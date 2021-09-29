3 reglas que configuran el futuro de las empresas modernas

La expansión de las expectativas de clientes y empleados no es un fenómeno nuevo. Las nuevas expectativas siempre han impulsado a las empresas a transformarse y afrontar nuevos desafíos, creando al mismo tiempo nuevas oportunidades de crecimiento y aceleración. Pero el mundo actual es diferente y nos encontramos en una encrucijada magnificada por la pandemia e implacable con las empresas que se aferran y esperan que las cosas vuelvan a ser como solían ser.
Sin embargo, las empresas que miran hacia el futuro, aceptan los retos y se comprometen con una transformación real son las que continúan diferenciándose de su competencia. Están emergiendo como las empresas modernas de hoy en día y estarán mejor posicionadas para atraer a los clientes más valiosos, empleados leales y socios comprometidos.
Esta nueva dinámica empresarial, con prioridades cambiantes, condiciones de mercado en constante cambio y modelos de negocio emergentes, ha ofrecido a IBM la oportunidad de reimaginar y ampliar nuestro informe anual The State of Salesforce. Este año, en nuestra décima edición, miramos hacia el futuro y compartimos conocimientos sobre cómo los líderes ejecutivos de todo el mundo ven Salesforce, su portfolio y cómo permite un enfoque moderno del liderazgo empresarial.
Explore The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022
A continuación, comparto un resumen de las tres nuevas reglas que configuran el futuro de los negocios, reglas que guiarán la creación de una ventaja competitiva y atraerán a sus clientes y empleados en todo el mundo. Espero que este resumen le resulte útil y le animo a leer el informe completo y profundizar en nuestra investigación, opiniones de expertos y orientación.
Las formas modernas de trabajar consisten en varias áreas como el cultivo de la cultura, las formas de fomentar la conectividad, las políticas, la tecnología y, por supuesto, el talento de clase mundial. Hoy en día, los empleados trabajan de manera diferente, con nuevas tecnologías que involucran, informan y crean conexión y colaboración. Crear un personal digital flexible y experto en tecnología es, y seguirá siendo, un gran desafío y una oportunidad para las empresas en 2022 y más allá. Los líderes empresariales deberán adoptar portfolios en la nube como Salesforce y Slack para diseñar sistemas más inteligentes e intuitivos para ampliar sus estrategias de talento y los esfuerzos de capacitación de los empleados.
Slack presenta una nueva oportunidad para involucrar a sus empleados y solicitarles feedback de una manera muy conversacional, similar a cómo se comunican fuera del trabajo. Creemos que invertir en este tipo de plataforma conversacional y colaborativa es una ola importante de la personal del futuro y tendrá un impacto significativo en la capacidad de las empresas para atraer, retener y capacitar a una personal dinámica y diversa. Conectará a su empresa, empleados y clientes con la información y las experiencias que más importan.
Las inversiones en IA en los canales de clientes continúan, con inversiones emergentes en colaboración y personalización de los empleados (el área de mayor crecimiento futuro para la IA y la automatización es en la colaboración, con un aumento del más del 81 %).
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Los flujos de trabajo, en sentido genérico, son procesos. Se trata simplemente de la forma en que se realizan las tareas en su empresa. Sin embargo, los flujos de trabajo inteligentes son predictivos, automatizados, ágiles y transparentes. Y, a medida que se expande, su negocio se vuelve más inteligente. Las empresas modernas necesitan adoptar una visión holística y evaluar todo su proceso de principio a fin, identificando los puntos de fricción y aplicando estratégicamente la IA y la inteligencia empresarial para crear experiencias fluidas y flexibles en toda la empresa.
Muchos líderes empresariales con los que trabajamos expresan el mayor interés en los flujos de trabajo infundidos por la tecnología porque lo consideran una de las ventajas competitivas más importantes para ellos en los próximos años. La inversión en flujos de trabajo inteligentes en una plataforma tan sólida y amplia como Salesforce creará un valor significativo y continuo, así como mejores experiencias para sus clientes y empleados.
Salesforce es más que un CRM: es una plataforma conectada a procesos de actividad principal que permiten una transformación más amplia. Más del 80 % de los encuestados creen que Salesforce es importante para ofrecer IA y automatización de procesos.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
El futuro de los negocios depende del valor único de comunidades concéntricas que interconectan tecnología, ideas y capacidades que generan el máximo valor para los clientes. Cuando esas comunidades se conectan, el ecosistema se amplía y el valor para el cliente aumenta. Salesforce es un excelente ejemplo de esta norma y Trailhead, AppExchange y la red de socios más amplia trabajan de manera conjunta para crear un valor incremental para los clientes.
Hay muchos ejemplos de sectores que se apoyan en el ecosistema de Salesforce y adoptan nuevas asociaciones y modelos de negocio, ya que se vieron obligados a digitalizarse de la noche a la mañana durante la pandemia. Los gobiernos, los proveedores de asistencia sanitaria y los minoristas buscaban y siguen buscando nuevas formas de atender a sus electores, pacientes y clientes. Los requisitos empresariales en constante evolución en materia de innovación, velocidad y flexibilidad significan que las empresas modernas seguirán apoyándose en las capacidades de sus comunidades y ecosistemas para impulsar experiencias basadas en el valor.
A medida que las disrupciones del mercado obligan a las empresas a adaptarse, muchas se apoyan en la plataforma Salesforce. 8 de cada 10 líderes ejecutivos creen que Salesforce transforma los modelos de negocio, mientras que la mitad de ellos cree que es esencial.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
