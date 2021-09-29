3 reglas que configuran el futuro de las empresas modernas

La expansión de las expectativas de clientes y empleados no es un fenómeno nuevo. Las nuevas expectativas siempre han impulsado a las empresas a transformarse y afrontar nuevos desafíos, creando al mismo tiempo nuevas oportunidades de crecimiento y aceleración. Pero el mundo actual es diferente y nos encontramos en una encrucijada magnificada por la pandemia e implacable con las empresas que se aferran y esperan que las cosas vuelvan a ser como solían ser.

Sin embargo, las empresas que miran hacia el futuro, aceptan los retos y se comprometen con una transformación real son las que continúan diferenciándose de su competencia. Están emergiendo como las empresas modernas de hoy en día y estarán mejor posicionadas para atraer a los clientes más valiosos, empleados leales y socios comprometidos.

Esta nueva dinámica empresarial, con prioridades cambiantes, condiciones de mercado en constante cambio y modelos de negocio emergentes, ha ofrecido a IBM la oportunidad de reimaginar y ampliar nuestro informe anual The State of Salesforce. Este año, en nuestra décima edición, miramos hacia el futuro y compartimos conocimientos sobre cómo los líderes ejecutivos de todo el mundo ven Salesforce, su portfolio y cómo permite un enfoque moderno del liderazgo empresarial.

A continuación, comparto un resumen de las tres nuevas reglas que configuran el futuro de los negocios, reglas que guiarán la creación de una ventaja competitiva y atraerán a sus clientes y empleados en todo el mundo. Espero que este resumen le resulte útil y le animo a leer el informe completo y profundizar en nuestra investigación, opiniones de expertos y orientación.