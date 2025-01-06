Las organizaciones actuales se están ahogando en aplicaciones. Con cientos y, a veces, miles de herramientas desconectadas, los silos de datos atrapan información valiosa y aíslan a los equipos de los conocimientos que necesitan para impulsar el negocio.
Con estimaciones de alrededor de 1000 millones de nuevas aplicaciones lógicas creadas en todo el mundo para 2028, gestionar los datos de forma eficaz entre sistemas dispares se ha convertido en un desafío urgente. Cuando la información crítica queda bloqueada dentro de aplicaciones individuales, se vuelve inaccesible para otros equipos que podrían beneficiarse de ella.
Se estima que hoy en día hay más de 500 dependencias promedio por aplicación. Nuevas empresas están entrando en el mercado de las herramientas de desarrollo a una CAGR del 14,6 %. El crecimiento de las aplicaciones está fragmentando los datos en todas las organizaciones, y las organizaciones necesitan estrategias que se pueden ejecutar para cerrar estas brechas de manera efectiva.
Hoy en día, las organizaciones están adoptando más aplicaciones en la nube, SaaS y personalizadas para abordar sus necesidades únicas. Lo que solía ser un entorno informático centralizado se ha convertido en un vasto ecosistema de herramientas que abarca departamentos, regiones y equipos.
Las investigaciones muestran que las organizaciones utilizan una media de más de 130 aplicaciones y, en el caso de las empresas más grandes, ese número puede superar las 1000. Este crecimiento de las aplicaciones añade complejidad, lo que convierte la gestión de datos y la accesibilidad en un reto cada vez mayor.
Con más aplicaciones, aumenta la complejidad. Los silos de datos se crean cuando las aplicaciones funcionan de forma independiente, lo que impide el acceso a la información esencial y dificulta la colaboración. Esta fragmentación no solo complica la gestión de datos, sino que también dificulta la toma de decisiones, ya que los conocimientos valiosos permanecen sin explotar.
De hecho, según una entrada de blog de junio de 2023 escrita por IDC, el 33 % de los ejecutivos admiten que a menudo no llegan a utilizar los datos que reciben. Esto subraya el coste real de los silos críticos de datos: se recopila información crítica pero no se consigue impulsar la acción porque es inaccesible, está mal integrada o simplemente resulta abrumadora de gestionar. Algunos desafíos de esta fragmentación incluyen:
Imagine una empresa minorista global que gestiona su inventario en varios mercados regionales. Cada región utiliza una aplicación diferente para realizar el seguimiento de las existencias, las ventas y los pedidos de los clientes. Estos sistemas no están conectados globalmente y, por tanto, no se comunican entre sí, creando silos de datos. Los retos específicos de esta empresa incluyen:
La implementación de estas estrategias ayudará a las organizaciones a gestionar mejor la complejidad del crecimiento de las aplicaciones y, al mismo tiempo, a salvar los silos de datos de forma eficaz.
1. Centralice la gestión de las aplicaciones
Utilizar un enfoque de gestión centralizada proporciona a los líderes modernos de TI y negocio una forma de mantener la eficiencia, la seguridad y el control en todo su portfolio de aplicaciones. Esto proporciona a las empresas una visión clara y estructurada de las aplicaciones, su uso y los datos que gestionan para promover la agilidad empresarial. Un enfoque de gestión centralizada incluye:
2. Proteja la interoperabilidad de los datos entre las aplicaciones
Los sistemas deben comunicarse de manera fluida para reducir los silos de datos y mejorar la accesibilidad. Esto permite a las empresas mejorar los resultados analíticos, impulsar la planificación estratégica, aumentar la eficiencia operativa y gestionar fácilmente el riesgo y el cumplimiento. Las soluciones de comunicación del sistema incluyen:
3. Establecer un marco de gobierno de datos
Una estrategia sólida de gobierno de datos con alineación organizativa e infraestructura técnica mantiene la coherencia y salvaguarda la calidad de los datos en toda la empresa. Los elementos de esta estrategia incluyen:
4. Aproveche la IA y la automatización
La automatización y la IA pueden agilizar el acceso a datos, mejorando la eficacia y la colaboración interfuncional. Las soluciones incluyen:
5. Fomentar una cultura de colaboración
Aunque las soluciones técnicas son esenciales, una cultura colaborativa es crítica para romper los silos mientras se gestiona el crecimiento de la aplicación. La creación de una cultura de colaboración combina tecnología, personas y procesos para mejorar la calidad de los datos, la conectividad de los datos y la planificación estratégica basada en datos. Aumente la colaboración con:
Aunque las buenas prácticas pueden ayudar a mitigar los retos del crecimiento de las aplicaciones y los silos de datos, las organizaciones necesitan herramientas avanzadas para gestionar esta complejidad a escala. IBM Concert ofrece una visión centralizada de las aplicaciones, incluyendo rendimiento y estado de salud.
También mapea las dependencias y consolida los conocimientos sobre vulnerabilidades, conformidad y certificados. Con conocimientos impulsados por IA, flujos de trabajo, paneles de control personalizados en tiempo real, corrección automatizada y métricas personalizables para medir la postura frente a las buenas prácticas, IBM Concert permite a las organizaciones optimizar las operaciones, aumentar la seguridad e impulsar una colaboración eficaz entre departamentos.
A medida que se expanden los ecosistemas de aplicaciones, también lo hacen los retos de gestionar los silos de datos y la proliferación de aplicaciones. Al implementar estas buenas prácticas y aprovechar herramientas innovadoras como IBM Concert, las organizaciones pueden fomentar un entorno más integrado, eficiente y seguro.
