporcionar conocimientos que se pueden ejecutar e identificar las relaciones ocultas que los equipos humanos pueden pasar por alto. Esto permite a los equipos ser proactivos al obtener conocimientos que mejoran la eficiencia operativa y cumplen con las buenas prácticas de los sectores en todo su panorama de aplicaciones.
  • Automatización: la automatización reduce la intervención manual en la recopilación y el procesamiento de datos, ahorrando valiosos recursos y garantizando el acceso oportuno a la información. Utilizando la IA para automatizar la gestión de metadatos clasificando y sugiriendo conexiones entre datos aislados, las empresas pueden rastrear el linaje de datos para identificar el uso, las dependencias y el origen, haciendo que los datos sean más fáciles de descubrir y accesibles.
  • Sincronización de datos en tiempo real: para reducir la latencia en el acceso a los datos entre sistemas y herramientas, integre la IA para detectar y priorizar los cambios entre los datos y las aplicaciones. Este proceso asegura que las actualizaciones críticas se propaguen primero. El análisis y la sincronización de datos en tiempo real mejoran la agilidad empresarial al permitir que los equipos reaccionen rápidamente a los cambios con decisiones basadas en los datos más actuales de toda la empresa.
  • Federación de datos: deje los datos en el origen creando una capa de virtualización de datos sin moverlos físicamente. Permita que la IA almacene en caché de forma inteligente los datos a los que se accede con frecuencia y optimice el rendimiento de las consultas. Esto proporciona una visión unificada de las fuentes de datos y reduce la latencia y los costes asociados a la consolidación tradicional de datos.
  • Integración de la IA: cierre la brecha de conocimiento mediante el procesamiento del lenguaje natural y la IA generativa. Esto permite a los empleados no técnicos hacer preguntas y obtener conocimientos útiles para tomar decisiones informadas y basadas en datos. Utiliza la Integración de IA para construir una cultura de datos que conecte los silos de datos entre sistemas y genere mapeo de datos en tiempo real, gestión automatizada de metadatos, análisis de autoservicio, gobierno y requisitos regulatorios de cumplimiento. Esta integración permite a las organizaciones desbloquear oportunidades clave de crecimiento y reducir cuellos de botella manuales para mejorar la toma de decisiones y mantenerse competitivas.

 

5.   Fomentar una cultura de colaboración

Aunque las soluciones técnicas son esenciales, una cultura colaborativa es crítica para romper los silos mientras se gestiona el crecimiento de la aplicación. La creación de una cultura de colaboración combina tecnología, personas y procesos para mejorar la calidad de los datos, la conectividad de los datos y la planificación estratégica basada en datos. Aumente la colaboración con:

  • Equipos multifuncionales: anime a los equipos de diferentes departamentos a trabajar juntos en proyectos relacionados con los datos, fomentando un enfoque compartido de la información y la innovación. Haga que la información empresarial sea accesible para todas las partes interesadas y fomente la alineación interfuncional para eliminar los silos organizativos y de datos.
  • Intercambio de datos transparente: los líderes deben promover la comunicación abierta entre los equipos de TI y empresariales, garantizando que los datos fluyan libremente y que todos tengan acceso a la información que necesitan.

Dé el siguiente paso con IBM Concert

Aunque las buenas prácticas pueden ayudar a mitigar los retos del crecimiento de las aplicaciones y los silos de datos, las organizaciones necesitan herramientas avanzadas para gestionar esta complejidad a escala. IBM Concert ofrece una visión centralizada de las aplicaciones, incluyendo rendimiento y estado de salud.

También mapea las dependencias y consolida los conocimientos sobre vulnerabilidades, conformidad y certificados. Con conocimientos impulsados por IA, flujos de trabajo, paneles de control personalizados en tiempo real, corrección automatizada y métricas personalizables para medir la postura frente a las buenas prácticas, IBM Concert permite a las organizaciones optimizar las operaciones, aumentar la seguridad e impulsar una colaboración eficaz entre departamentos.

A medida que se expanden los ecosistemas de aplicaciones, también lo hacen los retos de gestionar los silos de datos y la proliferación de aplicaciones. Al implementar estas buenas prácticas y aprovechar herramientas innovadoras como IBM Concert, las organizaciones pueden fomentar un entorno más integrado, eficiente y seguro.

Elimine los silos de datos y construya un futuro más conectado con una prueba sin coste de 30 días de IBM Concert

